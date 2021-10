Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Sandra Paris.

¿Qué análisis hace del encuentro que mantuvo el espacio hace algunos días con referentes de la segunda sección electoral? Me imagino que analizando los pasos a seguir para las elecciones del mes de noviembre.

La verdad que fue un encuentro muy productivo donde estamos muy contentos con los resultados obtenidos en las PASO y hablamos de la necesidad de seguir fortaleciendo esos votos y de trabajar fuertemente para el día 14 de noviembre.

Aumentar el número de votos es nuestro objetivo porque queremos que ingresen por la segunda sección siete diputados provinciales.

Eso habla de un crecimiento muy importante para el radicalismo en la segunda sección. La banca que yo dejo el 10 de diciembre sería reemplazada por tres legisladores, entonces eso aportaría a nuestro bloque y al espacio un importante número de legisladores.

Además de eso, también mantuvo un encuentro el Comité Provincial de la UCR con intendentes bonaerenses. ¿Qué se pudo evaluar durante esa reunión?

Bueno, tuvimos la reunión apenas el Gobierno de Kicillof había realizado los cambios en su Gabinete. Los intendentes se reunieron con gente del equipo de Kicillof para ver cómo van a poder seguir trabajando hacia adelante, y un tema que los intendentes plantearon y dejaron sobre la mesa es la inseguridad por la que atraviesan todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y los pocos recursos que tienen para poder trabajar en esta materia.

Y también preocupados por el presupuesto para el año próximo, de qué manera el Gobernador de la provincia de Buenos Aires pueda tener contemplada la inflación que se prevé para el año próximo, de qué manera los intendentes van a poder llevar adelante todos los gastos que tienen conforme a la gestión.

Y lógicamente estuvo el análisis del triunfo que habíamos obtenido en las PASO y del rol tan importante que tuvieron sobre todo los intendentes nuestros del interior de la provincia de Buenos Aires, donde Facundo Manes casi llegó al 40 por ciento de los votos en las elecciones, que aportamos desde nuestro espacio de Dar el paso ese gran número de votos para lograr el triunfo que tuvimos en la provincia de Buenos Aires.

Usted participó el pasado jueves del relanzamiento de Diego Santilli de cara a las elecciones de noviembre. Me imagino que está esperanzada como usted bien señalaba con aumentar el caudal de votos.

Estamos totalmente esperanzados y así es que hemos comenzado la campaña. El día jueves se hizo el lanzamiento ahí en Tigre con Santilli, Graciela Ocaña y Facundo Manes, que es la forma en que van a aparecer en todos los folletos e incluso en la propia boleta donde es una síntesis de lo que implica este espacio Juntos, que es un espacio donde es una construcción colectiva y donde cada uno tiene distintas miradas acerca de un mismo objetivo, que es ponerle límites al kirchnerismo.

Para eso necesitamos más legisladores en la Nación, en la Provincia y en cada uno de los municipios. Y estas recorridas de las que hablábamos las seguimos haciendo por las distintas secciones. Tuvimos también en Olavarría una seccional junto a Maxi Abad y Carlos Fernández que somos los tres que estamos recorriendo toda la Provincia.

Esta semana vamos a tener en la quinta sección, en la sexta sección y en la cuarta sección, donde reunimos primero a todo el radicalismo de cada una de las secciones y después hacemos una reunión en conjunto con toda la gente del espacio Juntos.

Desde el bloque de la Cámara baja de Juntos expresaron su repudio a los dichos del ministro de Seguridad Aníbal Fernández contra el dibujante Nik. ¿Qué tiene para decir al respecto?

Realmente esas expresiones muestran cuál es la entraña que mueve al kirchnerismo: el miedo, la venganza, el odio. Cosas que nuestro país no quiere nunca más y el Gobierno no entiende que estas cosas no tienen que pasar nunca más en nuestro país y lo pone a Aníbal Fernández de ministro de Seguridad.

La verdad nosotros lamentamos muchísimo por lo que implica para las instituciones del país. Nos solidarizamos claramente con Nik, su familia y con todos aquellos que ven avasallados sus derechos.

