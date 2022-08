Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Juan Malpeli.

Juan Malpeli

Teniendo en cuenta las últimas medidas que ha anunciado Sergio Massa, como por ejemplo que presentó en la Justicia denuncias contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas utilizando sociedades y también bancos extranjeros, ¿considera que se van poniendo las cosas en orden en materia económica en el país?

Bueno, en principio creemos importantísimo estos pasos que empiezan a dar una idea de orden y una idea de certidumbre que claramente la sociedad necesita y andaba reclamando.

Me parece que es muy bueno que los anuncios que hizo en su conferencia de prensa el día que juró como ministro se vayan plasmando.

Esta denuncia creo que es fundamental para que de una vez por todas se acaben los vivos, se acaben los que lucran con algunos problemas que tiene el país endémicos, y que se empiezan a poner en orden todas las cuestiones para que el país pueda de una vez por todas acomodarse económicamente, tener una base, y a partir de ahí empezar a buscar la solución a problemas que la verdad que aquejan a toda la población.

Usted lo señalaba: ¿Faltaba por parte del gobierno mayor orden y certidumbre hacia la ciudadanía en general?

Yo creo que siempre se intentó el diálogo. Hay factores que influyen y mucho. Hay gente que tiene avidez para el diálogo, ganas y voluntad de diálogo, y hay otros que exigen diálogo por los medios pero después a la hora de sentarse ponen condiciones muy complicadas para arrancar el diálogo o directamente no se juntan.

"El diálogo, como bien su nombre lo indica, tiene que ser de a dos no y no de un solo lado"

Mismo Sergio Massa desde la Cámara de Diputados instó a un diálogo, a una mesa para ponerse de acuerdo en varios puntos que el país necesita, y la oposición en reiteradas ocasiones dijo que no. El diálogo, como bien su nombre lo indica, tiene que ser de a dos no y no de un solo lado.

En relación a la situación que se vive en la Provincia, principalmente en la octava sección de la que usted viene, ¿cómo impacta la situación económica? Se conocieron recientemente los datos de la inflación.

Como en todos lados, la verdad que es algo que impacta mucho en el bolsillo de todos los vecinas y vecinas. Hoy veía cifras muy claras de un crecimiento sostenido de empleo formal, el crecimiento que ha tenido en lo que es todos los niveles de la macroeconomía…

Pero al tener este problema de la inflación desmedida hace que este crecimiento no se llegue a ver del todo. Cuando uno va a hacer las compras ve que todos los días le aumentan las cosas, sobre todo los alimentos, y es preocupante.

Yo creo que como dijo el ministro estos van a ser los meses más difíciles, tanto este mes como el que viene, y si Dios quiere esperemos que las medidas empiecen a tomar efecto y esperemos también que entre todos hagamos un esfuerzo, que se empiece a acomodar un poco la inflación y el país pueda desarrollarse del todo.

¿Y qué análisis puede hacer de las discusiones que se están dando en la vereda de en frente? ¿Estas discusiones o estas internas benefician al Frente de Todos?

Cuando salen discusiones por parte de una coalición para afuera, no hay que darle mayor interés de lo que tiene la discusión interna porque justamente una coalición tiene discusiones.

En este caso, más allá de las discusiones, que las pueden tener y ni estaría mal, la preocupación es que se tiran por la cabeza con negociados, por lo que uno ve.

"Una cosa es una discusión de cómo abordar una política y otra son discusiones tirándose por la cabeza negociados y acusaciones"

Una cosa es no estar de acuerdo con acordar de una manera u otra con el FMI, una cosa es una discusión de cómo abordar una política energética o no, y otra cosa son discusiones tirándose por la cabeza negociados varios y acusaciones demasiado graves de la época donde fueron gobierno, que fue hace muy poquito.

Pareciera que se olvidan de que hace muy poco que fueron gobierno porque cuando hablan, hablan como si tuvieran la solución absoluta de todo y uno no sabe por qué no la llevaron a cabo hace nada más que tres años atrás