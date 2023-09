Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230911 Carlos Selva

–El relanzamiento de la campaña de UxP fue este fin de semana en Tucumán, donde Sergio Massa encabezó varios actos con sectores del PJ encolumnados. Hubo gobernadores, diputados, senadores, sindicalistas y también dirigentes de movimientos sociales. ¿Qué balance puede hacer de estas jornadas?

Primero y principal, que más allá de la importantísima convocatoria, la necesidad obviamente imperiosa de agradecerle a Juan Manzur por la organización de esa importante reunión del Norte argentino, lo más destacable es que vimos un candidato a presidente con toda la solvencia, la convicción y las ideas para llevar adelante el desafío que se viene para la Argentina, poniendo en evidencia, claramente, que no se va a resignar absolutamente nada de lo que tenga que ver con el modelo de producción y empleo, que hoy por hoy esto consolidado en el pensamiento y en la estrategia de cada uno de los gobernadores; o sea, el desarrollo como punto de partida.

–¿Ya era hora, Carlos, de que los sectores del PJ se encolumnaran detrás del candidato a presidente?

Por supuesto que sí. Cada uno evaluó, para mí en muchos casos de una manera equivocada, lo que habían sido las elecciones provinciales, y creo que ahora sí, claramente, pero también en una mirada mucho más federal de lo que por ahí mediáticamente se expresa. Desde el punto de vista estratégico, para la Argentina que viene, Sergio tiene en el Norte una expectativa bárbara. Y no solamente tiene expectativas, sino que tiene proyectos de desarrollo para el Norte argentino que van a contribuir a poner la ecuación económica de la Argentina. Sergio habló de la línea de ferrocarriles transversal, prácticamente de Corrientes a Catamarca, que tiene la potencialidad no solamente de la minería, sino como un recurso estratégico para mirar la diversidad que tiene que tener nuestro PBI. Estamos ante un candidato a presidente que no solamente conoce el Estado, sino que tiene una mirada estratégica para la Argentina.

–Durante su discurso, Massa también denunció que tanto Milei como Bullrich quieren volver a las AFJP, a reestructurar el PAMI, pero también quieren que las provincias se arreglen con lo propio, perdiendo la idea de Nación, de la coparticipación. ¿Coincide en estos términos?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

No. Coincido claramente en la expresión de Sergio, porque se animó a decir algo en lo que todos coincidimos, por lo menos los que venimos trabajando cerca de Sergio Massa: que tiene que haber una nueva discusión del pacto fiscal. No solamente que hay que mantener lo que las provincias reciben, sino que en el Norte argentino han sido las más discriminadas a nivel país.

Sergio entiende claramente que el desarrollo de la Argentina es integral, pero que hay que empezar a solucionar las asimetrías que se han producido a lo largo de décadas en el Norte argentino. Y por eso, más allá del acto impresionante que se vivió, creo que tenemos un candidato a presidente que tiene un compromiso sincero con el Norte argentino y que lo va a llevar adelante.

–¿Y bajo qué ejes deberá reestructurarse esta segunda parte de la campaña? ¿A quién deberían ser dirigidas las propuestas de UxP?

Nuestra mirada con respecto a lo que tiene que ser la estructuración del peronismo es volver a la movilización. Más allá de todo lo que es aprovechar las nuevas tecnologías; eso no lo discute nadie. Y es cierto que Milei ganó solamente con TikTok, que solamente generaba violencia, bueno, es una discusión que tenemos que darnos como sociedad. Pero realmente el peronismo tiene que volver a tomar contacto con la sociedad, asumir la responsabilidad de las frustraciones que tienen muchísimos sectores nuestros y trabajar en función no solamente de convencer por convencer; es decir, cada convencimiento tiene que estar acompañado de un compromiso de trabajar para solucionar las dificultades que tienen los sectores más postergados de la Argentina.

La doctrina nacional del justicialismo está basada en la doctrina social de la Iglesia. Para nosotros la familia es la célula básica de la sociedad, el trabajo es el mejor ordenador social y la movilidad social ascendente tiene que ser un objetivo. Creo que, entendiendo eso, no hay duda de que todos tenemos que tomar un compromiso distinto de acá a las elecciones.