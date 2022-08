En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la diputada de Juntos, María Paula Bustos, se refirió a la coyuntura económica y política de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Habló de la situación de los municipios respecto al Coeficiente Único de Distribución y opinó sobre el recorte de recursos recientemente anunciado por el Ejecutivo nacional. También se expresó respecto al proyecto de ley Ficha Limpia.

-Días atrás, un grupo de legisladores del PRO presentó un proyecto de ley para establecer que los fondos nacionales no coparticipables que ingresen a las arcas bonaerense sean distribuidos a los municipios de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución. En este sentido, algunos intendentes del espacio acusaron al gobernador Axel Kicillof de “discriminación” porque no les llegan fondos para obras. ¿Usted nota, siendo de una ciudad opositora a la gestión bonaerense, que hay reparto “a dedo” de acuerdo a las banderas políticas?

Presentamos una iniciativa que encomienda al Gobierno de la provincia de Buenos Aires la distribución de los ingresos percibidos en exceso de lo previsto por el presupuesto del año fiscal en curso, todo ello en clara referencia a la discrecionalidad del gobernador Kicillof.

El proyecto detalla que todo fondo ingresado sea distribuido de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD). Eso genera previsibilidad y lógica en el manejo de los fondos.

"No puede ser que no den siquiera explicaciones de obras que no fueron iniciadas y están en el presupuesto vigente"

La discrecionalidad genera discriminación; y no puede ser que en un presupuesto notablemente ejecutado no den siquiera explicaciones de obras que no fueron iniciadas y están en el presupuesto vigente. Como por ejemplo la Estación Transformadora de Energía, los desagües pluviales ramal norte o las obras de la ruta 32, sólo por nombrar algunas de Pergamino.

Es decir, el direccionamiento de fondos provenientes de ATN (Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias) y la falta de respuesta en obras que están debidamente presupuestadas habla de esa discriminación notable.

-Recientemente, el Concejo Deliberante de Pergamino adhirió a la ley de Ficha Limpia. ¿Considera necesario que esta iniciativa también se replique en la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué?

Creo indispensable avanzar con el proyecto de Ficha Limpia en todas las jurisdicciones. De hecho, se acaba de aprobar en la provincia de Santa Fe y Pergamino ya había adherido.

En el Senado hay un proyecto de Walter Lanaro y se amplían el universo de delitos contemplados con el proyecto de Lorena Mandagarán. Entiendo que es una demostración de voluntad política en términos de hacer virtuosa la práctica de la política como actividad.

"El oficialismo, salvo que considere que no es un tema importante, debería acompañar el proyecto de Ficha Limpia"

Y no es nada más y nada menos que impedir que cualquier persona que tenga condena penal en primera instancia o condena confirmada por delitos dolosos graves, pueda ser candidato. Básicamente porque el principio de idoneidad se cimentó también sobre la idea de carecer de antecedentes penales.

Incluso los partidos políticos y/o alianzas deberán exigir a todos los precandidatos y candidatos titulares y suplentes que integren sus listas el Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia. El oficialismo, salvo que considere que no es un tema importante, debería acompañarlo.

-La llevo al ámbito nacional y le consulto por la decisión del Gobierno de recortar recursos para Educación, Producción, Obras Públicas, Transporte y Salud. ¿Cómo cree que impactará este ajuste en los vecinos del interior bonaerense?

Nada bueno puede resultar de un recorte sin plan. Nosotros entendemos que hacen falta reformas profundas del sistema tributario, monetario y laboral. Entendemos que Argentina ha perdido su lugar de relevancia en el mundo; y eso se reencauza con confianza y apertura, dos esencias perdidas.

Hay que buscar el equilibrio fiscal y frenar la inflación, la única creadora sistemática de pobreza. Pero son parches que requieren también de un acompañamiento político que pareciera no tenerlo incluso dentro del mismo oficialismo.

El interior productivo sigue subsumido en impuestos, trabas a las exportaciones y problemas para la contratación de personal; si encima se suspenden obras, que en definitiva es lo único que nos vuelve al interior de la inmensa cantidad de dólares que produce el campo, estamos en problemas