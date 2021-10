Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Federico Fagioli.

Federico Fagioli

El martes van a debatir en la Cámara baja el proyecto para personas en situación de calle y familias sin techo. Un hecho histórico. ¿Cómo lo consideran desde el espacio?

Así es. La verdad un hecho histórico, una alegría inmensa, la materialización de una lucha de muchos años de un sector muy postergado y muy abandonado.

Y, sobre todo, lograr avanzar con este proyecto de ley, generar una reparación histórica de uno de los sectores más olvidados de la Argentina, los más excluidos y excluidas, que son las personas en situación de calle que han perdido absolutamente todos sus derechos humanos y constitucionales.

Lograr esta herramienta que nos permita empezar a reparar eso y a restituirle los derechos es clave.

¿Cuáles son los principales puntos de este proyecto?

Los principales puntos de este proyecto es recuperar los derechos que han perdido las personas en situación de calle. Entonces, la ley plantea crear un registro nacional para personas en situación de calle porque no hay estadísticas formales en la Argentina.

Hay que tomar dimensión de la problemática para diseñar estas políticas.

Nosotros planteamos la creación de centros de integración comunitarios, sociales, espacios de 24 horas que vienen a romper un poco la lógica del parador.

Por supuesto, sin dejar de potenciar las políticas que ya existen hoy en la Argentina pero sobre todo mejorándolas. Por eso, los centros de integración las 24 horas que no sea algo pasajero sino que sea algo que permita hacer un abordaje integral de la problemática, que permita trabajar la finalidad escolar, que nos permita hacer formación en oficios.

Un trabajo integral de la problemática que deriva en la situación de calle. La creación de una línea telefónica a nivel nacional que nos permita poder tener una herramienta para poder comunicar rápidamente cuando hay una persona en situación de calle, una red móvil de asistencia para poder llegar rápido al lugar.

Un tema para mi clave es la formación de todos aquellos actores, funcionarios, que intervengan en la problemática para poder tener una capacitación sobre la problemática y saber cómo abordarla.

Muchas veces se incurre en cometer errores y terminamos generando violencia institucional en la persona en situación de calle para con las herramientas que el Estado plantea.

En el contexto del debate de esta ley, se dio un hecho lamentable como fue el desalojo de mujeres y niños en la Villa 31. Desde el Frente de Todos señalaron que se trató de un desalojo como respuesta al déficit habitacional. ¿Qué análisis hacen de esta dura situación?

En principio, siempre voy a estar en desacuerdo del abordaje violento y sin una respuesta completa ante la problemática.

El problema habitacional es un problema inmenso que sigue creciendo y se va a seguir desarrollando en la Argentina.

En la medida que no hayan políticas integrales para resolver la problemática que permitan el acceso a una vivienda digna, que no construyamos un Estado presente que resuelva esa problemática, que no creemos lotes con servicios, que no generemos la normalización de los barrios populares… o sea, que no generemos una política integral para resolver la problemática de la vivienda y que respondamos con violencia y empujando a familias que no tienen donde ir a la calle.

La verdad que es una problemática, es un problema grandísimo, yo lo rechazo y lo repudio, no estoy en absoluto de acuerdo y me parece que es hora de empezar a generar herramientas para resolver la problemática habitacional de una vez por todas.

Los problemas estructurales se resuelven con una decisión política y una inversión clara.

Son problemas estructurales pero hay que empezar a desmitificar que los problemas estructurales no se pueden resolver. Los problemas estructurales se resuelven con una decisión política y una inversión clara para resolver esa problemática.

Por último, lo llevo a las declaraciones de las últimas horas de la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien señaló que desde el espacio de Juntos por el Cambio pretenden quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Qué opinión le merece esta declaración?

Para mí es aberrante como todo lo que han hecho cuando fueron gestión. Son irresponsables, son poco serios. La verdad que es un sector que destruyó la Argentina venir a dar clases de institucionalidad. Son un desastre, no entienden, siempre ponen en juego y bancan golpes institucionales como fue Guaidó en Venezuela o incluso como fue el proceso de golpe de Estado en Bolivia, que lo han apoyado, lo han bancado y hasta incluso han acompañado mandándoles armas y municiones y más.

No queda mucho más que decir que son irresponsables y que siempre van a intentar poner en juego la democracia en la Argentina.

-