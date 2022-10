Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221028 Carlos Selva

–Tras una maratónica sesión, Diputados dio media sanción al Presupuesto 2023 con 180 votos a favor. El radicalismo también acompañó la iniciativa. ¿Qué puntos puede destacar usted de este proyecto presentado por el Ejecutivo?

Lo primero es el trabajo que se hizo para que tuviera 180 votos, que es el resultado más importante de una votación de presupuesto en los últimos diez años. Eso no es casualidad. Hubo todo un trabajo. Primero, la excelente exposición de Sergio Massa, que estuvo más de dos horas y respondiendo a las primeras inquietudes. Posteriormente, la presencia de todos los funcionarios. Es la primera vez en todos los años que llevo en la Cámara que veo a todos o casi todos los funcionarios involucrados, abiertos a contestar todas las inquietudes. Hay que hacerle un monumento a Carlos Heller, que estuvo 42 horas sentado durante el desarrollo de todas las entrevistas.

Después, creo que el Presupuesto es ambicioso, en el sentido de que se fija metas que nos marcan, en el contexto de la realidad que tenemos hoy, un ordenamiento de la economía. Y Sergio Massa lo ha demostrado en los últimos tiempos. La valoración no la hacemos los que somos afines ideológicamente a su persona o consideramos su capacidad; la valoración ‍la está haciendo el mercado, internacionalmente también. Hay un ordenamiento, una tranquilidad, por las decisiones que ha tomado Sergio Massa.

–Usted señala que el presupuesto es “ambicioso”, pero Sergio Massa lo ha calificado como “realista” y “prudente”. ¿Coincide en estos términos con el ministro?

Sí, totalmente de acuerdo, porque, primero, marca un proceso inflacionario que a nosotros obviamente nos incomoda, decir que vamos a tener 60% de inflación. Yo creo que hay un montón de variables macro que se han ido ordenando que van a descomprimir bastante la cotidianeidad. No obstante ello, obviamente, el principal desafío del ministro y de nuestro gobierno es frenar el proceso inflacionario y generar mejor distribución de la renta. Ha habido transferencias del sector de los trabajadores a los grandes grupos económicos concentrados. Se habla de casi 70.000 millones de dólares que han sido transferidos desde el esfuerzo de los trabajadores a las grandes empresas monopólicas, particularmente del rubro de alimentos.

–¿Considera esto como un triunfo político de Sergio Massa? Muchos señalan que el comienzo del fin de Martín Guzmán fue la presentación del presupuesto el año pasado. ¿Esto es un triunfo de Massa?

Lo que marca es una clara diferencia. El ministro Guzmán prácticamente no estuvo en contacto con nosotros cuando estábamos discutiendo el presupuesto. Sergio llegó a las ocho de la noche y se fue con nosotros a las nueve y media de la mañana. Es un ministro que estuvo abierto a las consultas de los diputados oficialistas y de la oposición, sentado ahí como un legislador. Eso marcó claramente la diferencia: el compromiso y la responsabilidad que asumió Sergio Massa, que claramente, la está honrando.

–Por último, ¿hubo malestar en el bloque con aquellos compañeros y compañeras que votaron en contra de que los jueces tributen ganancias?

Malestar no. Uno tiene que entender que son representantes de los trabajadores y demás. Yo creo que tuvieron un mal concepto en la evaluación, porque no es trabajadores o no trabajadores. Hay un montón de trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias. Lo único corrige esto para separar jueces, fiscales o funcionarios de los trabajadores es el piso que establezcamos. Ahí es donde quedan afuera los trabajadores. El ministro Massa lo viene diciendo desde 2013, creo, y ni bien asumió en la Cámara hizo mover el piso de ganancias, como ahora, hace pocos días, que fue a 350.000 pesos.

Entonces, pasaba por una cuestión igualitaria, para todos los trabajadores, pero lo que hay que discutir es el piso para que los trabajadores queden afuera y no los funcionarios.

Hay una cosa que se dijo en el recinto pero que no mucha gente lo sabe y el PRO, que obviamente tiene un compromiso con esta Justicia que no funciona, lo tapa y lo soslaya. En 1995 se sancionó una ley que decía que los senadores nacionales, los diputados nacionales y los miembros del Poder Judicial debían pagar ganancias. Estamos hablando de una ley. La Corte hizo una acordada y dijo que el Poder Judicial no pagaría ganancias. Por una acordada vos no podés modificar una ley. La ley se modifica por el Congreso de la Nación. Bueno, eso se tapa, y obviamente por eso hablan de la inconstitucionalidad. Con el criterio de los jueces, los legisladores también deberíamos tener intangible el salario porque estaríamos condicionando nuestras decisiones. Eso es una vergüenza.

El valor estimado de la recaudación a partir de eso era de 241.000 millones de pesos. Una de las discusiones más fuertes que hubo en estos días fue el subsidio al transporte. Bueno, el subsidio al transporte en todo el país son 88.000 millones de pesos. Y la recaudación prevista por ganancias de los jueces era de 241.000. Mirá la diferencia que representaría.