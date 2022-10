Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Débora Indarte.

Débora Indarte

-Ha participado del encuentro Camino al 2023, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, junto a militantes, referentes de sectores políticos, sociales y también sindicales. ¿Qué balance puede hacer de esta jornada?

Siempre este tipo de encuentros terminan siendo positivos porque uno se encuentra con un montón de dirigentes, de representantes barriales. La propuesta tiene que ver con poder ampliar el frente electoral que siempre es positivo porque le permite a un montón de dirigentes poder tener un lugar de diálogo, un lugar incluso de diferencias. Y me parece que eso es lo más representativo de lo que pasa socialmente.

-¿Ha podido trazar ideas y también ejes rumbo al próximo año electoral?

La idea tiene que ver con poder ampliar el frente electoral, tener un lugar de consensos y de disensos. Me parece que eso es lo más importante. Nunca es bueno en ningún espacio cerrarse, porque uno se cierra también a escuchar a la otra parte que quizás no es parecida a lo que piensa uno pero no por eso lo tiene que descartar.

Yo siempre fui muy crítica con esto. Nosotros hacemos política, nosotros somos representantes, más allá del lugar que ocupa cada uno. Siempre hay que estar abierto. Esto tiene que ser un camino y una representación de lo que uno mañana le toque estar en el lugar que le toque pueda tener la amplitud de poder escuchar a todos independientemente de lo que piensan.

-¿Cuáles fueron las principales inquietudes de los dirigentes y los referentes políticos que han participado de este encuentro, teniendo en cuenta el contexto social, económico y político que vive el país y pensando ya en las elecciones del próximo año?

Más que hablar específicamente de lo que pueden ser algunas propuestas, en realidad fue como un punto de partida donde muchos planteaban lo mismo que vemos hoy en día nosotros.

El tema de la inflación es una preocupación muy grande. El tema de los jubilados también, muchos de ellos se manifestaron como tales y nos contaban sus circunstancias. El tema de las tarifas. Son diferentes cuestiones que uno las escucha día a día pero está bien que ellos tengan un lugar para plantearlo en una puesta en común.

-Pensando a nivel local también se ha transmitido el mensaje de intentar disputarle la intendencia a Guillermo Montenegro el próximo año.

Esto tiene que ver con poder poner un punto de partida, donde cada uno también se encuentre que tenga un lugar de participación. Primero tenemos que juntarnos, que charlar entre nosotros, poder poner estas cuestiones en común y lo que sí se habló fue de las diferentes circunstancias que se dan en los barrios de General Pueyrredón.

El tema de la inseguridad. El tema del estado de las calles. El tema de las salitas. Como también así el tema del hospital interzonal con las dificultades que presenta. Se habló en general de un montón de temas. El más importante hoy en día es que encuentren un lugar para poder hablar estas cosas