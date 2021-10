Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Anahí Bilbao.

Anahí Bilbao

Mantuvieron hace unos días un encuentro con legisladores nacionales y bonaerenses de la UCR para avanzar en una agenda en común, pensando ya en las elecciones de noviembre. ¿Qué puntos se trataron en ese encuentro y a qué conclusiones han llegado?

Primero contarles que fue en el flamante Comité Radical que tenemos ahora en La Plata, nos encontramos legisladoras nacionales y provinciales, senadoras y diputadas, para hacer primero una lectura sobre las diferentes experiencias frente a las elecciones que ya pasaron y luego reorganizarnos en vistas a las próximas elecciones tomando algunos puntos muy fuertes que nos interesan que van desde la problemática económica, social, género, educación sin dejar ningún otro afuera ni librado al azar.

Muchas de nosotras tenemos miradas en cada uno de los temas y lo que queremos es empezar a desarrollarlos y tener para cada uno de ellos diferentes representantes que puedan hacerlo y bien.

¿Cómo ve posicionada a la UCR pensando en las elecciones del mes de noviembre? ¿La fortaleció la interna que mantuvo con Juntos?

Sí, absolutamente. No solo nos fortaleció sino que también nos llevó a tomar conciencia a todos, a los demás y a nosotros mismos, dónde está la UCR parada realmente, cuáles son sus fortalezas, en qué aspectos tiene que crecer, cómo estaba movilizada, cómo estaba organizativamente y, si bien éramos optimistas, los resultados no dejaron de alegrarnos y de sorprendernos gratamente.

¿Por qué es importante un equilibrio en la Legislatura bonaerense?

Hay una tendencia en el kirchnerismo a un avasallamiento institucional, un avasallamiento permanente en imponer sin consultar, en desarrollar cuestiones que están muy lejanas al lugar donde está hoy el habitante de la provincia de Buenos Aires, y lo mismo pasa en la Argentina.

Los problemas de la gente van por un lado y en la Legislatura bonaerense y en la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso Nacional tratan de imponerse temas que van absolutamente por otro lado.

Es decir, la gente hoy está con un problema económico tremendo y estamos con el Etiquetado en el Congreso, con lo que conlleva el análisis de esa ley en particular.

Logrando el equilibrio en las Cámaras podemos decir basta de este avasallamiento

En la Legislatura pasa lo mismo. Tenemos bonaerenses sin agua, sin comida, sin trabajo, con una educación desarrollada a medias y nosotros hablamos o Kicillof plantea hacer una Casa de la Provincia en cada uno de los distritos.

Entonces, las necesidades de la gente, los intereses van por un lado y las respuestas van por otro. Nosotros logrando el equilibrio en las Cámaras podemos decir basta de este avasallamiento, podemos hacer reflexionar, podemos generar acordar muchas de las leyes que son muy importantes para el desarrollo próximo de nuestros habitantes y sin embargo con la minoría que tenemos es imposible parar este avasallamiento.

¿Y cuáles creen en este sentido que son los temas fundamentales o inmediatos a tratar en la Legislatura bonaerense?

Primero, los relacionados con la economía. El desarrollo de PyMEs, el desarrollo de microemprendimientos, del trabajo. Eso es fundamental porque ¿de qué se hartó la gente? Se hartó de que con dar elementos que a veces se necesitan y a veces no se trata de acallar las verdaderas necesidades.

La necesidad, por ejemplo, de ser libres. De elegir lo que yo quiero, lo que creo que me hace falta, lo que decido que voy a consumir.

Tiene que ver con la posibilidad de generar un microemprendimiento, una PyME, de tener un trabajo seguro que me permita llegar a fin de mes.

Hay leyes esperando y que tienen que ver con esta situación.

Educación, otro punto importantísimo. Nosotros tenemos que saber adónde estamos parados en este momento. Las consecuencias que ha dejado la pandemia y la falta de educación. Nosotros tenemos niños con fobia, niños que no se animan a ir a la escuela, niños que han abandonado la escuela.

Y aquellos que no lo hicieron, que tuvieron el respaldo y todo lo que necesitaron porque ahí se vio la diferencia entre unos y otros, esos niños también tienen dificultades porque el aprendizaje no fue completo, fue a medias, no fue presencial, entonces hay muchísimas cosas que evaluar.

Y un tercer punto importantísimo va a ser la salud, porque en la salud psicofísica se va a ver la consecuencia que dejó la pandemia en los próximos tiempos.

