Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con la diputada Graciela Calderón.

Graciela Calderon

-¿Qué reflexión le merece el lamentable hecho que sucedió ayer en la casa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta en Capital Federal en este intente de magnicidio? ¿Qué consideración puede hacer al respecto? ¿Qué sintió cuando vio las imágenes?

Es un hecho gravísimo. No podía creer lo que estaba viendo. En todo el tiempo que va de democracia nunca vivimos una situación así tan extrema.

"Es totalmente repudiable lo que ha pasado"

Como Frente de Izquierda ya nos hemos pronunciado en el repudio de este hecho y en la exigencia de que se tiene que investigar, se tiene que esclarecer y por supuesto que los responsables tienen que tener castigo.

No es un hecho menor. Es la Vicepresidenta de la Nación. Es totalmente repudiable lo que ha pasado.

-Julio Alak, ministro de justicia de la provincia de Buenos Aires, señaló que quienes promueven el odio y la violencia son los responsables ideológicos de este intento de magnicidio. ¿A usted le parece que se ha llegado a un punto límite con esta situación?

Yo creo que sí, que efectivamente esta situación amerita que se empiecen a discutir las cosas que se tienen que discutir por los carriles que se deben discutir.

Lo dije en la Legislatura, un hecho judicial ha tomado un cariz de debate en los medios de comunicación y en la población cuando hay otras cosas que discutir.

La justicia tiene que investigar a fondo y tiene que definir lo que tenga que definir. Ahora de lo que tienen que ocuparse el Gobierno y todos los funcionarios es de las cuestiones que le preocupan a la población que es el ajuste, la suba de tarifas. Hay otros problemas que ameritan y que no pueden seguir tomándose como River-Boca. Eso me parece que no puede pasar.

Se va tensando todo y son el caldo de cultivo para un hecho como el del día de ayer.

-¿Cómo analiza el rol de los medios de comunicación? ¿Considera que promueven en cierto punto el odio y la violencia constante?

Los medios de comunicación informan. Por supuesto desde una postura política, nadie es ajeno a eso, desde ya. Pero creo que hay igual una situación de malestar en general en el país por causas de pobreza y demás.

En la docencia hoy habíamos decretado un paro muy fuerte y no era por este tema, sino porque la docencia no da más. El martes hubo un hecho muy violento en Almirante Brown. Hay situaciones de violencia permanentemente y eso no sale en los medios de comunicación.

No tiene que ver con los medios. Más allá que puede haber algún que otro personaje que aliente a ese tipo de expresiones, pero para nosotros el fondo es que hay una situación económica grave, de falta de resolución de los problemas, y eso crea un malestar que hace que permanentemente estemos al filo de sufrir algún hecho de violencia. Esto ya es el extremo