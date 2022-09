Mirá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Graciela Calderón.

-Me gustaría abordar uno de los temas trascendentales de los últimos días, que es el reclamo de los trabajadores de los neumáticos. Desde el Frente de izquierda a nivel nacional le han brindado su apoyo. ¿Qué análisis hace de esta situación para los trabajadores del sector? ¿Cuál considera que está siendo el rol del Ministerio de Trabajo de la Nación?

Nosotros somos solidarios fundamentalmente porque creemos que el problema salarial es el problema de todo el conjunto de los trabajadores que, producto de la alta inflación, estamos perdiendo poder adquisitivo.

Digamos, son la punta de un iceberg que hay en todo el país, frente a una patronal que gana muchísima plata y que lamentablemente el Gobierno en lugar de garantizar que se lleven a cabo las paritarias como corresponde lo único que hace es ponerse del lado de la patronal.

-Es una larga lucha la que están dando los trabajadores del sector. Ahora, una de las empresas ha decidido cerrar temporalmente las fábricas. ¿Le llama la atención que desde distintos sectores de la oposición no se manifiesten a favor de los trabajadores o le parece algo natural de estos sectores?

No nos llama para nada la atención, porque la oposición patronal lo único que busca es avalar todo lo que está planteado inclusive desde el Fondo Monetario Internacional, que hay una cláusula donde está planteado el tema de la reforma laboral. Para ellos, el Gobierno hasta sería tibio porque no avanza como ellos dicen en una reforma que justamente atenta contra sindicatos como SUTNA, que es un sindicato combativo, y también atenta contra el resto de los sindicatos.

Expresiones como la de Espert o la de Bullrich lamentablemente hemos tenido muchísimas. En toda la gestión de Cambiemos si hubo algo que fue un hilo conductor fue ir contra las organizaciones sindicales.

-Patricia Bullrich cuestionó en declaraciones televisivas la formación de los docentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le responde a la ex ministra de Seguridad de la Nación?

En primer lugar: miente, miente, que algo quedará. No es verdad lo que ella plantea sobre el tema de los profesorados. No es así. Hay una gran cantidad de profesorados estatales en la provincia de Buenos Aires. Ella no dice que el principal problema de la educación es la desinversión. Las escuelas en Capital están siendo tomadas por los mismos problemas que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que es la falta de inversión en infraestructura escolar. Esos son los grandes problemas.

La descentralización educativa que ellos siempre defendieron, y que el Gobierno nacional y provincial también lo hace, va en desmedro de la educación. Ahora se quiere reformar nuevamente la curricular de las escuelas. Todo eso es lo que realmente atenta contra la educación pública estatal. No el tema de la formación. Lo que pasa es que ellos desde hace muchísimo tiempo, no solo Cambiemos sino el oficialismo también, vienen apuntando hacia el descrédito de los docentes.

-Usted mencionaba recién Capital Federal. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ha decidido denunciar penalmente a los padres de los alumnos que están tomando colegios en la Ciudad de Buenos Aires por problemas edilicios, por la mala alimentación en los comedores escolares. ¿Le llama la atención está decisión del Gobierno porteño o ya es algo habitual en esta avanzada contra los docentes y los alumnos?

Es algo habitual y justamente por eso nuestros compañeros y compañeras de ADEMyS han hecho un paro muy grande en el día de ayer y siguen movilizados y desde ya han denunciado esta situación. Hace poco más de un mes también tuvo la mala idea de ir contra los padres que no mandaran a los hijos a la escuela, castigando el tema de las inasistencias y a los pocos días se vio cómo una niña moría justamente por la falta de atención del estado.

Realmente a la ministra Acuña no le preocupan las condiciones materiales en la que viven y desarrollan las clases los estudiantes, lo que le preocupa es ahorrar plata en uno de los distritos con mayores beneficios. Es uno de los distritos que más recauda a nivel nacional. No me extrañan para nada estas acciones de la ministra Acuña.

-La llevo a la agenda de trabajo de la Izquierda en la Cámara baja bonaerense. ¿Cuáles son los principales ejes de trabajo que quedan para abordar de acá a fin de año?

Son varios. En el caso de la Izquierda Socialista estamos preocupados por tres cuestiones fundamentales. Una, la cuestión salarial. La otra, el tema del aumento en la violencia hacia las mujeres, por eso hemos presentado un proyecto de declaración donde lo que planteamos es que ya se adhiera la Provincia a la ley de la declaración de emergencia en violencia de género para que se pueda destinar un aumento en la partida presupuestaria. Nos parece que esto tiene que ser rápido.

Sabemos que el gobernador está avanzando en acuerdos para desarrollar proyectos de destilería de petróleo en la Provincia, porque él dice que quiere impulsar una provincia petrolera y ya las organizaciones ambientales, fundamentalmente de Bahía Blanca, están denunciando que esto traería muchísimos problemas y lo mismo en Mar del Plata.

Estos son los tres ejes que nosotros queremos plantear y también en educación. Yo no me olvido que ya lo hemos hecho frente al ministro Sileoni pero lo vamos a seguir haciendo sobre la urgencia que hay en relación a la infraestructura escolar, en las jubilaciones que todavía no han salido de compañeros y compañeras. Hay una demora en todas cuestiones que para nosotros son fundamentales