Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Claudio Frangul.

Claudio Frangul

Fue el fin de semana el Foro de Legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) en la ciudad de La Plata, con un fuerte mensaje de unidad. ¿Qué propuestas se han llevado sobre la mesa durante este encuentro?

Fue un encuentro muy importante porque había concejales, consejeros escolares, de todos los distritos de la Provincia, que vinieron desde el interior y desde el Gran Buenos Aires también, y con la participación de legisladores nacionales y legisladores provinciales.

En primer lugar, se ha generado un ámbito de consulta y de ayuda técnica entre todos los participantes, donde hay un sistema para poder mejorar todo lo que tiene que ver en las cuestiones de técnica legislativa y colaboración con equipos técnicos de cada uno de los legisladores.

"Se ha generado un sistema muy importante que seguramente va a mejorar la calidad legislativa en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires"

Y después obviamente hubo una reflexión sobre la situación política nacional y provincial, donde claramente el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, un partido que está movilizado, organizado y con una clara unidad, estuvo con mucha preocupación respecto de la situación general del país.

Encontramos un gobierno que se vive peleando entre ellos, que se viven empujando entre ellos, que no buscan una síntesis, que no hay un plan de gobierno, con errores tras errores entre los diferentes referentes.

Un gobierno que arrancó de origen con una mezcla que parecía imposible pero que sirvió para resolver una elección que pudieron ganar, pero ahora demuestra que casi a tres años de gobierno estas contradicciones constantes donde vemos una vicepresidenta echando ministros, cuestionando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuestionando un montón de situaciones donde el gobierno debería estar unido. Estamos muy preocupados por eso.

También se reafirmó la defensa de las instituciones y del funcionamiento democrático por parte de del radicalismo, y obviamente que Juntos por el Cambio también comparte esta situación de la defensa de las instituciones.

Y también algo importante: que todos los legisladores, junto a los equipos técnicos, la Fundación Poder del Comité Provincia, encabezado por Maximiliano Abad, están generando y avanzando sobre un programa de gobierno para el 2023 que entendemos que entre fines de octubre y noviembre vamos a tener ya una plataforma con todos los temas importantes que tienen que ver con la realidad de la gente.

Mencionaba Maximiliano Abad. ¿Coincide con él en que hay que ocuparse más de la gente y menos de los dirigentes en este momento?

Sí, totalmente. Hay que ocuparse más de la gente y menos de los dirigentes. Nosotros vemos que esta situación de interna constante por parte del oficialismo le hace muy mal.

"Para peleas sobra con las que tiene el oficialismo"

Estuvimos tres años prácticamente, por ejemplo, para tomar un tema como el tema de seguridad, donde la ministra de la Nación discutía por los medios con el ministro de la Provincia, con todos los vecinos y los bonaerenses en el medio de estas discusiones.

Después, expresiones tremendas de algunos dirigentes. Yo creo que en ese sentido hay que rescatar el comportamiento de la oposición que responsablemente está cuidando las instituciones y no echando más leña al fuego, porque la verdad que para peleas sobran las que tiene el oficialismo.

Con respecto a la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, Producción y Agricultura. ¿Qué consideraciones le merecen las primeras medidas que ha anunciado?

En primer lugar me parece un escándalo la forma en que asumió con un clima festivo, donde no hay nada para festejar. Es un momento de humildad, es un momento de entrega y, si bien estas primeras medidas habrá que evaluarlas en el tiempo, si no existe una cohesión política primero en el gobierno, que es fundamental, no se pueden estar peleando porque en la pelea no hay ningún plan económico que pueda ser exitoso, entendemos que estas medidas todavía no vislumbran un plan.

"Tiene que haber medidas que requieran audacia y también que se busque consenso"

Sí sabemos que para bajar la inflación hay que dejar de emitir como ha emitido este gobierno de una forma escandalosa estos años y algunas cuestiones técnicas que pueden estar acertadas, pero acá lo que hay que resolver es muy profundo porque la Argentina está muy mal, con una cantidad importantísima de pobreza, de inflación que seguramente vamos a estar cerca del 90 o del 100%, y tiene que haber medidas que requieran audacia y también que se busque consenso.

Creo que lo que se tiró hasta ahora son una serie de puntos, de medidas, pero no vemos un plan económico serio y que pueda seguir en forma sustentable en el tiempo