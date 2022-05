Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Alejandro Finocchiaro.

Alejandro Finocchiaro

Recientemente presentó un proyecto que busca asegurar el efectivo cumplimiento presencial del calendario escolar. ¿Qué fue lo que lo motivó a tomar esta decisión?

En realidad es algo que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con asegurar en forma eficaz los derechos educativos y no educativos que brinda la escuela: la salud en forma integral, el desarrollo social, el pleno desarrollo de las capacidades de los niños y adolescentes y también de su entorno familiar.

En la escuela, por ejemplo, uno puede darse cuenta si un chico está desnutrido y llamar a una institución del estado que se encargue de ello, uno se da cuenta si un chico es maltratado o abusado, si una mujer sufre violencia de género.

Pero para eso la escuela tiene que estar abierta y además después del mayor apagón educativo del mundo, junto con Uganda, dos años de nuestro sistema educativo cerrado, es muy necesario que pongamos en debate esta cuestión de si el lógico que un gremio docente llamado CTERA puede condenar a nuestros chicos a perder 10, 15, 25 o 30 días de clases por año.

"Desde el ciclo lectivo de 1983 a la fecha se han perdido 1092 días de clases por paro: seis años"

Hay un sindicato llamado SEducA e hizo un estudio que demuestra que desde el ciclo lectivo de 1983 a la fecha se han perdido 1092 días de clases por paro, eso te da seis años, contando un ciclo lectivo de 180 días. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Declara la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades. ¿Qué quiere decir eso? Que como piso deben darse en forma efectiva todos los días de clase del ciclo lectivo, sin que ello obste a que la escuela esté abierta en verano, en recesos de invierno, sábados, domingos, con otras actividades porque los chicos tienen ese derecho.

En el caso de que haya problemas climáticos, los días deben recuperarse en receso invernal o en diciembre. En el caso de que haya paro docente, deben establecerse guardias mínimas. Entonces cuando el cuerpo directivo presenta la planificación anual, también presenta una planificación anual de guardias que deben contener al menos al 50% del personal docente, no docente y directivo del establecimiento.

La escuela va a estar abierta, los chicos van a ser recibidos por docentes, van a distribuirse los alumnos y va a haber clases ese día. Posiblemente no sea el mejor de los días de clase, pero los chicos van a estar en donde tienen que estar, en la escuela, y se van a estar educando.

Este sistema de guardias mínimas que propone esta iniciativa ya trajo la queja del gremio CTERA. Lo han tratado a usted de tener una actitud “antisindical”.

Nunca he tenido una actitud antisindical. De hecho, me he llevado muy bien con los gremios. He arreglado más de seis paritarias docentes. Yo creo que CTERA representa el atraso, representa la barbarie y la oscuridad educativa.

"CTERA hoy no representa nada bueno, noble ni puro en la sociedad argentina"

CTERA hoy no representa nada bueno, noble ni puro en la sociedad argentina. (Roberto) Baradel es el gran culpable, junto con su gremio, del atraso, porque no permiten que la escuela evolucione. Se han convertido en lo mismo que criticaron siempre, son la burocracia sindical.

Con respecto a esta polémica que se generó en los últimos días con la decisión de la provincia de Formosa, de que los chicos pasen de año con hasta 19 materias previas, ¿qué consideración le merece esta decisión del gobierno formoseño?

Es parte de lo mismo. Es el brazo educativo de CTERA. Es una institución donde no hay incentivo, donde no se valora el esfuerzo, el mérito, el saber. El cterismo considera a las escuelas como grandes contenedores de chicos. ¿Qué es lo que pasa? Acá en realidad no es que los aprueban debiendo 19 materias, lo que hacen es que a los alumnos les permiten seguir su escolaridad debiendo tres materias previas del 2021, todo el ciclo lectivo 2020, más tres previas anteriores.

Ahora, eso, hasta podría ser positivo, teniendo en cuenta que tuvimos una pandemia, si el gobierno de la provincia de Formosa se ocupase de que los chicos aprendan esos contenidos para que los después los aprueben. Te difiero los exámenes, pero te enseño.

El problema acá es que difieren sin un día determinado hasta que al final van a terminar aprobando a todos los chicos y los chicos no van a saber, y les va a ser muy difícil tener oportunidades en la vida