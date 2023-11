Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231121 Daniel Lipovetzky

–¿Cómo analiza el triunfo de Javier Milei en este ballotage 2023?

Bueno, realmente fue un gran, gran triunfo de Javier Milei. Creo que la mayoría de los argentinos y, por supuesto, de los bonaerenses, más allá de que en la provincia se ha perdido por muy poca diferencia, han decidido masivamente acompañar la propuesta de Javier. Y me parece que eso claramente marca un poco el camino de lo que viene. Creo que, a diferencia de otras elecciones donde los candidatos proponen algunas medidas y después, cuando les toca gobernar, quizás hacen otras, en este caso Milei ha sido muy claro sobre las cosas que había que hacer en el país y la gente acompañó ese cambio. Yo he sido crítico en su momento de algunas de sus propuestas, pero hay que reconocer que en definitiva la gente, de alguna manera, “compró” en el buen sentido, apoyó esas medidas.

Por lo tanto, ahora creo que lo que corresponde es acompañar, para que las propuestas que él hizo y que los argentinos votaron se puedan ver plasmadas. Y después, sin lugar a dudas, evaluar si son las correctas, ¿no? Por supuesto, uno en algunas coincide más y en otras menos. Yo creo, de todas maneras, que sobre todo la gente apoyó lo que tiene que ver con la economía. Me parece que ese es el punto principal porque, por supuesto, está muy mal la situación del país. La situación es devastadora. La gente está cansada de cómo se vive en la Argentina. Me parece que eso fue el principal punto. Me parece que es lo que creo que hay que, de alguna manera, acompañar: las propuestas económicas que propone el presidente electo.

Después hay otras cuestiones donde me parece que hay ciertos consensos que se han llevado en la Argentina durante muchos años, en estos 40 años de democracia, que serán más para discutir. Sobre todo lo que tiene que ver con derechos humanos y otras cuestiones que tienen que ver con ciertos derechos adquiridos y que, por supuesto, me parece que no hay que entregarlos. Todo lo que tiene que ver con la educación, con la salud pública, con las universidades nacionales, un montón de cuestiones que creo que son de más larga data en cuanto a los consensos sociales en el país, algunos muy antiguos, como hablábamos en el caso de las universidades nacionales y la reforma universitaria, que viene de principios del siglo XX. Y después, en materia económica, yo creo que claramente a nosotros nos corresponde una responsabilidad, que es acompañarlas, porque es lo que la mayoría de la gente eligió. Me parece que esto es así y hay que fortalecerlo.

Ahora es cuando vamos a ver algunas miserias de la política. Gente que quiere, digamos, que “cuanto peor mejor”. Ya lo hemos visto cuando nos tocó gobernar, por parte del kirchnerismo. Creo que nosotros tenemos que mostrar una postura distinta, más allá de que después tendremos que discutir el rol del PRO y de JxC: si va a seguir, y qué rol va a ocupar, y cuánta gente del PRO va a integrar el gobierno de Milei; cuestiones que, por supuesto, no las conocemos.

–En las últimas horas, Milei volvió a hacer hincapié en su intención de privatizar YPF y también los medios públicos. ¿Qué piensa al respecto, Daniel?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Mirá, él lo dijo, dijo en campaña que él tiene un concepto de que el Estado prácticamente tiene que ser un Estado mínimo y la gente acompañó eso. Es lo que la gente votó, no es que él no anunció.

La última vez que hubo una ola privatizadora en Argentina fue en los ’90, donde Menem no planteó nada en campaña y después hizo lo contrario. Acá estamos hablando de un candidato que planteó en campaña hacer esto y la gente lo acompañó masivamente. Sacó más votos Milei que Mauricio Macri en la segunda vuelta del 2015. Por lo tanto, desde ahí, me parece que hay una cuestión de responsabilidad y de respeto a la voluntad popular y por lo menos, digamos, en lo conceptual, acompañar.

Después, por supuesto, habrá que analizar qué tipo de propuesta de privatización él plantea. Esto sí, claramente, es un tema que seguramente habrá que revisarlo. Pero desde el punto de vista conceptual, la gente votó esto. Milei no está anunciando hasta ahora nada que no haya dicho en la campaña. Insisto: yo he sido crítico de algunas de sus propuestas, pero ahora es una cuestión de respetar la voluntad popular.

–¿Cómo analiza el rol de Mauricio Macri como armador de esta alianza y también parte de este triunfo de Milei?

Creo que Mauricio entendió muy bien que la gente quería cambiar, independientemente de si era vía JxC o era vía Milei. Finalmente, cuando llegó al ballotage, quedan dos opciones y la gente había elegido que Javier sea el representante del cambio. Y me parece que en ese sentido fue un acierto de él que hay que reconocerlo. Yo aspiro a que él tenga el rol que dijo en la última nota que dio en la televisión antes de la veda, que fue el de tratar de aportar ideas del PRO que no son, quizás, las que más expresa Milei. Y eso me parece que es un buen rol que puede ocupar este espacio político: que aporte una visión distinta o no tan igual a la de Milei, y en ese marco lograr un buen programa de gobierno. En algunos casos seguramente coincidiremos y en otros no, como corresponde en un gobierno que supuestamente se va a integrar no con un partido político solo, que es La Libertad Avanza (LLA), sino, en principio, con el PRO.

Igual veremos, ¿no? Porque hasta ahora no quiero adelantar algo que no ha ocurrido. Los cargos que hasta ahora ha anunciado Milei han sido solamente para LLA. . Más allá de si hay cargos para el PRO o no, sí está claro que nosotros tenemos que respetar la voluntad popular y, en un principio, acompañar las medidas que nos parezcan correctas por parte del gobierno. Hay una responsabilidad y hay un respeto a lo que la gente votó. Insisto, Milei está diciendo lo que la gente votó, y está planteando ahora aquello en lo que la gente ya lo acompañó. Por lo tanto, no habría por qué no entender que eso es lo que la mayoría del pueblo argentino hoy quiere que pase en la Argentina.