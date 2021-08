Juan Carrara, diputado de Juntos por el Cambio, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre las principales preocupaciones de los bonaerenses de cara a las PASO del 12 de septiembre, al tiempo que aseguró que Diego Santilli trabajará para fomentar la seguridad, la educación y la producción.

Juan Carrara

-¿Cómo avanza la campaña en la recta final?

Viene muy bien. Diego Santilli está visitando los distritos de la provincia, escuchando a la gente y viendo cuáles son sus necesidades. Ahora estamos en la última semana y media antes de las elecciones y la campaña se va a poner un poco más intensa.

-¿Cuáles son las propuestas que tiene en agenda Santilli?

Seguridad, educación y producción, los problemas que afectan a la provincia. Las mayores preocupaciones son el aumento del delito, la caída del sistema productivo, el cierre de las Pymes, la pérdida de empleos y el cierre de las escuelas. Una de sus prioridades es la educación para generar personas capacitadas para empleos genuinos. Siempre recuerdo lo que dijo el gerente de Toyota cuando necesitaba contratar a 200 operarios para una nueva línea de producción y no pudo porque la mayoría no había terminado el secundario. Y, en este tiempo de pandemia y al tener las escuelas cerradas, los números no son muy favorables porque medio millón de chicos en la provincia dejó de estudiar.

-¿La inseguridad es uno de los principales reclamos de los ciudadanos?

Sí, pero es una realidad que varía entre el Conurbano y el interior. Si bien en algunos distritos se está viendo una inseguridad que antes no había, los problemas más graves pasan por el tema productivo y económico. La inseguridad es un problema del Conurbano.

-¿Cómo toma el anuncio del gobierno bonaerense de volver a la presencialidad plena en las aulas?

Lo tomo como algo muy favorable. Es algo por lo que nosotros hemos peleado, básicamente, porque nuestra idea tenía que ver con educación sí o educación no. Entendíamos que la no presencialidad no permitía a todos por igual educarse; había un montón de chicos que no contaban con internet o computadoras y eso hacía que no aprendieran. Valoro que, de una vez por todas, se haya decidido la presencialidad plena en las escuelas.

-Por último, ¿qué mensaje les deja a los bonaerenses de cara a las elecciones?

Primero, que vayan a votar más allá de la pandemia. Votar es seguro tomando los recaudos necesarios porque es el momento donde el ciudadano puede ejercer su democracia en plenitud. Y, en segundo lugar, les pido que acompañen al “Colo” porque somos la mejor opción para trasformar la provincia de Buenos Aires