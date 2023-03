Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230328 David Hirtz

–David, acompañó a Facundo Manes en su recorrida por la sexta sección electoral, más precisamente por Bahía Blanca, Punta Alta, Tornquist y también Pigüé. ¿Qué balance hace de esta jornada?

Fue positivo. Siempre es positivo que aquellos que son candidatos o precandidatos o referentes partidarios recorran nuestra región. La sexta sección electoral es la más extensa de toda la provincia y siempre nos cuesta que aquellos que son candidatos hagan el territorio, puedan estar en contacto con la gente, que para nosotros es lo más sustancial, y con las realidades locales. Uno desearía que tuvieran más tiempo disponible para poder ver esas realidades locales, pero a veces los tiempos de que disponen, en el caso de Facundo esta semana, o de Gerardo Morales hace unos días, son siempre exiguos. Armamos una agenda lo más apretada posible, en donde Facundo Manes tomó contacto con la dirigencia partidaria, con los medios de comunicación, con aquellos lugares donde ya están definidos precandidatos a intendente del radicalismo, y en general procuramos que en cada lugar también tuviera una visión, un contacto con lugares productivos, con cuestiones vinculadas con su especialidad, que es la ciencia y la tecnología (él es presidente de esa comisión en el Congreso de la Nación). Y concluyó con una reunión de tipo seccional en Pigüé, anoche, donde hubo, para ser un día de semana, una presencia importante de referentes, concejales, presidentes de partido, intendentes, etc., que nos congregamos en Pigüé, donde tuvo la oportunidad de dialogar y de tener un contacto mucho más directo con la dirigencia de más de la mitad de los distritos de la sexta sección electoral.

–En su visita a una de estas ciudades, Manes señaló que el futuro es con los jóvenes y con las mujeres. ¿Coincide en estos términos?

Él insistió en manifestar esto en varias oportunidades. No hay que ocultarlo, está claramente vinculado a una preocupación en la dirigencia política de todos los espacios, pero puedo constatarlo en el mío, al que pertenezco, en el radicalismo y en Cambiemos, por este crecimiento de Milei en las escuelas, en el seguimiento sobre todo de jóvenes, no porque no se trate de nuestro espacio, sino porque nosotros lo vemos a Milei en una situación disruptiva con el sistema democrático: está fuera del sistema democrático, aunque él lo utilice para tratar de crecer.

Él habla de la casta y de la política y él pertenece a eso, fue electo a través de la política y pretende crecer a través de la política y en ese medio actúa. Y la estadística dice que el descontento social que hay con la política, con la situación económica, con la inflación, la inseguridad y tantas cosas que en estos años no sólo no se resolvieron sino que se agravaron, hace que la gente busque estas propuestas extremas, disruptivas de la situación democrática. Y está percibido que claramente quienes más se inclinan por esto son los jóvenes y en segundo lugar las mujeres, aquellas que son responsables del cuidado de sus chicos, del avance de la droga, que siempre las madres viven más encima de esta problemática. Estadísticamente está ahí. Yo creo que Facundo orienta ese mensaje hacia ese lugar.

–No puedo dejar de preguntarle por la decisión de Mauricio Macri de dar un paso al costado en la carrera electoral de este año. ¿Cómo afecta esta decisión a la coalición?

En primer lugar, voy a decir que en términos personales me parece una decisión acertada, porque Mauricio Macri tiene un núcleo duro de adherentes que están dispuestos a acompañarlo en cualquier circunstancia, pero también, como resultado de su gestión como presidente, hay un grupo de personas que le había confiado su voto y que hoy están dispuestas a no volver a hacerlo. Pasa lo mismo que con la vicepresidenta: tiene un núcleo de gente muy importante que la sigue, pero también es altísimo el número de aquellos que nunca la votarían. Entonces me parece que, inteligentemente, Macri ha dado un paso al costado, ha quedado y va a quedar como una persona con experiencia, que va a ayudar en el armado de este arco opositor que hay que ampliar y consolidar, y creo que ha sido de parte de él una actitud inteligente. Me parece que, en principio, le sirve más al PRO que al radicalismo, porque esto les despeja a los candidatos del PRO un posible adversario adentro con quien era muy difícil de competir para definir las fórmulas y las candidaturas. Pero creo que ha sido una decisión acertada. Ayuda al PRO y ayuda al armado de la coalición, que me parece que está consolidándose cada día más. Yo lo veo particularmente en el funcionamiento de los equipos técnicos, con los cuales colaboro. Tanto las fundaciones en la provincia de Buenos Aires como en la Nación de los partidos que integramos la coalición estamos trabajando muy cercanamente, y a diferencia de lo que ocurrió en 2015, se va a llegar con una propuesta de gobierno y con una serie de propuestas de medidas muy concretas en los distintos temas que son más críticos para la vida argentina.