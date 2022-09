Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Débora Indarte.

-¿Cómo vivió, en lo personal, el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner?

Conmocionada. Nunca pensé que una escalada de violencia tan grande pudiera terminar en algo así. Hay hechos que los asociamos a otra época y creemos que no se van a volver a dar, pero lo de la otra noche fue un punto de inflexión muy grande que nos hace reevaluar qué es lo que estamos haciendo cada uno desde nuestro lado. Por eso le pedí a mi equipo que presentara un pedido de sesión extraordinaria para que todos los bloques, independientemente del color político, se pronuncien y repudien este tipo de hechos.

Uno puede tener una afinidad o no por la figura de la vicepresidenta, pero este episodio trasciende su persona, es la figura institucional, ahí tenemos que hacer foco. Realmente fue un golpe a la democracia.

Tras el hecho fue lamentable ver que algunos dirigentes, por suerte no todos, seguían fomentando las miradas de violencia o, peor aún, lamentaban que no pasó otra cosa. Pero así como digo esto también reivindico que muchos referentes de la oposición e incluso comunicadores que no son afines a este gobierno entendieron que fue un golpe a la institucionalidad y a la democracia.

-¿Y cómo analiza el rol de los medios de comunicación en este contexto?

Los medios de comunicación y aquellos que tenemos la posibilidad de que nuestra voz llegue a algún lugar tenemos que ser responsables. Leí algunas declaraciones que minimizaban el hecho, lo tildaban como un caso de “violencia individual”, una locura, no es individual, es institucional.

Por otro lado, se puso en discusión si feriado si o feriado no, si la custodia actuó bien o mal, me parece que a lo sumo se puede discutir más adelante, pero hoy tenemos que repudiar lo que pasó, porque sino empezamos a desviar el poco y naturalizar el hecho.

Destaco que muchos sectores opositores dijeron “este es el límite”, porque lo que le tocó vivir a la vicepresidenta mañana le puede tocar a cualquier otro. El límite es hoy y me parece bien que todos nos proclamemos en contra de lo que pasó.