20230920 Daniel Arroyo

–La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto presentado por Sergio Massa, que, de ser aprobado en Senadores, beneficiará a más de 800.000 trabajadores y trabajadoras. ¿Qué balance puede hacer de la jornada en el recinto?

La verdad que ha sido una jornada muy positiva. Se quitó la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Van a dejar de pagar ganancias un médico, un enfermero, un docente, un camionero, aquel que hacía horas extras. Habíamos llegado a una situación tan absurda que alguien hacía horas extras y así ganaba menos plata que no haciéndolas por el pago de ganancias, o que el médico no hacía una cuarta guardia porque terminaba perdiendo plata. Se estableció un criterio y es que no pagan ganancias aquellos que ganan hasta quince salarios mínimos. Estamos hablando de $ 1.770.000. Y solo quedan 80.000 mil personas de altísimos ingresos. Estamos hablando de un director de una grandísima empresa, un gerente o un subgerente de empresas de primerísimo nivel, que van a pagar un impuesto excepcional, pero solo 80.000 personas. Fue un avance absolutamente claro.

–¿Y qué pasa con las provincias ahora, diputado? Porque Sergio Massa se comprometió también a enviar un proyecto que compense lo que pierden las provincias.

Sí. Y eso está bien. La verdad es que, de los cuestionamientos que se han hecho a la medida, el que yo tomo como válido es este: que el 61% de este impuesto se coparticipa. Lo que planteó Sergio Massa es que va a generar, seguramente, entiendo yo que del impuesto PAÍS y del impuesto a los bienes importados, una parte de esos fondos se van a coparticipar a las provincias. Es de pura lógica. Ese cuestionamiento que hicieron algunos diputados y diputadas tiene un sentido, es correcto, y el ministro se comprometió justamente a compensarlo.

–Hay otros cuestionamientos que me imagino que no comparte. Como, por ejemplo, cuando dicen que esta medida es electoralista, es exprés.

No la comparto básicamente porque yo creo que lo que está bien está bien y hay que acompañarlo. Cuando Macri pierde las elecciones del 2019, las PASO, un mes antes de la elección general, quita el IVA a los alimentos. Y yo, que era diputado de la oposición y

venía hablando todo el tiempo del precio de los alimentos, de la pobreza, del IVA, estuve de acuerdo, porque lo que está bien está bien, y estuve de acuerdo porque era una medida correcta. Bueno, me parece que va lo mismo acá. Las medidas correctas hay que acompañarlas. Sin duda, habría sido bueno que se hubiera hecho antes esto, y entiendo que alguien diga: “Bueno, estamos a tan poquito de las elecciones”. Pero lo que está bien está bien. Esta medida es justa, es racional, y hay que acompañarla. Se equivoca la oposición, en mi opinión, en no acompañar una medida de este tipo, sobre todo porque venían bregando por eso muchos diputados y diputadas de la oposición.

–Esta media sanción ¿le permite a Sergio Massa, de alguna manera, tomar impulso para el tramo final de la campaña?

Bueno, eso está por verse. Yo creo que la sociedad no vota nunca por una medida en particular, sino por un conjunto de situaciones. Para mí, ha tomado más impulso la campaña de Unión por la Patria (UxP), pero desde que se empezó a articular más el nivel nacional con las provincias y con los municipios, desde que se tomaron algunas decisiones y unas buenas políticas públicas, y hay como más caminata, más calle, más ir casa por casa.

Yo creo que está más ordenada la campaña. No creo, de verdad, que ninguna medida en particular altere la decisión del que va a votar. Pero sí creo que estamos mucho más organizados, ordenados y con una línea clara en esta elección que no tuvimos en la PASO.

–Claro, faltaba esto, ¿no? El cara a cara con los vecinos, contar los avances que se realizaron durante la gestión. Es algo en lo que coinciden tanto intendentes como gobernadores también.

Sí, yo creo que las dos cosas: coordinar más entre el nivel nacional, el provincial y el municipal, y eso, el cara a cara. No sólo el contar la gestión, sino el escuchar. Acá hay mucha gente que la está pasando mal, que está complicada. Con el pan a $ 1000, con la leche a $ 450 y con el kilo de asado a más de $ 3000, es muy difícil para muchas familias. No se trata sólo de contar lo que se ha hecho, sino de escuchar y de poner el cuerpo. Creo que eso se está haciendo en este segundo tramo de la campaña, y me parece que al menos permite generar un diálogo y una escucha mayor.