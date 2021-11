Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Carlos Grande.

Carlos Grande

Me gustaría conocer su análisis sobre cómo se encuentra el Frente de Todos rumbo a las elecciones de este domingo.

Luego de las PASO hubo todo un replanteo de nuestra estrategia en términos comunicacionales con la ciudadanía pero también en términos políticos y de la acción tanto del Gobierno provincial como del Gobierno nacional que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los y las ciudadanas, porque las PASO de alguna manera fueron un indicador bastante potente en función de los números que hemos sacado.

Esa situación nos dio de la posibilidad de pensarnos un poco hacia el interior del Frente de Todos y de las fuerzas que lo componen y poder lanzar una comunicación más directa, quizás más segmentada por distrito, cada uno de los 135 distritos que componen la provincia de Buenos Aires, teniendo una comunicación más directa con cada uno de los vecinos y de las vecinas.

Y creo que de alguna manera vamos planteando una forma de pensarnos de acá al 14 de noviembre de una manera distinta a la que nos sucedió en las PASO.

¿Tienen la esperanza de revertir los resultados que se dieron en septiembre?

Yo creo que cuando elije la militancia como parte de la vida de cada uno de nosotros la esperanza es un motor. Es cierto que los números que obtuvimos en las PASO no fueron los que esperábamos.

También entendemos que si uno analiza en términos generales en todos los lugares del mundo donde se hicieron elecciones pos pandemia los resultados fueron bastantes adversos para el oficialismo.

Creo que vamos a revertir la tendencia que tuvimos en las PASO.

Yo creo que particularmente vamos a revertir de algún modo, no en su totalidad o como nosotros quisiéramos, pero vamos a revertir de alguna manera esa tendencia que tuvimos en las PASO.

¿Cuáles son los problemas urgentes que hay que tratar en el Congreso de la Nación?

En el Congreso de la Nación hay que tratar varias cuestiones que tienen que ver en principio con mi tema que es la educación. Resolver cuestiones que tienen que ver con lo comunicacional, con lo digital.

Lograr seguir achicando esa brecha que tiene que ver con generar las condiciones necesarias para que estudiantes de todos los niveles educativos puedan acceder, porque de hecho la pandemia no terminó y si bien hay una presencialidad plena prácticamente en cada uno de los distritos hay desigualdades que tienen que ver con lo digital.

Seguir avanzando en la recuperación del empleo y de la producción creo que es otra de las responsabilidades que tenemos por delante y el Congreso puede ayudar en eso, cambiando la matriz productiva y distributiva que se da en la Argentina a partir del debate que se tiene que dar sobre qué sucede con los impuestos y que de alguna manera son horizontales y que a todos nos toca del mismo modo cuando eso puede ser segmentado y aplicado por sectores sociales.

Así que creo que lo que viene por delante es no solamente un tema para abordar lo que suceda en el Congreso de la Nación sino también profundizar el modelo de país que la gente votó en 2019 cuando votó al Frente de Todos y que entendiendo que veníamos de una pandemia neoliberal donde se cerraban miles y miles de pequeñas y medianas empresas, donde realmente la salud era un desastre, la educación también lo era, revertir eso en medio de una pandemia sanitaria no nos fue fácil y de hecho no pudimos revertirlo.

Las elecciones de las PASO fueron una muestra de eso y creo que por delante lo que tenemos que hacer es seguir profundizando el camino que Alberto y Cristina tienen a nivel nacional y Axel y Verónica en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué opinión le merecen los dichos de Muricio Macri, quien confirmó que durante su gobierno se usó la plata del FMI para beneficiar a los bancos comerciales que se querían ir del país? ¿Qué sensación le dejaron estas declaraciones?

Macri en realidad es el vocero de un modelo político, social y económico que representa al neoliberalismo en particular en la Argentina, y que beneficia a los que siempre han tenido los privilegios en la Argentina y han hecho sus negocios.

Tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal vinieron a garantizarle una serie de negocios a sus amigos.

Mauricio Macri, tanto él como María Eugenia Vidal, vinieron a garantizarle una serie de negocios a sus amigos, a sus empresas amigas, a sus bancos amigos, y claramente los dichos de Mauricio Macri están en sintonía con esa lógica.

Nosotros asumimos un rol que está en las antípodas de ese modelo que plantea Mauricio Macri, y con eso deberemos trabajar muy fuertemente para generar una matriz distributiva. En realidad, el debate político en la Argentina es cómo se acumula, cómo se produce y cómo se distribuye la riqueza.

Me parece que ahí es el rol que nosotros tenemos que afrontar. Ya sabemos lo que es el macrismo, sabemos lo que es el neoliberalismo. Tenemos que lograr que nunca más ese modelo quiera gobernar en la Argentina.

