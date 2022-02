Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Daniel Lipovetzky.

Daniel Lipovetzky

¿Cuáles eran los principales lineamientos de trabajo que abordará desde su banca en la cámara baja este año?

Tenemos un año muy intenso de trabajo, siendo que no es un año electoral, así que tenemos muchas expectativas de poder avanzar con muchos proyectos que he presentado yo y también ha presentado nuestro bloque, respecto a lo que tiene que ver sobre todo con la recuperación productiva de la provincia, después de los años de pandemia y de la cuarentena, me parece que hay que poner el eje en ese lugar.

Por otro lado, en el caso particular de los proyectos que he presentado, hay dos o tres con los que me parece que sería importante poder avanzar, como por ejemplo lo que tiene que ver con las tomas en la provincia y sobre todo en nuestra ciudad de La Plata, donde tenemos la toma más grande de la provincia y casi del país que es la de Los Hornos.

Presenté un proyecto para que los que intervengan en la toma o la promuevan no puedan acceder a planes de viviendas sociales, porque de alguna manera tenemos que desincentivar que las tomas se sigan produciendo.

Creo que sería muy importante poder avanzar porque en definitiva, aunque sea jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, es un terreno originalmente del Estado nacional, el Estado puede decidir realizar planes de construcción de viviendas sociales lógicamente, está dentro de los objetivos que tiene, pero lo que no puede hacer es premiar al que comete un delito, en este caso, otorgándole esos terrenos y esas viviendas sociales a quienes participaron de la usurpación y no dándole acceso otra gente qué tiene las mismas necesidades.

Realmente mucha gente que lo necesita, muchos jóvenes sobre todo que no tienen posibilidad de acceder a la vivienda propia y que no lo hacen a través de la comisión de un delito.

Pasando el plano económico nacional, ¿qué opina del principio de entendimiento del Gobierno con el fondo monetario?

Yo creo que siempre la posibilidad de no acordar implicaba entrar en default con el FMI, eso hubiera tenido consecuencias muy graves para la Argentina, por lo tanto creo que está bien que se haya podido avanzar con el acuerdo más allá de que no hemos tenido todavía acceso a la letra chica y veremos cuál es.

Nosotros como espacio político anunciamos que no vamos a avalar aumento de impuestos, porque la presión impositiva que hay es muy alta y además el gobierno ya ha aumentado muchísimos impuestos en estos dos años que ha tenido, y ha creado impuestos nuevos, por lo tanto veremos qué es lo que se acordó con el FMI.

Sabemos que caer en default tiene consecuencias muy graves para la Argentina, ya lo hemos visto cuando entró en default con los acreedores privados, costó muchísimos años poder salir y mientras tuvo consecuencias complicadas desde el punto de vista del acceso internacional a créditos, y un montón de cuestiones que vivimos.

Por lo tanto, volver a caer en un nuevo de default, encima con el FMI que alguna manera tiene un simbolismo muy importante a nivel internacional, creo que no hubiese sido una buena noticia.

¿Qué consideración le merece el subsidio del transporte de pasajeros y está puja que hay entre Capital y la provincia de Buenos Aires?

Yo creo que en definitiva a la discusión sobre los subsidios se tendría que dar en forma global, no haciendo como el gobierno, particularizando solo en la Ciudad de Buenos Aires.

La ignorancia del gobierno es supina, al agarrarse con los porteños cuando en definitiva a la ciudad de Buenos Aires todos los días ingresan un montón de bonaerenses que van a trabajar ahí y usan el servicio público de transporte, por lo tanto la quita de subsidios afectar no solamente a los que viven en la Ciudad de Buenos Aires sino a muchísimos bonaerenses.

Y creo que la rediscusión sobre los subsidios debería darse no como una cuestión política sino de que sea más equilibrado, y en ese marco no solamente tendrá que analizarse lo que pasa en la Ciudad, sino también en el Conurbano que se reciben subsidios muy importantes de parte del Estado nacional