Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Carlos Puglelli.

-No puedo dejar de preguntarle por uno de los temas que lamentablemente hace semanas aconteció en el país que fue el intento de magnicidio la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con el correr de los días, ¿qué análisis puede hacer de este atentado tan grave para la democracia?

Realmente un hecho muy pero muy grave; una gran consternación en toda la sociedad. Creo que es un hecho que debe investigarse a fondo, que debe encontrarse toda la red. Si bien ya hay algunos acusados que se están investigando, pero todos los días vemos cómo esa lista se va agrandando. Primero, repudiar totalmente este tipo de hechos y trabajar para que no vuelvan a ocurrir para nadie.

-Se habla mucho, después de lo que pasó con la vicepresidenta, de los discursos de odio. ¿Usted nota que la sociedad está con los ánimos exacerbados? ¿Cómo analiza toda esta situación en cuanto a lo discursivo?

Sí, yo creo que desde hace bastante tiempo los discursos con esta famosa grieta que tenemos lamentablemente fueron escalando y este último tiempo, creo que después de la pandemia fundamentalmente, uno vio sobre todo este año y previo a lo que ocurrió con este intento de magnicidio que los discursos cada vez iban subiendo de tono. Eso no contribuye.

Creo que los que estamos en política debemos estar a la altura de la circunstancias de tratar de bajar un poco el tono de las declaraciones e intentar que estos tipos de discursos de odio que obviamente tienen su implicancia y algunos ciudadanos terminan tomando parte de esa posta realmente hacen que sea un caldo de cultivo muy difícil, muy duro y que no debemos permitir desde la política.

-Lo llevo al ámbito estrictamente político. Ha acompañado mucho al gobernador Axel Kicillof en estos últimos meses a cada uno de los distritos, principalmente de la Segunda Sección Electoral. ¿Cómo están los vecinos? ¿Cuáles son las necesidades o quizás los reclamos con los que se encuentran con frecuencia cuando recorre los distritos?

Bueno, sin duda hay una agenda de obra muy importante. El Gobernador viene trabajando en cosas muy importantes: con el tema de educación, hemos asistido a inauguraciones de escuelas, de jardines; la cantidad de obras que se están llevando adelante en todos los distritos y obviamente en nuestra sección electoral no es ajena a ello.

Realmente es digno de admirar. Lo mismo que una cosa que no ocurría que era el mantenimiento de caminos rurales, por ejemplo, que es muy importante para nuestra sección electoral y la verdad que es algo que la Provincia ha encarado, que viene trabajando y que todos los distritos ven con buenos ojos.

Y después, una serie de obras que tienen que ver con asfalto, con agua, con cloacas, con electricidad, que son cosas que por un lado mejoran la vida de la gente, también ayudan a todo lo que tiene que ver con la producción, o sea, en un trabajo articulado para que todos los bonaerenses y en este caso los vecinos de la Segunda Sección Electoral puedan vivir mejor.

Se está trabajando con mucho esfuerzo, desde la Nación, desde la Provincia, para intentar algunas cuestiones que hacen a la economía en un contexto difícil, donde tuvimos una pandemia, una guerra, todos hechos que de alguna manera nos afectan y que obviamente se está trabajando mucho para para crear y generar todas las condiciones de previsibilidad que necesita nuestra economía. En eso hay un gran trabajo de nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, que viene trabajando en este mes casi de gestión muy fuertemente.

Todo ese contexto ayuda a que podamos generar condiciones de estabilidad, condiciones de mejora para que lo más pronto posible se traduzcan en beneficios para los bolsillos de todos los bonaerenses y de los argentinos.

-Usted es un hombre referenciado en Sergio Massa. ¿Considera que su llegada al Gabinete le ha dado un plus al Ejecutivo nacional?

Sin duda. Es una persona muy capacitada, muy preparada, con una cuestión muy importante que es la vocación por el diálogo y por generar los consensos necesarios. Me parece que eso le ha dado un plus a la gestión, le ha dado un plus a nuestro país.

Cuando nos representó estos días en los Estados Unidos ha logrado una agenda muy pero muy importante, vinculada obviamente a fortalecerle las reservas del Banco Central, a conseguir créditos para seguir haciendo obras para todos los argentinos.

Esas condiciones, sentarse a dialogar absolutamente con todos los sectores, me parece que están generando una expectativa y una situación de certidumbre y estabilidad que se va a reflejando en indicadores económicos.

-Lo llevo por último a San Andrés de Giles; allí ha tomado la posta Miguel Gesualdi. ¿Cómo analiza su gestión al frente del Ejecutivo municipal? Usted más allá de estar ahora en la Cámara baja continúa permanentemente en contacto con el distrito, con Miguel. ¿Cómo analiza estos meses en los que él está encabezando la gestión municipal?

Estamos contentos porque se han podido continuar algunas cuestiones que yo había iniciado antes de retirarme, y obviamente poniendo su impronta para continuar esas cosas y generar nuevas herramientas, nuevas obras para nuestros vecinos de Giles. Así que contentos de que se pueda continuar en ese camino y que se puedan agregar muchas cosas más que aún necesitamos los gilenses.

-Usted que fue tantos años jefe comunal, ¿se le hace más fácil el diálogo con otros intendentes cuando recorre los distritos, cuando escucha sus necesidades? ¿Cómo es ese vínculo que mantiene con los intendentes?

La verdad es que tengo muy buen vínculo con todos los intendentes. Uno cuando ha estado ahí como estuve yo tantos años, las problemáticas son siempre similares, las necesidades son similares.

Obviamente cada distrito tiene particularidades pero te permite un ida y vuelta porque uno entiende perfectamente los planteos que hacen, las necesidades que tienen, los inconvenientes que tienen, porque los ha vivido. Así que realmente se torna en un diálogo fluido y donde nos entendemos rápidamente y fácilmente