Mirá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con la diputada provincial Vanesa Zuccari.

En principio me gustaría conocer qué balance puede hacer usted de la realidad económica que le toca atravesar a los millones de argentinos, principalmente a los bonaerenses de la cuarta sección.

Lo que viven los habitantes de nuestra sección no es diferente de lo que viven los bonaerenses o cualquier argentino. Somos todos más pobres. Aquellas personas que hoy tienen la posibilidad de cobrar un salario, ese salario cayó en términos reales entre un 60 o 70 por ciento a comparación de lo que ganaba hace dos o tres años atrás.

Cualquiera de nosotros va a un supermercado, a una carnicería, y se da cuenta que lo que quisiéramos consumir no lo podemos hacer. Hemos modificado los hábitos de consumo. Hay gente que pagaba una prepaga o que pagaba el colegio de los hijos, y ahora eso no está pensando. Cualquiera en nuestra economía familiar va recortando determinadas cuestiones.

Esto tiene que ver para mí con dos causas: la primera, el haber tenido paralizado el país y la provincia durante dos años con el tema de la pandemia y el quedate en casa. Y la segunda, con la política económica llevada adelante también por el gobierno en el sentido de emitir, emitir, emitir y pensar que el Estado es una vaca que se ordeña hasta no tener fin.

Si vos la tenés a la vaca ordeñándola todo el tiempo, no la alimentás, no la fortalecés, no le das las vacunas, no hacés que la vaca duerma, coma, tome agua y que esté en perfectas condiciones, la vaca se va a morir. Lo mismo está pasando con este Estado al que están meta tirarle la teta, y el Estado no da más.

Explotó y estas son las consecuencias. Un peronismo que por primera vez se encuentra con que no tiene plata para poder repartir y por algún lado estalla.

En este contexto, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene la Unión Cívica Radical, partido que usted integra, y Juntos por el Cambio en términos generales, pensando en las elecciones del 2023?

En principio, lo que tenemos que hacer y estamos haciendo es estar al lado de la gente.

Son momentos en que a lo mejor no se puede hacer mucho y uno no puede brindar grandes soluciones a los problemas que se plantean porque no somos gobierno. La gente nos puso en la posición de ser opositor.

Me comentaba que es un momento difícil, pero que la Unión Cívica continuará recorriendo los territorios, escuchando a los vecinos, con más territorialidad que nunca. ¿Se necesita eso?

Así es. Hacía tiempo que veníamos mencionando que la Argentina se preparaba para alternar el poder, que iba a haber dos grandes fuerzas que se iban a ir alternando en los gobiernos.

Bueno, la realidad es que de una manera muy temprana me parece que en el 2023 nos vamos aproximando a un cambio justamente de color político en cuanto a quienes lleven adelante las decisiones de gobierno.

El gobierno del presidente Fernández y el del gobernador Kicillof están acabados, la verdad que no tanto por mérito nuestro sino por mérito propio y por todas estas cosas que el pueblo está padeciendo.

El desafío nuestro es justamente lo que estamos haciendo: preparándonos para ser gobierno en todos y cada uno de los distritos. Nosotros vamos a presentar listas de candidatos a intendentes en todos los distritos de la sección.

Mañana, por ejemplo, nos vamos a estar juntando en un foro seccional en Villegas, donde vamos a estar todos los referentes del partido fortaleciendo a aquellos que pretendan ser candidatos, estando al lado, conociendo las problemáticas de nuestros vecinos.

Una de las condiciones que nos hemos propuesto en este tiempo es justamente estar al lado de los que más necesitan, de los que más sufren y de las necesidades concretas que tienen cada uno de nuestros vecinos.

¿Qué opinión le merece la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y estas primeras medidas que ha tomado?

En realidad no es ninguna llegada a ningún lado. Massa forma parte del gobierno del Frente de Todos desde el 2019, independientemente del lugar en el que le toque estar o en el que haya querido estar. Es parte de este gobierno.

No creo que sea la salvación de nada y como lo he mencionado Massa es sarasa. La realidad es que si vos no das medidas de fondo, si vos no vas a controlar la inflación, si vos no le vas a poner plata en el bolsillo de los argentinos, en el sentido de que se le pueda pagar mejores salarios a la gente, que por ahí los empresarios tampoco están en condiciones de poder pagar, una PyME que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar los gastos fijos, que tiene que pagar las cargas sociales, cómo hace para poder pagar un buen sueldo a un empleado…

Podrá ser un acomodo, un veranito para tratar de llegar más o menos ilesos hasta el Mundial, que traten de entretener a la gente, pero la realidad es que cada cual en nuestra casa sufre las consecuencias de este desgobierno, de este mal manejo, de esta gente que llegó al gobierno sin ningún tipo de plan.

El mismo presidente decía que él no quería tener un plan, que no estaba de acuerdo con tener un plan, y estas son las consecuencias de no tener un plan. Nadie puede gobernar sin tener un plan.

¿Cómo ve esta interna que se ha dado en los últimos días en la coalición opositora con algunos chispazos con Lilita Carrió? ¿Debilita esto a la oposición?

Lo que pasa adentro de Juntos por el Cambio es ruido. Estamos acostumbrados. Somos tres fuerzas que nos caracterizamos por no ser homogéneas, cada cual tiene su manera de ser.

Todos la conocemos a Lilita. Los radicales ya sabemos cómo es, pero la coalición de Juntos está fuerte. Estamos todos trabajando por lo mismo.

Me gustaría conocer también el análisis que hace con respecto a la posibilidad de que Axel Kicillof pueda ser reelecto en la provincia de Buenos Aires.

Siempre dije que era un grupo de trasnochados que había llegado a la provincia en un Clío, confundiendo mandarinas con naranjas, que habían llegado sin un plan, traté de darle tres meses para que tuvieran un plan de gobierno y la verdad nunca lo tuvieron.

Sin plata, los argentinos y los bonaerenses angustiados de no poder comprar lo que quieran comprar, con la inseguridad que tenemos, la falta de educación y el daño que le han hecho con las escuelas cerradas a nuestros hijos, el desastre que son los hospitales públicos provinciales...

El gobierno provincial no está pudiendo hacer frente a ninguna de las cosas que debiera como mínimo garantizar. ¿A vos te parece que Kicillof puede ser reelecto nuevamente? Yo te digo que no