Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Sergio Siciliano.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sergio Siciliano

¿Lo sorprendió el resultado que obtuvo la Argentina en la Evaluación Internacional de Aprendizaje de la UNESCO, donde alumnos de tercero y sexto año rindieron por debajo de América Latina y el Caribe?

La verdad que sí. Siempre nos llama la atención cuando se publican resultados de este tipo, evaluaciones internacionales, ver que la Argentina retrocede o no esta en los primeros puestos como nos gustaría ver a nosotros en el sistema educativo.

Cuando uno empieza a analizar qué ha pasado en nuestro país en los últimos años, lamentablemente no hay sorpresa; pero la verdad que nos duele y nos llama la atención.

Click to enlarge A fallback.

¿Cuál fue el motivo por el que la Argentina obtuvo este bajo rendimiento? El ministro de Educación, Jaime Perczyk, dijo que “una de las causas, pero no la única, fue la desinversión educativa entre 2016 y 2019”.

Eso es politiquería y es una burrada del ministro. En los años en los que él señala no son los alumnos que fueron impactados por la evaluación, venían escolarizados previamente. Podríamos decir con la misma variable que el kirchnerismo es el responsable porque esos alumnos entraron al sistema educativo cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner.

Me parece que eso no aporta una solución educativa. Parte del problema fue justamente que no haya políticas de Estado y políticas que trasciendan los colores de Gobierno. Eso sí puede ser una causal para que el sistema educativo no esté en condiciones.

También se puede decir la cantidad de días de paro. Hubo en estos últimos años una cantidad de días de clases que los chicos perdieron, a pesar de haber inversión en Educación.

Los resultados de todas las evaluaciones vienen demostrando que hay un déficit en el aprendizaje en el sistema educativo.

Sin embargo, los resultados de todas las evaluaciones, no solo las internacionales sino también las nacionales, vienen demostrando que hay un déficit en el aprendizaje en el sistema educativo.

Ni hablar cuando vienen después de dos años de haber cerrado las escuelas. Lamentablemente Argentina perdió la buena costumbre de evaluar. Yo creo que en vez de generar este tipo de debate público, me parece que es importante que el ministro se ponga a trabajar y trate de resolver parte de los problemas que generó su propio Gobierno.

¿Cuáles son los ejes o los principales puntos para trabajar y de a poco repuntar esta situación del sistema educativo?

Yo creo que el gran problema que tiene Argentina tiene que ver con la alfabetización y la lectoescritura. Nosotros trabajamos mucho en el diseño curricular de primaria porque veíamos que es una problemática.

Había indicadores que señalaban la problemática que hay en comprensión lectora, se laburó un nuevo diseño curricular con consenso con todos los miembros del Consejo General de Educación donde están los distintos partidos políticos, los distintos sindicatos.

Se elaboró un diseño curricular con toda la normativa correspondiente y la actual gestión de la provincia de Buenos Aires desconoce ese diseño curricular.

Entonces es muy difícil para los maestros y los chicos que cada cuatro años, según el gobierno que esté de turno, se empiece de nuevo. Genera una confusión, se generan políticas que no llegan al aula y después no deberían sorprendernos los resultados en las evaluaciones.

Lo noté muy crítico en sus redes sociales con Gabriela Cerruti, quien señaló que “el desprecio por la educación pública del gobierno de Macri nos llevó al piso histórico”. ¿Qué le responde?

Me sorprendió que la vocera de la gestión de Gobierno se ha convertido en una vocera del partido del Frente de Todos y no una vocera institucional. Lamentablemente ya la vemos con varias declaraciones, creo que está totalmente alejada de la realidad, no sé si le pedirán tanto para conservar el cargo o qué pero se desprestigia ella misma todas las mañanas con cada una de las conferencias de prensa.

El gobierno que militó tener las escuelas y los comedores cerrados dos años, ahora se hace el sorprendido. https://t.co/8bkyVTPWcT

-