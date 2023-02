Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230223 Adrián Grana

–Son momentos de definiciones clave. ¿Es imposible pensar en un armado electoral sin Cristina Fernández?

No, lo que es imposible pensar es un armado electoral con Cristina Fernández de Kirchner proscripta. El peronismo no puede aceptar de ninguna manera que nos condicionen tanto a la compañera como al conjunto de más del 35, 40% del electorado argentino, que quiere votarla y no podría hacerlo por una decisión del partido judicial, (Héctor) Magnetto y el PRO. Ha quedado demostrado que planifican estas cosas en sus viajes, entre otros lugares, a Lago Escondido, financiados por Clarín, por Magnetto, que funciona como el jefe de la mafia, y que ha determinado, según su omnipotente poder, que Cristina no puede ser candidata. Y me parece que esto genera una situación en la que el peronismo tiene que demostrar toda su rebeldía.

Entonces, no es que no se pueda pensar un escenario electoral sin Cristina. Para hacer una parábola bien reciente y futbolística: se podría haber pensado en una Selección sin Messi para ir a jugar a Qatar, lo que pasa es que nos pone en inferioridad de condiciones. Ir sin Cristina como candidata a presidenta es lo mismo que ir a Qatar sin Messi. Ésta es la idea.

–¿Hoy Cristina es la mejor candidata que tiene el espacio?

Es la mejor candidata de la Argentina. No hay ningún candidato, ni del oficialismo ni de la oposición, que junte la cantidad de votos que junta Cristina, según cualquier encuesta que mires.

–¿Y le está faltando al peronismo esa rebeldía que usted señalaba para manifestarse contra esta proscripción?

Yo creo que la va retomando. Porque a veces parece como que en este ejercicio del no se puede gana muchas veces la resignación. Por eso digo la palabra “rebeldía”. Hace falta rebelarse a esta situación que nos quieren imponer al peronismo y a la Argentina.

Lo que hay que preguntarse es por qué, después de diez años de persecución, de estigmatización, de judicialización de su vida, de perseguir a sus hijos, incluso de un intento de asesinato de por medio, Cristina sigue siendo la principal electora de la Argentina. Esto quiere decir que hay una relación de ese liderazgo, que es único en la Argentina en oficialismo y en oposición, con el pueblo, que es muy fuerte, y que está basada en la experiencia empírica de lo que se ha construido en el gobierno de Néstor, primero, y los dos gobiernos de Cristina, después, que son una continuidad de los gobiernos de Perón. Entonces, esa relación y esa empatía que se genera en esto se explica en esta idea de que si gobierna Cristina, si gobierna el peronismo con su principal liderazgo, lo que hay es un futuro de justicia social para todos y para todas. Esto es lo que sostiene ese liderazgo que hoy tiene Cristina. Y esto es lo que preocupa a Magnetto y compañía, porque ese horizonte de justicia social, justamente, atenta contra la preservación de sus privilegios y de su posición tan agradable económicamente.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Vos fijate que cuando Cristina se va del gobierno, en 2015, los trabajadores participaban con el 54% en la renta. Hoy están apenas arriba del 40. Es decir que se han perdido casi 15 puntos. Esos casi 15 puntos de pérdida de poder adquisitivo y de participación en la renta de los trabajadores es lo que quieren preservar. Eso explica la gran asimetría que hay hoy entre los más pobres y los más ricos de la Argentina. Cuando vos estás más cerca del fifty-fifty, o pasándolo, como era en 2015, la situación económica de las mayorías es distinta. Hoy estamos con índices de desempleo muy bajos; ahora, también estamos con salarios muy bajos, por debajo de la línea de la pobreza. Salarios formales. Bueno, el punto de discusión acá justamente es ese. Esto es lo que hay que revertir, y eso es lo que quieren evitar Magnetto y compañía.

–En las últimas horas, Daniel Scioli se anotó, de alguna manera, como el primer precandidato del espacio. ¿Le llamó la atención su postulación, o era algo que esperaba?

No, no me llamó la atención. Daniel es una persona que siempre intentan participar de las elecciones. Sí me llama la atención esta cosa de que todavía no hemos terminado de definir la situación de la compañera, que es el principal liderazgo, como te decía, del peronismo y de la Argentina, y me parece que habría que esperar con esto de las candidaturas. Pero no es el único que lo ha hecho, y está bien que tenga intenciones de avanzar y de presentar su candidatura.

Acá la idea no es que no pueda haber otros candidatos. Justamente: que estén todos los candidatos que estén, pero que estén todos. Que cualquiera que tenga intención de presentarse pueda presentarse y que no haya nadie que determine a quién puedo votar o a quién no puedo votar yo como ciudadano, como cualquier otro ciudadano o ciudadana en la Argentina. Y ésta es la discusión central. A cuarenta años de democracia, esto es una aberración. No podemos tolerar este retroceso en la calidad democrática de la Argentina, donde los factores de poder económico determinan quiénes pueden ser los candidatos que podamos elegir entre argentinas y argentinos.

–Ahora que señala esto, ¿qué piensa usted de algunos dirigentes del espacio, como por ejemplo Aníbal Fernández, que sostienen que Cristina no está proscripta?

Está bien, qué sé yo. Entiendo que Aníbal se empiece a convertir un poco en la caricatura de sí mismo, ¿no?, esta cosa de la retórica por la retórica en sí misma, para poder tener un rato de micrófono. Me parece que ni él mismo se cree lo que está diciendo, porque es un gran conocedor de la historia argentina, de la historia del peronismo, y sabe cómo funciona esto de las proscripciones. Me parece que está más jugando a la política que efectivamente haciendo un razonamiento profundo, como él nos tiene acostumbrados