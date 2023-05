-Senador, el jueves sesionó la Comisión de Asuntos Municipales que usted preside. ¿Pudieron avanzar en el debate por el proyecto de autonomía municipal, uno de los temas que lleva como bandera la UCR?

No, el tema no estuvo en el orden del día. Estamos en conversaciones con el oficialismo para acordar si hay voluntad política para poder abordarlo.

Nosotros teníamos dos expectativas vinculadas con esto. Una era la reforma de la Constitución de la Provincia en su capítulo municipal. Esto lo avanzamos el año pasado hasta llegar a una serie de consensos, cerca de fin de año, en el que todos estuvimos de acuerdo que esa reforma debe hacerse en el marco legislativo. Pero, claramente, no hubo una decisión por parte del oficialismo de avanzar en el tratamiento a fondo del tema y, en definitiva, sacar el despacho.

Cuando retomamos la actividad de este año, yo pregunté en la primera reunión formal de la Comisión si el oficialismo nos iba a acompañar, se consultó y no hubo decisión política de ir adelante con esto.

Entonces, dejé planteado que fuéramos por la segunda alternativa, relacionada con los proyectos que habilitan a los Concejos Deliberantes a dictar determinadas normas propias, que no contravengan lo que la Constitución dispone. Me comuniqué con el senador (Bali) Bucca, del Frente de Todos, y me dijo que está haciendo la consulta con su bloque.

Tengo la sensación de que en la medida que va avanzando el año electoral se hace cada vez más difícil poder tratar estos temas y, la verdad, me preocupa y me da lástima porque nosotros hicimos una tarea de seguimiento, de divulgación y creo que inclusive logramos que el tema se instalara en los programas de televisión, en las campañas o en los discursos de casi todos los precandidatos. Lo cual, creo, es una suerte de triunfo cultural aunque no sea, por ahora, un triunfo legislativo.

-Claro, recuerdo que durante el año pasado desde la UCR divulgaron el proyecto de Autonomía Municipal en todas las secciones de la provincia. Hasta el gobernador Axel Kicillof se refirió al tema y, de modo público, hizo un guiño a la iniciativa.

Sí, es cierto, el gobernador en dos oportunidades dijo que había que en algún momento avanzar sobre el tema de la autonomía. Pero, bueno, es evidente que no se le ha dado autorización al bloque oficialista para trabajar este tema a fondo.

El tango se baila de a dos y en la medida en que el oficialismo no esté dispuesto a abordar el tema, no podemos avanzar. Nosotros tenemos toda la predisposición, nuestro equipo técnico tiene mucho trabajo hecho en esto, es más, en la Comisión tenemos un proyecto del senador (José Luis) Pallares del Frente de Todos que avanza en reformas vinculadas con la Ley Orgánica.

-En el último encuentro de la Comisión, el senador Marcelo Daletto se acercó a exponer un proyecto de su autoría que también propone modificaciones a la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Sí, ese es un proyecto interesante, que habilita a los presidentes de los Concejos Deliberantes y a los municipios en el dictado de cursos de capacitación de distinta naturaleza. Daletto lo vinculó específicamente a las capacitaciones de los ediles recién ingresados para que puedan interpretar los presupuestos, las rendiciones de cuentas, etcétera, etcétera.

Cuando planteamos esto desde el Frente de Todos nos dijeron que el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) dictaba cursos de capacitación, entonces decidimos invitar a la Comisión a sus autoridades y al autor del proyecto.

Hubo un muy lindo diálogo y terminamos consensuando una serie de puntos, algunos ya los está llevando adelante el IPAP y otros vamos a ir incorporándolos al proyecto de ley.