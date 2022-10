Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Diego Valenzuela.

Diego Valenzuela

-Continúa militando la autonomía municipal. Recientemente ha viajado a Marcos Juárez, en Córdoba, donde conoció de primera mano cómo funciona esta iniciativa. ¿Cuáles fueron los principales rasgos que se ha traído desde allí?

Primero confirmar que es el camino adecuado para que la Provincia funcione mejor, para llegar con más soluciones a los vecinos. Esto no va en detrimento del gobierno provincial; más músculo, más presencia de los municipios significa que la sociedad entre Provincia y municipio le de mejores respuestas a los vecinos.

Además, esto tiene un rasgo constitucional, artículo 123 de la Constitución Argentina, todavía no plasmado en la Constitución de nuestra Provincia. Hay casos de buen funcionamiento, por eso me acerqué a Córdoba donde pude conversar con todo el equipo de Pedro Dellarossa, Marcos Juárez, que fue la primera ciudad con carta orgánica municipal, de allá por 1993.

A su vez, también hablé con el intendente de Río Cuarto, uno es del PRO, otro es peronista, y claramente me relatan una experiencia muy positiva, donde los municipios tienen facultades, posibilidades que les dan mucha más fuerza para la función pública y para resolver problemas. Esto es tanto en materia de política por poder fijar su carta orgánica y fijar situaciones electorales, situaciones de representatividad, de participación cívica y popular en la cosa pública, a cuestiones impositivas, cuestiones económicas.

Creo que la provincia de Buenos Aires se tiene que actualizar. Estamos en un régimen desde el siglo XIX con municipios que son cada vez más responsables, que actúan más fuertemente en la vida de los vecinos pero que tenemos autarquía, una minusvalía, una debilidad jurídica e institucional. Este no es un tema teórico ni académico, es un tema política y de gestión que se puede hacer y desde Juntos lo estamos impulsando.

-Usted que está en contacto con sus pares de Juntos, ¿la idea de la autonomía política y administrativa es compartida por otros jefes comunales del espacio?

Este fue un tema que nosotros venimos trabajando como foro de Juntos hace rato. Lo hablamos en Balcarce en el último foro de intendentes de Juntos, tanto intendentes radicales como del PRO estamos de acuerdo. Hay proyectos de ley bien orientados, por ejemplo de David Hirtz, Maxi Abad, Andrés De Leo. Lo que estamos es aglutinando las miradas, viendo las experiencias, para generar, espero antes pero sino después de la elección del 2023, una posibilidad de sancionar una ley muy completa y que permita plasmar justamente lo que exija la Constitución Nacional en el nivel de la provincia de Buenos Aires.

Tenemos 135 municipios para 17 millones de habitantes, sin autonomía política, económica y administrativa. En cambio, te vas a Córdoba y tenés 427 municipios para 4 millones de habitantes con autonomía política, económica, administrativa, financiera. Realmente si comparamos las dos provincias más grandes y populosas del país, una tiene un déficit de democracia local y de autonomía muy grande, que es Buenos Aires respecto de Córdoba. Por eso voy a Córdoba como ejemplo de lo que se podría hacer en la provincia de Buenos Aires.

-¿Puede tener cada distrito un nivel impositivo? Carlos Bianco, jefe de asesores del Gobierno bonarense, se mostró en desacuerdo en este punto porque dijo textualmente que "había una guerra entre los municipios" por quién cobra menos impuestos para que se instalen las empresas en cada uno de esos lugares. ¿Usted que considera al respecto?

Yo estoy bajando impuestos en Tres de Febrero, también lo están haciendo otros municipios. Lomas de Zamora por citar un ejemplo del Frente de Todos, que luego del caso nuestro también bonificó la habilitación para los comercios. Lo está haciendo Lanús, La Plata, Vicente López, lo está haciendo Mar del Plata también. Yo creo que eso es bueno, que un municipio dentro de sus facultades genere un incentivo para la inversión y el trabajo. Por otro lado que haya ciertos grados de autonomía administrativa, tributaria, eso no va en detrimento de la Provincia, es a favor de los vecinos de cada municipio. Obviamente, hay un marco general que es marco nacional y provincial dentro de los cuales se mueven los municipios.

Creo que algunos funcionarios de la Gobernación que no conocen la Provincia, que llegaron hace poco, todavía no comprendieron la importancia que tienen los municipios como representación política de los vecinos y como hecho de gestión. Somos el gobierno más cercano, el que mejor comprende una realidad. La Provincia no se la puede gobernar desde La Plata, eso es un hecho de centralismo y de unitarismo. No se la puede gobernar ni desde la Ciudad de Buenos Aires y tampoco desde La Plata. Hay que gobernarla en una relación estrecha de trabajo en equipo entre la Gobernación y cada una de las municipalidades. Además, les diría a los funcionarios de la Provincia que lean la Constitución Nacional. Les recomiendo el artículo 123 para que vean que el régimen municipal tiene rango constitucional y se tiene que poder plasmar en beneficio de los vecinos también la provincia de Buenos Aires.