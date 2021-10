Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Vanesa Zuccari.

Vanesa Zuccari

La noté muy crítica en las redes sociales con la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense por esta decisión de establecer una jornada de capacitación para este jueves. Y señaló que “al Gobierno de Axel Kicillof la educación le importa un bledo”.

Sí, verdaderamente estoy muy indignada. Nuestros chicos siguen no teniendo clases presenciales. Esto es una verdadera tomada de pelo. Por un lado, el Gobernador anuncia el programa +ATR para que los chicos vayan los sábados a fortalecer aprendizajes, y en medio de semejante desastre y de todo lo que ha significado tener las escuelas cerradas y la poca continuidad pedagógica que han tenido los chicos este año y el año pasado parece una burla que en medio de un fin de semana largo pongan una capacitación docente.

No estoy en contra de las capacitaciones docentes y son tan viejas como yo, porque desde que era chica las jornadas de capacitación han existido, pero me parece que este año y en este contexto que ha sido tan adverso y tan complejo esa semana bien se podría haber obviado.

Lo que pasa es que justamente te das cuenta que el Gobierno está necesitando dinero, que tiene que ver con el dinero que no se generó cuando nos encerraron diciendo que era prioritaria la salud y no la economía, y bueno, ahora hay que recuperar dinero y parece ser que un fin de semana extra largo para el turismo va también un poco en contra de los intereses de los chicos.

Entonces, realmente la educación al Gobierno de Kicillof no le interesa.

¿Cómo analiza esta decisión de reforzar contenidos los fines de semana?

Que en realidad es una mentira. Los ATR ya se retrasaron en el verano, no hay una disposición de reforzar contenido. Y ni siquiera saben cuáles son los chicos que están atrasados. Ni siquiera fueron a buscar a los que no volvieron. Es mentira.

Son todos anuncios vacíos para tratar de mostrarle a toda aquella gente que está enojada porque hipotecaron el futuro de nuestros hijos, y que verdaderamente han sido un montón, porque vale saber el resultado de las PASO y los motivos por los cuales muchísimas familias no decidieron acompañar con el voto al Gobierno para darse cuenta de que fracasaron. No hace falta mucho más para darse cuenta.

Tratan de hacer anuncios vacíos, haciéndonos creer que la educación de nuestros hijos les importa y verdaderamente no les importa.

Por ejemplo, el sistema de contralor docente de la provincia de Buenos Aires fue totalmente desmantelado. ¿En qué consiste? En seguir por qué los docentes piden licencia. Eso está totalmente desarticulado. Es impresionante la ausencia de docentes que hay en las escuelas, sobre todo en el nivel secundario. Las licencias no se cubren. El sistema de hacer las llamadas públicas a toma de cargos por internet es un proceso lento.

Los actos presenciales para la toma de horas tienen que volver a ser presenciales como lo eran antes de la pandemia.

Eso no se ha regularizado, por lo tanto las horas no se pierden y en la mayoría de los establecimientos los chicos entran tarde a la escuela o se retiran antes porque los profesores no van.

Nadie está controlando la ausencia de profesores. Es un descalabro en todas las escuelas.

Hay escuelas por ejemplo del interior de nuestro partido, donde si te vas a fijar los chicos no tuvieron clases seguidas durante una semana de cualquier curso de secundario.

La llevo al ámbito electoral. Recientemente mantuvieron un encuentro con legisladoras de la UCR en el flamante Comité de la ciudad de La Plata para avanzar de cara a las elecciones de noviembre. ¿Qué pudieron analizar durante esa jornada y cómo sigue el trabajo pensando ya en las elecciones generales?

Nos reunimos las mujeres de Adelante Buenos Aires, el espacio que lidera Maxi Abad con Érica Revilla, para analizar el resultado de las elecciones primarias en cada una de las secciones, donde hicimos un diagnóstico de los resultados y de cómo tenemos que enfocarnos para en noviembre consolidar o en algunos casos reforzar la performance en las diferentes secciones electorales.

Y también lógicamente fue una jornada para hablar de todos los temas que involucran a la mujer en la política que no solamente tienen que ver con las cuestiones de género, que muchas veces creen que las mujeres solo hablamos de los temas relacionados con las mujeres, sino que tiene que ver con una agenda amplia, que incluye economía, salud, educación.

La verdad que muy interesante y ámbitos de debate y discusión que lógicamente por ser mujeres siempre tienen otra mirada.

Fue muy buena la elección que hizo Dar el paso en la cuarta sección. ¿Cómo la analiza?

Justamente, la verdad que en la elección tuvimos un resultado del 60 por ciento. Fue un trabajo muy importante el que se llevó adelante entre los intendentes y los legisladores, lógicamente que también teníamos el plus de que Érica encabezaba la lista.

Una intendenta mujer que siempre en su distrito ha tenido una buena performance y además es admirada y respetada por sus pares y también por la comunidad.

La cuarta sección es una zona muy afín a Juntos por el Cambio, como creo que lo es todo el interior bonaerense, el sector productivo de la Provincia, en materia agropecuaria lógicamente.

Y ahora el desafío es buscar 15 mil votos mas, porque estamos trabajando para que la quinta senadora entre para repetir la elección que tuvimos en 2017, y justamente nos enamora mucho mas trabajar arduamente porque la quinta senadora no solo es mujer sino también es de nuestro espacio.

