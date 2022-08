Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Débora Indarte.

Usted ha sido una de las legisladoras más prolíficas en cuanto a la cantidad de proyectos de leyes que ha presentado en la Cámara de Diputados. Ha marcado esta tendencia desde el inicio de su mandato pero en esta oportunidad le ha pedido la colaboración a sus padres y también a las autoridades de la Cámara baja para que las iniciativas sean tratadas. ¿Le preocupa que estén estancados algunos de los proyectos que ha presentado?

Estamos muy contentos como equipo porque los proyectos los presento yo pero las iniciativas, las inquietudes y las necesidades son de vecinos de forma individual o de forma colectiva, como pueden ser universidades, como pueden ser cámaras.

Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta porque cuando no se trata un proyecto no es que me afectan solamente a mi como legisladora sino que no le estamos dando respuesta a quienes muchas veces, con mucho pesar, porque hay cuestiones incluso que tienen que ver con la salud, tratan de buscar una solución,

"Nuestra labor tiene que ver con legislar para poder cambiar la realidad. Cuando no lo hacemos, no cumplimos con nuestra responsabilidad"

Y aparte nuestra labor tiene que ver con lo legislativo, con legislar para poder cambiar la realidad a las personas, porque justamente se tratan de proyectos de ley. Cuando no lo hacemos, no cumplimos con nuestra responsabilidad y le damos la espalda a la gente que confía en nosotros y que nos entrega una esperanza para que podamos aportar algo a la solución de sus problemas.

Usted además es coautora de 39 proyectos con otros colegas de diversos bloques. Remarco esta voluntad suya tan importante de cooperar y de afianzar los lazos con diputados de otras fuerzas políticas más allá del color.

Lo que tiene que asombrar no es que yo acompañe iniciativas que considero que tienen que ver con una necesidad en particular y que es importante para la gente. La idea sería cómo no lo voy a acompañar.

Hablamos, por ejemplo, de cuestiones de discapacidad, con el dolor que conlleva para muchos familiares no poder tener un montón de herramientas para darle una mejor calidad de vida… Nosotros encima no cambiamos una cuestión, que quizás no nos damos cuenta al no acompañar a alguien con discapacidad, que es el certificado que estas personas tienen que ir periódicamente renovando.

Obviamente que lo que hay que hacer es mejorarle la calidad de vida a la gente, darles herramientas desde el estado, mucho más ahora con el avance de la tecnología.

Uno de los puntos fundamentales es que también ha presentado iniciativas que tienen como objetivo aliviar impuestos a los sectores de clase media tanto emprendedores como empresariales. Uno de los que principalmente me gustaría hablar con usted es el de exención a los taxistas de la Provincia con el objetivo que puedan comprar sus vehículos para trabajar. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Ha logrado establecer diálogo con los trabajadores de este sector tan golpeado muchas veces en la provincia de Buenos Aires?

Sí, sí, justamente nace de ahí. Ellos se acercaron con una cuestión que nosotros vemos día a día. Brindan un servicio y su herramienta de trabajo es su automóvil. Nosotros sabemos lo costoso que tiene que ver con el cambio de sus móviles. También tenemos que tener en cuenta la situación en la cual económicamente hoy estamos transitando.

Ellos se acercaron con diferentes propuestas y tiene que ver con eso: presentar los proyectos que representan necesidades de sectores con los que día a día nosotros directa o indirectamente también tenemos relación.

Este contexto económico tan delicado que usted señalaba, ¿cómo impacta en la Quinta Sección Electoral que usted recorre permanentemente?

Es evidente que en toda la Provincia y en todo el país los índices de inflación siguen siendo una preocupación muy grande, como también en los vecinos y las vecinas de nuestras localidades. Creo que es una responsabilidad para la diligencia política de que acompañemos.

Yo siempre digo que las críticas constructivas son muy buenas mientras aporten algo, no mientras solo señalen, y me parece que en este momento tenemos que tratar todos de que quienes están a cargo puedan llevar adelante las políticas públicas necesarias y las medidas necesarias para que podamos estar mejor.

¿Qué consideración le merece la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y estas últimas medidas que ha tomado y ha difundido públicamente?

Me parece que se tomó la decisión de que sea quien esté a cargo de un ministerio sumamente importante; se hicieron otros cambios también. Todos tenemos que estar este augurando y viendo también qué podemos aportar para que cada una de las medidas puedan llegar a su fin, para que cada día podamos estar mejor porque lo necesitamos.

"Es fundamental que cada uno de nosotros estemos augurando que todas las medidas puedan llegar a concretarse"

Realmente la situación amerita de muchísima responsabilidad. Yo le deseo que le vaya muy bien, porque si le va bien nos va bien a todos.

En este sentido tenemos que ser muy responsables nosotros como dirigentes cuando hablamos porque la gente necesita tranquilidad, necesita confianza, y es fundamental que cada uno de nosotros estemos augurando que todas las medidas puedan llegar a concretarse en lo que la gente necesita que es poder tener plata en el bolsillo