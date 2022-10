Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Claudio Frangul.

– Como vecino de La Plata, usted fue crítico con el operativo de seguridad que se desarrolló en inmediaciones del estadio de Gimnasia, y también con el rol del ministro Berni, ¿qué opina sobre los incidentes de la semana pasada?

Sí, fue un hecho lamentable, la verdad que hubieron unas falencias tremendas en lo que tiene que ver con el operativo, y también la posición del ministro Berni que dice que no tiene ninguna responsabilidad en los hechos.

Y yo creo que tiene toda la responsabilidad, aquí como se vio claramente, el público de Gimnasia fue avasallado, reprimido y además con el hecho lamentable del fallecimiento de un destacado hincha.

Hacía rato que no se veían problemas tan graves es en un estadio de fútbol como los que tuvimos que padecer. Obviamente que Berni viene errando con el tema de la seguridad en la provincia, no solo por lo que pasó la semana pasada, si no por lo que sucede en diferentes lugares.

Es un hombre que está muy preocupado por los medios, tal es así que el mismo día que sucedieron los hechos él estaba por entrar en un canal de televisión a hacer esas incursiones mediáticas qué tanto le gustan.

Además, acá hay un serio problema que se refleja en la policía de la provincia, que es que desde que asumió este gobierno hay una interna constante, que la tuvimos que padecer, entre el área de seguridad nacional y el área de seguridad provincial.

Acá las policías tienen que trabajar en conjunto y esto no se está llevando adelante. Hubo agresiones y declaraciones muy duras entre los ministros de Provincia y de Nación sobre el tema de seguridad. Esta interna le hace muy mal, y los vecinos son rehenes en la provincia de Buenos Aires, de este desastroso sistema de seguridad que tenemos.

– Un grupo de diputados de su espacio, encabezado por Daniel Lipovetzky, ha pedido el juicio político para Berni, ¿usted está de acuerdo con estos términos?

Sí, además hemos pedido la interpelación del ministro, para que se presente aquí en la Cámara de Diputados a dar explicaciones. Ese proyecto se ha representado también por el bloque, y además hemos presentado diferentes proyectos repudiando la actitud de la policía y del ministerio que representa Sergio Berni.

– En las últimas horas se ha debatido sí debe o no renunciar Sergio Berni a la cartera de Seguridad, ¿usted qué opina al respecto? ¿Considera que debería dar un paso al costado tras estos hechos de inseguridad?

En realidad me parece que es una gestión que ha fracasado. No creo que el tema pase solamente por Berni, sino que es una política de seguridad del mismo gobernador (Axel) Kicillof que está demostrando el fracaso constante en los temas de seguridad.

Quizás un cambio de ministro puede dar un poco de aire, pero tiene que haber un cambio de políticas de seguridad que no se ven reflejadas en beneficios para los vecinos