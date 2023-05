Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Carlos Selva.

Carlos Selva

-El Frente Renovador emitió un comunicado en el que le exigieron al Presidente, como autoridad del PJ, definiciones de cara a las elecciones. Usted, junto a otros referentes del espacio, adhirió a este comunicado en donde también pidieron generosidad.

Claramente lo que estamos pidiendo es postergar ambiciones personales en función del conjunto porque el Frente de Todos tiene la responsabilidad de gobernar. Tenemos la sensación de que muchos están mirando su cuestión personal sin asumir que tenemos la responsabilidad de gobernar y ordenar, pero que es muy difícil ordenar la economía si no hay un orden político en la fuerza que está gobernando.

-Bueno, claro, y en este sentido lo que ustedes están manifestando en el comunicado es la convocatoria de los principales referentes a una mesa de las fuerzas políticas para discutir, para diseñar, la estrategia electoral.

Lo venimos planteando desde hace muchísimo tiempo; es necesario lograr el consenso y cumplir con el contrato social que tomamos en el 2019 y que termina en el 2023. O sea, que de aquí hacia adelante tiene que haber una propuesta clara hablando de futuro y para eso lo primero que hay que ordenar es políticamente el Frente de Todos.

-También le dedican un párrafo a la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. ¿Qué balance hace, en lo particular, de su desempeño en el cargo?

No solamente agarró una papa caliente, sino que la viene manejando con un pragmatismo para tomar decisiones que supera cualquier evaluación técnica que se pueda hacer en defensa de que la Argentina logre una estabilidad.

Puede parecer contradictorio por el nivel inflacionario, pero realmente son muy profundas las consecuencias del endeudamiento irresponsable que tomó el gobierno anterior. Yo no sé si los argentinos terminan de dimensionar que el problema de la Argentina no es el crecimiento, sino el endeudamiento que se tomó hace unos años atrás con el Fondo Monetario, que no es un discurso político ni ideológico, sino que es una realidad.

Para eso necesitamos gente que tengan la capacidad y el pragmatismo de Sergio Massa para el manejo de las variables económicas, para poder ir navegando en esta coyuntura tan compleja con los pocos recursos que se tienen, tratando de que no se pare el proceso productivo. La industria lleva 33 meses consecutivos de crecimiento.

-¿Nota, efectivamente, que el común de la sociedad todavía no dimensiona que la crisis se generó a partir de este pedido de deuda?

Y yo creo que esa pelea la tenemos perdida. La política ha gastado discursivamente las consecuencias de lo que significa tener un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, pero un endeudamiento en dólares totalmente desproporcionado, como no existió en la historia.

Yo no se lo atribuyo solamente a Mauricio Macri. Los mismos jugadores que nos endeudaron son los que están hoy dando discursos en la televisión. Entonces, Juntos por el Cambio nos endeudó, nos comprometió el presente y el futuro.