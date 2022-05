Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Daniel Lipovetzky, diputado de Juntos

Daniel Lipovetzky

-Presentó un pedido de amparo para que se anule el Pase Sanitario en la provincia. ¿Tomó esta decisión porque nota que es un reclamo vecinal constante?

Es un reclamo sobre todo de los platenses que no cuentan con el Pase Sanitario. Recordemos que la vacuna no es obligatoria y, por lo tanto, hay un porcentaje bajo de la población que no se vacunó. En ese marco, el Pase Sanitario impuesto por el gobernador Axel Kicillof restringe las actividades que deberían poder hacer los ciudadanos.

Por eso, empezamos a estudiar la posibilidad de un amparo judicial, teniendo en cuenta la situación que se vive actualmente; la gente hace su vida con muy pocas limitaciones, más allá de los cuidados que hay que tener por el coronavirus.

Pedimos a la Justicia que anule el Pase Sanitario provincial, y aclaro que es provincial, porque en definitiva estas son las cosas típicas que hace Kicillof: siempre apuesta a las restricciones como receta para todo.

El Pase Sanitario nacional también está vigente, pero no es aplicable prácticamente en ninguna situación de la vida diaria.

Kicillof fue más allá y lo impuso para ir al gimnasio, a un restaurante y hasta para hacer un trámite en la administración púbica provincial o tomarse un micro.

-¿Cuáles son los pasos a seguir en la justicia?

Estamos esperando que se asigne el juzgado y que nos toque un juez que tenga un poco de sentido común. Pedimos que lo anule o, por lo menos, lo suspenda mientras se mantengan estas condiciones vinculadas con la pandemia