20230517 Pablo Torello

–¿Cómo analiza el escenario político electoral, principalmente del PRO, partido del que usted es referente? El PRO recientemente ha anunciado un candidato único en la Ciudad; también en provincia de Buenos Aires cada precandidato a presidente tendrá uno a gobernador. ¿Cómo analiza este escenario de cara a las elecciones?

Si me hablás del PRO en particular, ya se ha solucionado ese problema. En las internas siempre hay varios candidatos; a medida que nos vamos acercando a las fechas, algunos se van bajando y otros, consolidando. En la ciudad de Buenos Aires se consolidó uno solo, después de algunos acuerdos y desacuerdos; en Provincia probablemente vayan dos candidatos, uno por (Horacio Rodríguez) Larreta y otro por Patricia Bullrich, y a nivel nacional, obviamente, Horacio Rodrí­guez Larreta y Patricia Bullrich también. Obviamente, en una interna hay idas y vueltas, dimes y diretes, y se van diferenciando los candidatos. Pero está todo muy tranquilo. Por más que parezca que hay mucho ruido, en realidad no existe ese ruido, y últimamente lo han demostrado los dos precandidatos a presidente en sus apariciones públicas, donde obviamente tienen sus diferencias de visión y de la impronta que le quieren dar a un posible gobierno de cada uno, y quieren ganar la interna. Pero dentro del PRO está todo muy bien.

–Usted ha manifestado en más de una oportunidad su apoyo, principalmente, a Patricia Bullrich. ¿Qué es lo que destaca de la figura de la ex ministra de Seguridad?

Básicamente, la convicción que tiene para llevar adelante en la Argentina que viene los cambios que hay que hacer. Ella tiene una gran convicción y con los valores que nosotros queremos, que son los valores más liberales, o de orden, de lógica, ¿no? Hay que poner orden en este país, que es un absoluto desorden. Cuatro gatos locos, porque les cortaron la luz, van y cortan la calle y no dejan pasar a mil personas. Anteayer, veinte personas cortaron ahí y se suspendieron seis vuelos, un absoluto disparate. Y esto termina mal. Berni brilla por su ausencia. La falta de gestión de este gobierno es impresionante: no hacen nada bien. Todo lo que hay que hacer mal lo hacen muy mal. La verdad que, lamentablemente, tenemos un problema, porque falta mucho todavía. Lo trajeron a (Sergio) Massa como el salvador y Massa lo que hizo es cavar más profundo.

La verdad que estamos complicados como país, va a ser difícil lo que viene, pero lo que yo veo en Patricia Bullrich es que justamente tiene la convicción y la claridad también para ver dónde tenemos que arreglar este país. Porque habla de orden. Y realmente, para empezar a hacer cualquier cosa hay que ordenar un país. Y un país se ordena diciendo: “Vos no podés cortar la calle, vos no podés hacer esto, vos no podés hacer lo otro, porque la ley lo dice”. Lo que hay que hacer es hacer cumplir las leyes. No necesitamos más leyes; tenemos que cumplir las leyes.

–¿Qué se pone en juego en las próximas elecciones?

La posibilidad de que Argentina salga de una vez y para siempre del lugar donde está. Yo creo que estamos, como dicen muchos ahora, en un fin de ciclo. Ya este modelo del “Estado presente” y qué sé yo, lo único que terminó haciendo el Estado, está presente en las villas, está presente en los impuestos en el supermercado.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Un carrito de supermercado tiene 45% de impuestos. Ya desaparecen todos los productos. No se puede trabajar. No se puede importar. En un año récord de exportaciones estamos no pudiendo exportar, con cepos por todos lados. Es una cosa de locos. No se entiende adónde nos llevan. ¿Nos llevan al sistema venezolano, que mientras más pobreza mejor para ellos? No, ese modelo nosotros no lo queremos. Sabemos que Argentina es un país que tiene una potencialidad enorme y que no hemos dado, en los últimos sesenta años, en la tecla para solucionar el problema. Y yo creo que esta vuelta electoral nos da la posibilidad de que la Argentina salga y sea un país realmente bueno para todos, ¿no?

–¿A qué se refiere con que el Estado está presente en las villas?

Es que, cuando uno ve la cantidad de villas, ese sistema de “Estado presente” es lo que ha generado esa cantidad de villas. El Estado ha avanzado sobre la actividad privada, no ha dado trabajo. Hoy el 40, 45% del PBI es gasto del Estado. ¿Y para qué? ¿Para tener empleados públicos, empresas públicas deficitarias? ¿Para qué? Porque no tenemos viviendas, no tenemos rutas, no tenemos nada. La ruta 5 me prometieron en octubre del año pasado que empezaban a hacer la ruta. Me lo promedió (Gabriel) Katopodis en persona en la comisión de Presupuesto del Congreso Nacional. No hacen nada. Han movido la tierra de un lado para el otro. No hacen absolutamente nada. De octubre del año pasado te estoy hablando. Pasaron ocho meses. No movieron nada. Es todo una mentira el gobierno. Entonces ¿qué hace con los recursos? ¿Me pueden explicar qué hacen con los recursos? Eso es lo que quiero decir: que el Estado se mete en todo, no hace nada y genera muchísima pobreza.

–Por último, como referente de la oposición, ¿cómo interpreta la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de bajarse de la contienda electoral?

Nada, victimizarse. Ella no quiere ser la cara visible de una paliza electoral. Con 120, 130, ahora todos le están dando 130, 140, 150 de inflación para este año, ¿quién quiere ir a poner la cara? Le van a pegar una paliza al gobierno en las elecciones que va a ser histórica. Porque han hecho las cosas muy mal, porque son muy ineptos para gobernar, y lo están demostrando. La gran jugada de Cristina, de “Ah, qué genia, qué estadista, se puso de vice, lo puso a Alberto Fernández”, estamos pagando las consecuencias hoy de la improvisación y de la chantada. Porque esto es así. Es un gobierno chanta, es un gobierno que le echa la culpa a todo el mundo. Si no, simplemente escúchela a la vocera todos los días. Cuando nosotros la escuchamos decirnos esto, no es serio. No podemos pensar que esto es serio. No puede estar diciendo que está bajando la inflación. Un chico de dos años sabe que la inflación no se baja hablando. ¿Ahora vamos a importar alimentos desde el Mercado Central? Ni siquiera estudiaron. El Mercado Central no puede importar. Hay que cambiar el estatuto. Son gente ignorante, que va con golpes de efecto, creyendo que las cosas se van a solucionar ganando tiempo. El Plan Lleguemos. Y la verdad que no está la Argentina para eso. A mí me da mucha impotencia que no se ocupen de lo que tienen que hacer. Lo que tiene que hacer el gobierno ahora es bajar el déficit, ordenar las cuentas, tiene que hacer todo el ajuste, como lo llaman ellos, lo tiene que hacer ahora y rápido. Porque si no, los que van a sufrir es el pueblo argentino, y los de menores recursos, a los que ellos dicen cuidar tanto, porque yo creo que no cuidan nada.