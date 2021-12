Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con David Hirtz, senador de Juntos.

David Hirtz.

-¿Qué análisis hace de la presentación del Presupuesto 2022 que realizó el ministro de Hacienda, Pablo López, días pasados?

Fue una presentación breve con información estadística. Estaba más preocupado por reflejar la gestión anterior que lo que el Gobierno viene haciendo. Fue un inconveniente el hecho de que la realizara antes que el proyecto ingrese a la Cámara porque fue imposible corroborar lo que decía y fue notorio que no hubo lugar a preguntas. Por eso sigue resultando difícil tener una idea terminada de lo que es el Presupuesto para el año 2022.

En líneas generales, no observamos una gran magnitud de cambio con respecto al ejercicio anterior. Por ejemplo, el ministro hizo hincapié en que se destinaba una porción muy importante a la inversión pública, pero mirando la distribución de los gastos, el año pasado el 91 por ciento estuvo destinado a gastos corrientes y el 9 por ciento a inversión, y este año el 92 por ciento a corrientes y el 8 a inversión.

Debo decir que no soy especialista en economía, pero en lo personal me he preocupado por ver que se sostengan los límites respecto a los aumentos de los impuestos urbano y rural y de las patentes, para que no superen el monto de la inflación prevista; también que se mantengan algunos beneficios, como los descuentos inmobiliarios a la región productora agropecuaria más pobre, que es la de nuestro sur bonaerense, protegida por la Ley de Desarrollo.

Ahora necesitamos que nos informen el porcentaje del código de Coparticipación para los municipios que no fue enviado a la Legislatura y es una dificultad para tratar el Presupuesto y para las comunas.

-Senador, ¿piensan volver a llamar al ministro para que realice aclaraciones sobre el Presupuesto?

Quienes nos representan en la Comisión de Presupuesto estaban analizando esto. Estimamos que lo más prudente sería que la semana próxima, de ser posible, podamos tener contacto con el ministro o gente del Ministerio para evacuar una cantidad de dudas.

-Le consulto por otro tema que ha estado en agenda en los últimos días y es la ley que prohíbe las reelecciones indefinidas. ¿Qué postura tiene al respeto?

Tengo una posición fijada desde hace muchísimos años y es la de no repetir las reelecciones. Siempre consideré que una reelección es suficiente, así lo hice siendo diputado e intendente.

Creo que la ley lograda es saludable, desde el punto de vista que provoca una renovación en la dirigencia política y no perpetúa a nadie en el poder. Tampoco le quita derechos a nadie porque, en definitiva, quien deba interrumpir su permanencia en una función a los cuatro años puede volver a ser candidato.

Las experiencias indican que cuando hay largos periodos de la misma persona en un cargo termina que ejerza la función con una mirada de propietario más que de funcionario.

-¿Cuáles son sus expectativas para el próximo año legislativo en la Cámara alta y cuáles considera que serán los temas más importantes a tratar en el recinto?

Este año nos quedaron muchos temas por tratar entre las elecciones y la pandemia. El Senado el 2022 funcionará con dos bloques con la misma cantidad de senadores, y estos nos va a obligar a una búsqueda de consenso en forma permanente. Es cierto que en el caso de un empate la vicegobernadora tendrá voto doble y podrá desempatar en favor del oficialismo.

En cuanto a los temas han quedado muchos vinculados a la Justicia, muchos pliegos de jueces para considerar, está la reformulación del Consejo de la Magistratura y entendemos que en algún momento vamos a tener que abordar la recomposición de la Suprema Corte porque solo quedan cuatro jueces y algunas versiones indican que a fin de año se retira otro. También tenemos temas importantes vinculados al municipalismo y a la distribución de los recursos.

Deberíamos aprovechar mucho que el 2022 es un año despojado de expectativas y pujas electorales para poder trabajar sobre estos temas que son, en definitiva, los que benefician o perjudican, según uno resuelva, a la sociedad.