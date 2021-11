Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Gabriela Besana.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gabriela Besana

Por los hechos de inseguridad de público conocimiento, desde Juntos decidieron levantar el cierre de campaña en la tercera sección.

Después de lo que pasó en La Matanza, que también vemos que pasa en otros lugares del Conurbano con frecuencia, pero realmente lo que pasó en La Matanza y el asesinato de Roberto lo que hizo fue justamente despertar también a muchos vecinos, incluso de La Matanza, que están cansados, como en todo el Conurbano y como en toda la Provincia, de vivir de esta manera.

Una manera en la cual la policía no hace su trabajo, tenés que estar pendiente de si trabajás o no trabajás, si salís de tu casa o no salís, si no sabés si volvés.

Click to enlarge A fallback.

Me parece que es un hartazgo generalizado que en realidad lo veníamos viendo durante toda la campaña que venimos hablando con diferentes vecinos en diferentes lugares sobre hechos de inseguridad, pero llegamos a un momento en el cual nos estamos dando cuenta que el Gobierno no solamente no tiene un plan si no que ni siquiera da la cara.

Siguen su campaña como si nada pasara. Esto es poner un freno y decir “no”. Está pasando algo y de verdad ya no se puede vivir más así.

Obviamente acompaño la decisión del jefe de campaña de la Provincia y de todo el espacio que ha decidido no hacer el cierre en Lanús.

¿Cuáles son los otros temas que también le plantean en las recorridas diarias?

En las recorridas lo que hablamos siempre es de la falta de empleo. La falta de posibilidades para los jóvenes, que terminan un secundario, quieren ingresar a la universidad o quieren independizarse de sus padres o tener su primer trabajo y le piden requisitos como experiencia o para ingresar a un alquiler le piden un montón de requisitos que no tienen.

Lo que no se está generando hoy y hace tiempo son fuentes de trabajo genuinas. Otro de los temas que queremos llevar a la Cámara de Diputados nacional es la Ley de Alquileres, que hoy preocupa porque es imposible encontrar un lugar para alquilar y por supuesto que aquellas personas que tienen un inmueble producto de su sacrificio prefieren no alquilarlo.

O sea no está sirviendo esa ley en base a lo que necesita el inquilino y el locador también.

¿Qué es lo que se pone en juego este domingo en la provincia de Buenos Aires?

Este domingo se pone en juego qué rumbo de país queremos. Es tan importante como eso esta elección. Por eso es muy necesario que la gente vaya a votar, que vaya a expresarse, que vaya a decir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere más.

Nuestro espacio político quiere representar a aquella gente de bien que quiere laburar, que quiere vivir tranquila, que quiere poder alquilar un lugar y listo, que no sea todo cuesta arriba, que no vea que el Estado simplemente está acá para ponerle una pata arriba, sino que el Estado esté para ayudarlo.

Tenemos mucho por hacer en el Congreso de la Nación, muchos proyectos para presentar.

Me parece que tenemos mucho por hacer en el Congreso de la Nación, muchas leyes para presentar, muchos proyectos para presentar. Creo que otro de los temas es la boleta única. Estamos en 2021 y seguimos votando bajo un sistema que se quedó muy atrás. Hay mucho para presentar.

El proyecto de Ficha Limpia es otro proyecto que queremos llevar porque queremos que la política mejore y para que la política mejore necesitamos ciertas herramientas para decirle a la sociedad “todos estos que quieren ser candidatos no tienen ninguna condena por corrupción”. Hoy no lo tenemos.

Es un proyecto que se está tratando en varios Concejos Deliberantes.

Totalmente. María Eugenia cuando fue gobernadora implementó también el tema de las declaraciones juradas. Que todos los candidatos y los legisladores todos los años tengamos que presentar nuestra declaración jurada. Hay cosas que deberían ser obvias pero no lo son.

Por eso este domingo se juega un sistema que hace política sirviéndose del poder, creyéndose que vienen las vacunas y se las tienen que aplicar ellos o a sus amigos, u otro sistema de política que entiende que es una vocación de servicio, que es servicio ser un representante por el tiempo que te toque ser representante.

-