20221107 Adrián Grana

–Diputado, usted estuvo presente en el Congreso Provincial del PJ en Mar del Plata. Sobre el final hubo un discurso muy encendido de Máximo Kirchner. ¿Qué destaca de sus palabras?

Fue un discurso acorde a la situación que está viviendo la Argentina y al rol que tiene que cumplir el peronismo. Nosotros tenemos como mandato histórico, no solamente electoral, resolver las asimetrías que genera el mercado permanentemente y que generan injusticia social. Tanto Máximo, el sábado, como Cristina, el viernes en el plenario de la UOM, plantean lo mismo: tenemos que resolver la cotidianeidad y empezar un camino de recuperación de la alegría. En ese sentido,‍ la alegría significa llegar a fin de mes, tener trabajo, poder terminar la casa, acceder a la vivienda, que nuestra educación mejore... bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con un mandato histórico del peronismo, con la razón de ser del peronismo. Perdimos mucho tiempo de 2019 hacia acá, independientemente de las variables que no estaban en la cuenta de nadie: primero la pandemia y ahora la guerra. Tuvimos situaciones muy complejas y hay que rectificar el rumbo. Y en ese sentido entendemos que Sergio Massa está haciendo un trabajo que no es el que pretendíamos en 2019, sino el que puede hacer a partir de que hasta 2022 pasaron las cosas que pasaron. Vemos el esfuerzo enorme que está haciendo Sergio. Me parece que el tema central es cómo aportamos a discusión de la búsqueda de la salida económica y a la construcción de una propuesta electoral que sea capaz de retomar la agenda del ’19 y no permitir que llegue la derecha al gobierno.

–¿Se comienza a rediseñar el Frente de Todos 2023 con Cristina Fernández como posible candidata?

Es más complejo que eso. Porque yo estoy escuchando que en todos los medios hablan del “operativo clamor” Cristina 2023. Cada vez que Cristina aparece en público pasa esto, sea con el sector que sea. Tanto en la charla que dio en el Chaco como en la que dio en la CTA en Avellaneda como en la que dio el otro día en el acto de la UOM. Sectores totalmente distintos en términos sociales. Y esto sucede porque, más allá de que a muchos les pese y algunos lo quieran negar, Cristina es el liderazgo más importante que tiene la Argentina. Y en nuestra historia, y casi te diría en la historia de la humanidad, los personajes, los liderazgos, ocupan el principal lugar institucional de la Nación. Se vio en el plenario de la UOM. Para ser delegado de la UOM hay que tener una cantidad de años de antigüedad. La gran mayoría de las personas que estaban ahí accedieron al trabajo en la etapa 2003–2015. Entonces, cuando la ven a Cristina, ven la esperanza. Ven la esperanza de la recuperación de lo que se perdió en estos tiempos de macrismo, pandemia y errores del gobierno del Frente de Todos. No es un “operativo clamor”. Es lo natural que sucede cuando aparece Maradona o Messi en la cancha: hay una ovación y hay una esperanza de que algo bueno va a pasar. Bueno, con Cristina pasa lo mismo.

–¿A usted le gustaría que Cristina se presentara como candidata el año que viene?

Yo no tengo la menor duda de que es lo mejor que nos puede pasar a los argentinos y argentinas. Por lo mismo que te decía antes. Yo creo que Cristina es la garantía de justicia social para la mayoría. Por lo tanto, yo creo que es lo mejor que hay para el pueblo y para la Argentina como opción política, social y económica.

–¿Y a Axel Kicillof cómo lo ve de cara al año que viene? Muchos intendentes también están pidiendo por su reelección. ¿Lo ve fuerte al mandatario provincial?

Yo creo que cuando hay una persona, ya sea intendente, gobernador, presidente, que está haciendo un buen gobierno y tiene la posibilidad constitucional de avanzar, es natural que así suceda. Yo creo que Axel ha hecho un gran gobierno, a pesar incluso de estas cuestiones mundiales, como la pandemia y la guerra, y también a pesar de algunos errores de nuestro gobierno nacional. Ha hecho un gran gobierno y creo que es bueno para los bonaerenses que Axel tenga otro mandato.