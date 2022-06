Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Lucía Klug.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lucía Klug

Hoy Andrés Larroque, Juan Grabois, Eduardo Montes y usted van a participar de una charla debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley del Salario Básico Universal. ¿Cuáles son los ejes fundamentales que propone esta iniciativa?

Esta iniciativa surge a partir de una realidad que tenemos en un mundo donde el sistema productivo deja cada vez más gente por los márgenes, por así decirlo, que no puede acceder a un empleo formal y cubrir aunque sea un mínimo piso de ingresos básicos.

Es una realidad que no solo atraviesa Argentina, atraviesa el mundo entero. Es un debate que está instalado a nivel mundial: la posibilidad que exista desde el estado una transferencia de ingresos al sector poblacional que no llega a cubrir ese piso mínimo de ingresos que necesita una persona meramente para subsistir.

"Un proyecto como este haría que miles de personas que trabajan en la informalidad o que están desocupadas accedan a un piso mínimo de ingresos"

Creemos que en un momento donde la Argentina está atravesando una crisis en ese aspecto también, que incluso mucha gente trabaja pero no llega a cubrir sus necesidades básicas, un proyecto como este haría que miles de personas que trabajan en la informalidad o que están desocupadas accedan a un piso mínimo de ingresos y eso le daría una solución a los problemas de indigencia y de hambre que tenemos en un país tan rico como el nuestro.

¿Quiénes serían los beneficiarios de este Salario Básico Universal?

Los beneficiarios de este proyecto serían aquellas personas que no perciben el mínimo vital y móvil de la canasta básica alimentaria, que se refiere más que nada al sector poblacional vinculado al trabajo de la informalidad y la gente que está desocupada o en situación de indigencia.

¿Considera que falta reconocimiento a los trabajadores de la economía popular?

No, el reconocimiento existe en términos de que existe un complemento de ese trabajo. Pero me parece que le da una autonomía al trabajador de la economía popular el no depender estrictamente de la transferencia vinculada a otros organismos, sino que directamente esa transferencia se haga del estado a los trabajadores y trabajadoras, y que todo el resto de sus ganancias tengan que ver con el trabajo que ya existe.

"La deuda mayor tiene que ver con la capacidad de ganar derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular"

Me parece que nos cansamos de decir que los trabajadores y trabajadoras de la economía popular trabajan un montón y lo que faltan son derechos. Así que, creo que tenemos una deuda económica de blanquear ese tipo de transferencia del estado hacia los sectores de la economía popular, pero la deuda mayor tiene que ver con la capacidad de ganar derechos de esos trabajadores y trabajadoras.

¿En algún punto piensa que se ha naturalizado en nuestro país la desigualdad?

Yo creo que Argentina es un país profundamente solidario. No estoy de acuerdo con que la Argentina no se conmueve. Creo que hay una raigambre en Argentina donde la gente se conmueve con la pobreza.

Podemos estar muy en desacuerdo en un montón de cuestiones con diferentes espacios, pero cuando se toca el tema pobreza, desigualdad, desocupación, no vas a encontrar personas que estén a favor de eso.

Ahí me parece que existe todavía ese sentimiento de búsqueda de justicia social, el tema son los métodos y que lamentablemente en un mundo cada vez más individualizado hay una primacía del individualismo por sobre otras cosas.

Creo que este tipo de iniciativas que apelan a un sistema redistributivo de los ingresos de toda la población y que apelan a ese sentido de la solidaridad que no tenemos que perder, pero que yo creo que existe