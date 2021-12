Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Lorenzo Natali.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lorenzo Natali

¿Cómo fue su llegada a la Cámara baja? ¿Y cómo comenzó su trabajo legislativo?

Fue emotivo, con gran sensación de sorpresa como todo lo que comenzó a suceder en mi vida en este nuevo rol que asumí hace apenas poco más de cuatro meses, cuándo se iniciaron las campañas rumbo a las PASO, porque fue ahí cuando me propusieron participar en política.

Yo provengo del medio periodístico estuve mis los últimos 40 años trabajando frente a un micrófono de radio, todos en LU2 de Radio Bahía Blanca.

Click to enlarge A fallback.

Fue muy agradable, hicieron despertar en mí una vocación por este tema que me tiene muy motivado, con muchas ganas de hacer cosas y estar a la altura de las circunstancias, responder a muchísima gente que me apoyó, y apoyó a nuestro espacio a través de las urnas, estoy con mucho compromiso y con gran responsabilidad por eso.

MIRÁ TAMBIÉN Mandato exprés: Renunció una diputada para volver al Gabinete de Rodríguez Saá

Uno de los principales temas que le tocó abordar fue el Presupuesto 2022 y la ley fiscal impositiva, ¿qué análisis hace del proyecto enviado por el gobierno de Axel Kicillof a la Legislatura?

Hace varios días que estoy leyendo, tratando de empaparme de la situación, no me resulta nada sencillo porque no tenía experiencia en este tema, pero ayuda la dedicación y la conversación con compañeros del bloque y asesores del equipo.

En principio es un presupuesto muy tentador, en lo que tiene que ver a obras de infraestructura, tanto en lo vial, como en lo hídrico y lo edilicio, el deseo de estimular la producción para generar nuevos empleos, la intención de equipar como corresponde las áreas de salud y educación de la provincia, aparece como tentador, pero vamos a ver de qué manera se plantea y de qué manera esto que es una buena intención se convierte en realidad.

Para eso nos vamos a reunir a escuchar atentamente y aprobar o no, en la medida que consideremos necesario, de acuerdo con nuestro criterio, que naturalmente va a tratar de defender los derechos de toda la provincia y sus municipios.

¿Considera que puede repercutir el rechazo al presupuesto nacional, en este presupuesto provincial?

Y sí, porque hay muchos ítems que dependen del presupuesto nacional que se estuvo tratando de manera tan acalorada la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires. Así que va a tener incidencia y va a generar alguna complicación.

¿Considera que Pase Sanitario es una medida correcta ante el aumento de los casos de coronavirus?

Sí, todo lo que sea en función de frenar y acabar definitivamente con este flagelo está muy bien. Evidentemente los números que llegan del viejo mundo, de África, hacen que tengamos que mirar esto con atención y aceptar que el tema no está cerrado como muchos creíamos un par de meses atrás.

Todo lo que se haga para que la estadística se mantenga tranquila no está de más, y no me parece ninguna molestia demasiado especial exigir en este tipo de circunstancias un carnet sanitario, teniendo en cuenta que es para beneficio de toda la sociedad. Hay que estimular a la gente para que se vacune, porque está comprobado que es el arma principal qué tenemos de combatir está pandemia.

¿Qué mensaje le deja los bahienses y a los vecinos de la sexta sección electoral en este fin de año y de cara al 2022?

Hay que seguir aprovechando los estímulos que significaron una elección tan favorable a nuestro espacio, a toda la gente que nos apoyó, el agradecimiento y la seguridad de qué todos los que estamos aquí trabajando vamos a estar a la altura de las circunstancias, y que iniciamos este periodo con la responsabilidad y el compromiso que ese voto nos exige.

Sabemos que estamos en la Argentina en un momento no sencillo, pero que después de lo que pasó el 12 de septiembre y se confirmó el 14 de noviembre, hay deseos de un cambio que estamos dispuestos a enfrentar, para que estos dos años sean los más leves desde el punto de vista político económico para el país, y tengamos la posibilidad de llegar el 2023 cuando seguramente representantes de nuestro espacio retomarán el gobierno de la mejor manera, la más conveniente para todos