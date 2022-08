Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Lisandro Bormioli.

Lisandro Bormioli

Ayer hubo una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación. Sergio Massa ha renunciado a la presidencia y asumió Cecilia Moreau. ¿Cómo analiza todos estos cambios que se dieron en la Cámara baja?

Fue un momento emotivo, en el sentido de que todos estos años que Sergio Massa fue presidente de la Cámara mizo un trabajo muy fuerte de articulación con todos los actores del Frente de Todos y también con los sectores de la oposición.

La presencia de él junto con la articulación con Máximo Kirchner fue tan fuerte para poder llevar adelante todas las leyes que se dieron en el marco de estos dos años y medio de gobierno y con esa situación especial de la pandemia que nos tocó vivir...

Todo lo que significó la pandemia en términos de poder hacer funcionar el Congreso, pero también de un distanciamiento físico de los propios integrantes, y después de poner en marcha nuevamente el Congreso pospandemia, con la vuelta a la presencialidad. Todo eso le dio un aditamento especial al funcionamiento del Congreso en estos años.

"Cecilia Moreau es la primera mujer en la historia argentina en ocupar este lugar, en ser presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación"

Haberlo despedido al presidente de la Cámara, que va a tomar una responsabilidad mayor, que es dirigir los destinos de la economía de nuestro país, se fue dando en un marco de emotividad de todo el espacio.

La llegada al Cecilia le da continuidad a este trabajo, obviamente con distintas características, con distintas personalidades, pero no tengo ninguna duda que está a la altura de las circunstancias y que le da continuidad al trabajo que venía llevando adelante Sergio Massa, con un aditamento especial: es la primera mujer en la historia argentina en ocupar este lugar, en ser presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación.

La sesión caldeó un poco los ánimos con algunas declaraciones de los líderes de la oposición, que han mostrado sus reparos por la llegada de Cecilia Moreau a la presidencia de la Cámara. ¿Esperaban esta actitud por parte de la oposición?

Creo que cada vez más vamos a ver a una gran parte de la oposición tratando de no pensar en el país, sino pensar en sus propios intereses partidarios, tratando de poner piedras en el camino permanentemente y obstaculizando el accionar del gobierno y de la Cámara.

En los últimos meses se ha ido agravando esta actitud de oposición por oposición misma, sin ningún argumento o con muy pocos argumentos válidos para poder debatir determinadas cuestiones.

Lo de ayer era elegir un presidente de la Cámara y utilizaron el día para tener tribuna para los medios de comunicación y poder decir lo que se les canta sin ningún tipo de prurito, en un marco que era simplemente proponer a una presidenta.

"En los últimos meses se ha ido agravando esta actitud de oposición por oposición misma"

Sobre todo la oposición de Juntos por el Cambio tuvo un discurso de campaña electoral que no condice con la realidad que está viviendo el país. Hoy la ciudadanía en general está pidiendo “pónganse a trabajar todos juntos, saquen al país adelante”.

Nosotros sabemos que el desafío que tiene nuestro gobierno y ahora tiene obviamente Sergio Massa como ministro de Economía de la Nación es poder estabilizar la moneda, poder generar mayores reservas en el Banco Central, poder distribuir principalmente la riqueza y poder llegar a que la recuperación del salario, la recuperación del consumo de las vastos sectores de nuestra población.

Es un desafío enorme. El país nos está pidiendo esto a todos, no a un sector de la política, no al Frente de Todos, que obviamente que nos toca gobernar y es la responsabilidad mayor, pero me parece que a la oposición también una gran mayoría le está diciendo “arremánguense y pónganse a trabajar todos juntos”.

Y hoy la oposición está permanentemente criticando, obstruyendo, poniendo piedras en el camino, sin generar ningún tipo de articulación en función de los intereses patrios, sino más bien enfocada en intereses partidarios.

Pensando ya en el 2023, cuando asumió Marcó del Pont, el Presidente señaló que empieza una nueva etapa para el oficialismo, para el Frente de Todos, y remarcó que esta tapa será en unidad. ¿Usted ve que puede fortalecerse la unidad con la llegada de Sergio Massa a esta función tan importante en el Gobierno?

Sergio Massa tiene una capacidad de articulación que va a permitir que todas las medidas que vaya tomando y los avances que vaya dando los vaya haciendo en el marco del conjunto del Frente de Todos y obviamente en diálogo con nuestra vicepresidenta que es la que mayor cantidad de votos aportó para el triunfo en el 2019.

Y, conociéndolo a Sergio Massa y viendo cómo ha trabajado todos estos años en el Congreso, es un hombre que trabaja 24 por 24 y que atiende a todo el mundo, lo veo como un gran articulador. Genera una gran expectativa y no tengo dudas que va a trabajar fortaleciendo la unidad del Frente de Todos