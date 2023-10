Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231002 Carlos Selva

–¿Cómo lo vio al ministro candidato Sergio Massa en este primer debate presidencial en Santiago del Estero?

Como siempre, Sergio se caracteriza por tener solvencia en los temas que encara. Y obviamente con la carga de tener la responsabilidad de estar conduciendo el Ministerio de Economía de la Nación. Pero realmente fue la persona que no solamente abordó los temas que estaban pactados sino que sobre cada tema desarrolló una propuesta de gestión de gobierno: diferencia con todos los demás candidatos.

–¿En algún eje en particular lo vio más sólido que en otros?

No, no. Por supuesto que el tema fuerte y que para él es una carga, que es seguramente el tema de economía. Pero explicar las variables de la economía en tan poco tiempo, más cuando es una pregunta que tenés 45 segundos, es lo que le dio. Sergio fue respetuoso, explicó sin entrar en detalles lo que significó el entendamiento en moneda dura, el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, porque obviamente le insumiría mucho tiempo. Pero creo que es uno de los temas más difíciles de transmitir a la sociedad: que el mayor problema que tiene la Argentina hoy es el endeudamiento.

–¿le parece que hubo algún ganador, algún perdedor, alguien que haya torcido el debate en particular?

No, no. Yo creo que cada uno desde su lugar tenía, digamos, distintas posibilidades con respecto al público televidente. Myriam Bregman, claramente, con una coherencia en lo que es el discurso, por supuesto sin ninguna responsabilidad de gobierno, quedó tal vez como la más atractiva desde el punto de vista de lo mediático; pero claramente son ideas que hoy ojalá uno pudiera decir “Bueno, empezamos de nuevo”. No, hay una continuidad en los actos de gobierno que marcan la responsabilidad que tiene que tener un candidato, particularmente con pretensiones de asumir un gobierno, con posibilidades ciertas. Bueno, eso hace la diferencia de que quien está desde ese lugar hable con mayor libertad, que es el caso de Myriam. Reitero, ojalá fuera tan fácil dar

vuelta la página, ¿no?

–Y (Javier) Milei, al parecer, superó el riesgo de perder los estribos. ¿Cómo analiza usted su intervención?

Sí, pero en las cuestiones de fondo no dio una sola respuesta concreta. Siguió con el mismo discurso de campaña, que le ha servido para posicionarse en ese sentido, pero no dio una sola definición. O sea, él dijo lo que quiere hacer, nunca dijo cómo, y no dijo si era viable.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Creo que también tuvo la suerte de que no le profundizaron en cuánto tiempo él pretendía hacer las cosas, porque hoy todos sabemos que ya no habla de para mañana: habla de diez años, de quince años. O sea, ninguna medida concreta. Muy flojo, muy flojo.

–Volvió a resaltar su posición con respecto a los derechos humanos. Dijo que, por ejemplo, las cifras de desaparecidos no fue de 30.000, sino que fueron 8753, algo que despertó inmediatamente la reacción, por ejemplo, de Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué análisis hace de estos dichos de Milei?

Que eso es lo único de lo que no le vamos a poder echar la culpa. Él todos los días dice lo que realmente piensa sobre cosas que son sensibles a la sociedad y le importa un bledo. Y quien discuta lo que él piensa es el que recibe los improperios que ha recibido muchísima gente. Ayer tuvo exabrutos contra algunos economistas, que no pueden compartir o no porque han fracasado ya anteriormente, que son los de Patricia Bullrich, pero los trató con palabras totalmente descalificantes. Es propio que con el que no piensa como él o pone en debate o lo interpela sobre un tema puntual, el tipo no tiene equilibrio emocional. Imposible pensar en la responsabilidad de conducir los destinos del país para alguien que evidentemente es desequilibrado.

–¿Y cómo se imagina que será el próximo debate, en la Universidad de Buenos Aires? ¿Estarán un poco más distendido los candidatos y las candidatas, tendrá otra perspectiva el debate?

No, yo lo que sí digo es que ayer se consolidaron personalidades. Al que le gustaba Myriam le puede haber gustado más o menos; al que le gustaba a Sergio, obviamente, dijo que Sergio es la persona con solvencia; al que le gustaba Bullrich claramente dijo que el antikirchnerismo es el objetivo central. Yo creo que, si Sergio se mantiene en la posición de que realmente la unidad nacional es lo único que nos puede permitir, en la compleja situación que tiene la Argentina, plantear un gobierno que tenga políticas de Estado, bBueno, yo creo que Sergio, plantándose en lo mismo que se plantó ayer, tiene claramente una visión. Y después quedará en la responsabilidad del pueblo argentino ver si no tiene la contradicción de decir que están cansados de las peleas de los políticos y después votan a los tipos cuyo el único discurso es enfrentarse con los políticos.