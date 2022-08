Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Florencia Retamoso.

Florencia Retamoso

¿Cómo analiza la actualidad económica de nuestro país teniendo en cuenta la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y los índices de inflación de mes pasado, uno de los más altos de los últimos años?

Qué te puedo decir al respecto. Que esperaba algo del gobierno… la verdad, no esperaba absolutamente nada. El gobierno viene haciendo cambios de ministros cada 15 días; Massa está durando en ese esquema.

Me parece que las medidas económicas son necesarias, hay que ver las respuestas que tengamos en algunas cosas.

Uno quiere tener expectativas buenas, pero me preocupa la realidad argentina, me preocupa la provincia de Buenos Aires, como así también el nivel de inflación al que llegamos al mes pasado y que hoy no se modificó.

Me preocupan los aumentos que va a haber en los diferentes servicios, cómo se van a implementar las medidas. Las medidas tienen que ser bien direccionadas y drásticas porque no se puede solucionar hoy paulatinamente. Estamos en una instancia donde hay que resolver rápido.

En relación a los principales problemas de los vecinos, ¿qué le comentan sobre la cuestión económica y sobre la inseguridad?

El tema central es la cuestión económica que eso también termina repercutiendo en temas como la inseguridad. Hoy salís con la bicicleta para ir a laburar y en la esquina de tu casa te sacan la bicicleta o te la sacan de la puerta de tu casa. Los corredores seguros no existen en todos los municipios del conurbano.

No es solo en el conurbano. Estuve en Bahía Blanca y la situación de inseguridad era exactamente igual. Por cuestiones de infraestructura, por cuestiones de la situación económica, por hurtos, por entraderas.

"Ante la no respuesta de Berni y Kicillof creemos que no hay políticas concretas ni específicas para el tema de la inseguridad"

Creemos que las medidas del gobierno de la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad fueron totalmente regresivas.

Hoy está liberado la zona de micromenudeo, Avellaneda, Almirante Brown, Lomas, La Matanza, un montón de distritos donde están las vías de escape totalmente liberadas.

Ante la no respuesta de Berni y Kicillof creemos que no hay políticas concretas ni específicas para el tema de la inseguridad. Las medidas que toma Kicillof son un atraso para la provincia de Buenos Aires. La Provincia está totalmente detonada y todas las medidas que no se toman significan atraso para la provincia de Buenos Aires.

Días atrás intendentes del PRO han acusado al gobernador Axel Kicillof por discriminación de fondos para realizar obras en los municipios opositores. Desde el Foro de Legisladores del PRO presentaron un proyecto para que estos fondos sean asignados de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución. ¿Me puede comentar sobre esta iniciativa?

Cuando nos tocó gobernar la Provincia con María Eugenia Vidal, la distribución de los fondos coparticipables fue equitativa, de acuerdo a los índices de cada territorio le llegaron los fondos a los intendentes, independientemente del color político que gobernaba. Había una amplia mayoría de intendentes del Frente de Todos y sin embargo le llegaron los fondos como correspondía.

Hoy, lo que está haciendo el gobernador Kicillof es entregándoles recursos discrecionalmente a aquellos intendentes que son de su color político. Y a nuestros intendentes los tiene trabados sin darles los recursos. Lo que hace es oprimir a nuestros intendentes.

Creemos que la distribución tiene que ser de otra manera y por eso nos planteamos esta discusión política, que por supuesto no la va a acompañar el Frente de Todos, pero nosotros creemos que se tiene que escuchar nuestra voz