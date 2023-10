Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231018 Sergio Siciliano

–El lunes, Patricia Bullrich tuvo su primer acto de cierre de campaña, en Capital Federal. ¿Cómo la ve posicionada de cara al domingo?

Yo creo que muy bien. Ha sido la candidata que más ha crecido de las PASO para acá. Hemos tenido un acto que contagió de energía, sobre todo a aquellos que militamos y estamos en el espacio, para llegar con energía para el domingo. Y nos veo bien. Obviamente hay que esperar el resultado del domingo, pero vamos con mucha esperanza al día de la votación.

–Y a Jorge Macri en Capital ¿cómo lo ve? Porque en las últimas horas Ramiro Marra, uno de sus competidores, dijo que le puede ganar tranquilamente a Macri en el ballotage.

Ramiro Marra puede decir cualquier cosa. Últimamente no anda bien. Pero la verdad que el trabajo que han hecho Jorge y todo JxC nos llevó a que en las PASO llegáramos a más del 56% de los votos. Y yo creo que ese número se va a afianzar: Jorge ha consolidado no sólo al votante del PRO, sino también del radicalismo. Me parece que ha hecho una campaña propositiva y que eso se va a ver plasmado en las urnas con una amplia diferencia. Hoy Ramiro y la fuerza La Libertad Avanza (LLA), en la ciudad de Buenos Aires, están terceros y cómodos. Eso no es una valoración, es el resultado de las PASO. Nosotros nos concentramos en las propuestas de lo que viene.

–¿Nota este acompañamiento a Jorge Macri cuando recorre los distintos barrios de la ciudad?

Sí. El sábado me tocó con él. Obviamente, a veces nos vamos turnando para tener representación en distintas comunas, en distintos barrios, pero el sábado tuvimos una caminata con Jorge y con parte del equipo, y la verdad que se ve, primero, una cercanía con el vecino para poder charlar y escucharle aquellas cosas que se demandan, y también mucho afecto. Creo que esto se va a ver plasmado. Hay una valoración del vecino de la ciudad por la gestión del PRO y creo que saben que la mejor fórmula que lo interpreta es Jorge.

–Volviendo ahora al ámbito nacional, ¿cómo impacta en la imagen de Patricia Bullrich la decisión de incorporar a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gabinete en caso de que ella llegue a la presidencia?

A mí me puso muy contento, porque fue una muestra simbólica de lo que sucede abajo con los equipos, que se han afianzado desde las PASO para acá. Obviamente fuimos a una interna, a una disputa, y hubo posicionamientos de distintos dirigentes, pero post PASO sabemos que es todos juntos y llevando la propuesta.

Y además, un equipo que cuente con una persona con la experiencia y la trayectoria de Horacio en gestión es garantía de un buen trabajo. Así que me alegré mucho. Obviamente me sorprendió, como a todos, porque todos nos enteramos un ratito antes de la conferencia de prensa. Pero feliz de que se vaya afianzando el equipo, porque lo que viene para Argentina va a ser muy difícil, y necesitamos que cada uno esté en el mejor lugar posible.

–Quien se expresó también en las últimas horas brindando nuevamente su apoyo a Patricia Bullrich fue Mauricio Macri, a través de una carta publicada en sus redes. ¿Este apoyo llega en el momento justo o quizá llega tarde?

Mauricio se ha mantenido bastante distante en las PASO para no condicionar el voto dentro de JxC, pero siempre ha manifestado su apoyo y su pertenencia con Patricia. Me parece que a veces era más una cuestión de cierto sector que quería adueñarse de la figura de Mauricio, pero Mauricio ha sido muy claro, muy contundente. Es el fundador del PRO; obviamente apoya a sus candidatos, en este caso, indiscutiblemente a Patricia. La verdad que leí la carta y me trajo la nostalgia y el mismo entusiasmo que en ese tiempo previo a las elecciones del 2015.

–¿Qué sector quería apropiarse de la figura de Macri?

(Javier) Milei, algunos sectores de LLA que decían que iba a ser parte de su gabinete. Comentarios que a veces confunden a la ciudadanía, pero no tienen ningún tipo de realidad.

–Por último, y ya en estas últimas horas de frenética campaña, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de la ciudad, pensando en las elecciones del próximo domingo?

Llamarlos a votar. Que aumentemos la participación. Que no dejemos que otros definan por nosotros el voto. Que la gente que aún no está obligada por ley se acerque a votar, que vaya. Que es muy importante lo que se está discutiendo a nivel país y a nivel, obviamente, de la ciudad de Buenos Aires. Y que cada voto cuenta. Con lo cual ojalá en estos 40 años de democracia sea el récord histórico de participación en términos electorales.

Y después, obviamente, que piensen en un cambio que todos necesitamos. Un cambio con experiencia, un cambio con equipo, un cambio con una visión clara de hacia dónde hay que ir y con propuestas realmente realizables; un cambio real y posible. Si eso se da, estoy seguro de que nos va a acompañar mucha gente con el voto y que vendrá una tarea muy difícil después del 10 de diciembre, que es reconstruir el desastre que nos está dejando este gobierno. Sergio Siciliano, le agradezco el contacto con grupolaprovincia.com. Al contrario, muchas gracias a ustedes como siempre. Abrazo, Sergio. Gracias como siempre, seguimos en contacto. Hasta luego.

