Mirá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Fernanda Bevilacqua.

¿Cuáles son sus expectativas en este nuevo periodo en la Cámara baja bonaerense?

En estos cuatro años se presentaron muchos proyectos, muchos de ellos han sido ley, otros media sanción, como por ejemplo el proyecto de prórroga del alivio fiscal en el sur bonaerense en algunos distritos…

Justo compete a uno de los distritos de donde soy yo, que es Villarino. Logramos prorrogar esa ley pero también logramos una modificación en uno de los artículos que quizás impedía a los vecinos entrar en este beneficio por un tema que teníamos hace muchos años con un artículo. Eso también lo logramos modificar, y es mucho más sencillo acceder a los beneficios para los vecinos.

Importante la media sanción del tema de energía distribuida que logramos en Diputados que pasó al Senado. Sabemos que la Legislatura tiene sus tiempos, tenemos muchos proyectos presentados. Y también empujar para que estos cuatro años que vienen puedan salir adelante muchos de los proyectos que presentamos que hay de toda índole: de educación, de ambiente.

Ambiente es una agenda muy fuerte para la generación de hoy pero también una preocupación muy grande en las generaciones que vendrán. Un poco de todo pero muy fuerte el tema en lo que es la Comisión de Ecología y Ambiente y de la que también yo soy parte que es Energía y Combustibles, que van de la mano.

¿Cuáles son los temas o las preocupaciones que le plantearon los vecinos de la sexta sección en esta recorrida electoral que se dio meses atrás?

El tema que siempre nos dicen es el del alivio fiscal, que es mucho lo que se trabajó en Nación, trabajó Sergio Massa. El tema del monotributo, de ganancias, y ahora lo importante que manifestaban los clubes, las ONGs, es la condonación de deudas que finalmente ya está en vigencia para que se les perdonen las deudas que tenían con todo este tema de la pandemia que se hizo difícil.

Uno va a escuchando las necesidades y desde el Congreso de la Nación o desde la Provincia se van saldando estas problemáticas.

Particularmente en uno de los temas que usted trabaja que es el del emprendedurismo, ¿cómo avanza el programa Ahora Emprende? ¿Con qué cantidad de emprendedores cuenta actualmente? ¿Y cuáles son los avances que se prevén para los próximos meses?

El Ahora Emprende es un programa que nació con la necesidad de ayudar y capacitar, y estar al lado de todos los emprendedores de mi sección y obviamente de la provincia de Buenos Aires.

En estos cuatro años siempre estábamos yendo a territorio, haciendo encuentros, visitando sus emprendimientos en sus talleres. Con la pandemia a todos nos pasó que dijimos “no podemos salir, tenemos que buscar otro mecanismo”, entonces empezamos el Ahora Emprende online.

Primero hicimos asesorías particulares con los que ya estaban en contacto con nosotros y después decidimos abrir convocatoria, en Canning, en Junín, en Mar del Plata, todo online. Empezamos a conocer nuevos emprendimientos.

¿Con cuántos emprendedores cuenta actualmente este programa?

Todos los años hacemos un análisis de cada Ahora Emprende. Hoy hay más de 1000 emprendedores.

También estamos este año yendo a los talleres y algo muy bueno es poder estar en contacto con ellos, poder asesorarlos y hacemos videos y fotos para que puedan visibilizar su trabajo.

Es algo muy bueno estar en contacto con los vecinos, con los emprendedores, ir al lugar.

Estos cuatro años fueron de este modo y ahora nos estamos replanteando cómo cambiar un poco el formato, tener nuevos desafíos para estos cuatro años que vienen. Pero siempre estar en contacto con los vecinos, con los emprendedores, ir al lugar.

¿Cómo es el modo que tienen los emprendedores para comunicarse con ustedes, contactarse, poder sumarse a este programa tan importante para los emprendedores de la Provincia?

Hoy van a poder encontrar todo lo que es Ahora Emprende en mi web oficial, que es www.fernandabevilacqua.com y en mis redes sociales que también están con mi nombre.

La idea, a partir de estos cuatros años que vienen, es que Ahora Emprende también tenga su propio Instagram, una web más amplia, donde nos puedan encontrar y vean casos de otros emprendedores.

El otro día estuvimos en Monte Hermoso conociendo a emprendedores y apareció un señor que era de Bahía y tenía un taller de rectificación de motores. Él hizo una máquina donde recicla todo el aceite del lavado de los motores para poder volver a usarlo. El aceite negro pasa por un proceso y el agua termina transparente. Con esa agua riega la huerta.

Lo que fomentamos que lo que estés haciendo tenga triple impacto: tocás lo económico, tocás lo social –la cadena de valor, a quién contratás, la inclusión- pero también qué detalle tiene un emprendimiento para poder aportar de manera positiva al medio ambiente.

Usted señalaba esta necesidad que tiene la gente o el vecino de entrar en contacto con los legisladores cara a cara. ¿Nota que faltaba que los legisladores estén más en contacto con el vecino?

Yo creo que sí, porque es algo que te manifiesta la gente. Si no, no te lo dirían, me parece que es importante cumplir tu labor en La Plata, ir a las sesiones, a las comisiones, pero lo más importante es que puedas estar en contacto con los vecinos, con las instituciones, escuchándolos porque los proyectos salen de ellos, además de lo que uno pueda ver o proponer.

Nosotros estamos acá por ellos y para poder llevar a la Legislatura esas necesidades o problemáticas que las podamos tratar de solucionar entre todos.

Pensando ya en este próximo periodo legislativo, ¿qué mensaje les deja a los vecinos de la sexta sección a quienes va a volver a representar de cara a los próximos años?

Que hemos trabajado muchísimo estos cuatro años. Le gente lo sabe. Es muy difícil sacar leyes y la verdad que estoy contenta porque pudimos cumplir con los vecinos, la sacamos, seguimos trabajando por un montón de leyes más.

Yo le explico a los vecinos que lleva su tiempo, que uno cuando propone proyectos tienen un tiempo, que se vencen, que tienen que pasar por comisiones. Pero decirles que siempre estamos trabajando, que nos pueden contactar por las redes, que vamos a visitarlos y que vamos a seguir trabajando estos cuatro años para poder llevar las necesidades o problemáticas que tienen a la Legislatura y seguir empujando las que ya tenemos presentadas para que salgan y se siga adelante.

