20230329 Anahí Bilbao

–Diputada, ha tenido la posibilidad de acompañar en los últimos días a Facundo Manes en su recorrido por la sexta sección. Estuvieron en Bahía Blanca, Punta Alta, en Tornquist y también en Pigüé. ¿Qué balance puede hacer de esta jornada?

Muy, muy positivo. Cada vez que hacemos el recorrido con Facundo, que estamos cerca de él, lo que se percibe es una enorme empatía y un entendimiento directo con la gente, sin intermediarios. Es como una condición natural: pareciera interpretar lo que pasa y llama mucho la atención su conexión con personas con discapacidad, con los ancianos. Realmente conmueve. Hicimos, por supuesto, visitas a diferentes lugares. Su interés en la educación, la evolución de la tecnología, en tener un lugar en el mundo, en estimular empresas que quieran progresar y llevar su producto a diferentes lugares. Estuvimos en la fábrica Penta, en Bahía Blanca, junto a él. Después en Punta Alta hicimos también un recorrido muy interesante. Queríamos ir al puerto; la verdad que la agenda nos corría, porque en cada lugar donde parábamos la gente se acercaba a saludarlo, quería pedirle cosas, entregarle cosas, entonces todo fue como recargándose. Pero él le dio más importancia al contacto directo con el ciudadano. Estuvimos en la plaza de Tornquist, reunidos con la gente; finalmente terminamos en Pigüé, con una reunión, sí, partidaria, en el Comité Radical del lugar, previa pasada por la intendencia; el intendente, Gustavo Notararigo, también es radical.

–Cuando Manes se encuentra con los vecinos, en este caso en particular de la sexta sección, ¿con qué preocupaciones se encuentra?

Las más diversas. Él escucha atentamente y depende del lugar donde pare. Si se encuentra con ciudadanos que tienen su relación con el campo, el problema es la emergencia agropecuaria, la exportación, las retenciones. Imaginemos que en el interior de la provincia esto es muy fuerte. Si vamos a una fábrica, ¿cuál es el problema? El problema son los insumos que se importan y cada vez es más difícil importar, y también el cambio dólar-peso, que de una u otra manera influye en todo. Si es el vecino común, el que tiene un trabajo o no tiene trabajo, el problema es que no llega de ningún modo a fin de mes, que el peso se desvaloriza, que tiene desilusión, que su hijo quiere partir al exterior... son las angustias que compartimos los argentinos, en realidad.

–No puedo dejar de preguntarle, como referente de la UCR y como integrante del espacio de Juntos, qué lectura puede hacer de la decisión de Mauricio Macri de dar un paso al costado en esta pelea por la presidencia. ¿Cómo puede llegar a afectar a la coalición?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

A la coalición en general no afecta. A nosotros como partido político no nos afecta. Es una decisión de alguien que estaba en carrera y que sí pertenece a la coalición, pero a otro partido político. Así que, en el caso del PRO, tienen un contrincante menos, por así decirlo. De todos modos, yo lo escuché cuando él dio su mensaje y lo sentí como un renunciamiento. Me parece de un hombre honorable. Creo que tuvo una actitud sana y reflexiva frente a lo que nos pasa a los argentinos. Probablemente debe encontrar en otro candidato la respuesta más sensata a lo que les pasa a los argentinos y no en su actuar directo. Por eso renuncia a esta posibilidad.

–Volviendo al destino de la UCR, me gustaría preguntarle cómo analiza la actualidad del centenario partido en la provincia de Buenos Aires, pensando ya en los comicios.

Bueno, nosotros hemos crecido mucho. El mundo ya hoy se maneja en coaliciones, en puntos de contacto, en puntos de vista comunes. Para la UCR, haber integrado JxC le dio un espaldarazo. Pensemos de dónde veníamos. Veníamos de 2001. Esto fue muy fuerte para nosotros, que tenemos la sensatez de hacernos cargo de las cosas que no hicimos bien. No pasa con otros partidos políticos. Pero nosotros somos reflexivos y nos hacemos cargo de las cosas que no hacemos bien. Pero esto también trae sus consecuencias. No tener un relato que disimule los errores trae sus consecuencias. Y las consecuencias fueron muy graves para la UCR. Empezamos a recuperarnos en el marco de esta coalición. Y la verdad que nos recuperamos muchísimo, porque tenemos muchos intendentes nuestros, representantes en la Legislatura, en el Congreso, tenemos partidos y comités que crecen. O sea que estamos muchísimo mejor que en el 2015, muchísimo mejor. Por ejemplo, tenemos dos candidatos a presidente, cuando hubo momentos de nuestra historia en que no teníamos candidato, y de hecho, fue candidato Lavagna. Esto muestra e crecimiento, el fortalecimiento de nuestro partido. Estamos todos con muchas ganas de hacer, de trabajar, de aportar al destino de la Argentina, porque así no podemos seguir. De hecho, la UCR tiene dos fundaciones, la Fundación Alem a nivel nacional y la Fundación Poder a nivel provincia, que están aportando, junto a las otras fundaciones de los otros partidos políticos que integran la coalición, todo un trabajo que hemos realizado para los próximos tiempos. Es decir, nuestro trabajo ha sido ‍serio, permanente, continuo, y estamos dispuestos a gerenciar los próximos tiempos, o a acompañar el gerenciamiento, de acuerdo a lo que diga el que manda, que es la gente.