Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231010 Lorena Petrovich

–Lorena, participó en los últimos días de un congreso en Mar del Plata, organizado por mMadres territoriales que trabajan en la lucha contra las adicciones. Fue una jornada muy amplia, donde hubo jueces, funcionarios, también especialistas. Usted cerró este encuentro. ¿Qué balance puede hacer de este encuentro tan importante?

Sí, acompañando siempre a las madres territoriales, a Norma Galeano, y en ella a cada una que desde su lugar en la Argentina tiene una representación en todo el país. Luchando, como bien lo mencionabas, contra algo que está lamentablemente dañando a todas las familias, a todos los jóvenes, a los grandes, a los chicos, porque destruye todos los hogares, que tiene que ver con la droga. Y un gobierno totalmente ausente, que ha liberado las zonas francas para poder llevar el contrabando de la droga a la Argentina.

MIRÁ TAMBIÉN Cecilia Moreau exhortó a la oposición a dar quórum para tratar el compre sin IVA, alquileres y la creación de universidades

Hoy, en un país que está necesitando que sigamos hablando de drogadicción, que sigamos hablando de la lucha que tenemos que dar, y claramente que necesitamos cambiar sobre un gobierno que necesita tomar riendas en el asunto.

–¿Hoy no hay políticas concretas en la lucha contra el narcotráfico?

Todo lo contrario. De hecho, se han manifestado en algunos municipios, como en el caso de Moreno, con panfletos explicándoles a los jóvenes que llegan a tener algún tipo de excesos con las drogas cómo poder salir de esas situaciones, en vez de estar previniendo. Es un gobierno que está totalmente a favor del libre consumo. Nosotros entendemos que eso ha dañado mucho a la sociedad, ha dañado a las familias enteras, y necesitamos sacar la droga de la Argentina. Y sobre todo en lugares como Rosario, donde usan a nuestros pibes como soldaditos. Lugares donde no se animan a penetrar y donde claramente Patricia Bullrich tiene la decisión de ponerse al frente desde el primer día de gobierno.

–Pero ¿es posible o es utópica esta posibilidad de que se trabaje en conjunto: jueces, funcionarios, especialistas, para revertir esta situación?

Bueno, cuando ha estado la cartera de Seguridad ha demostrado que cuando está la decisión política, se puede. En esta oportunidad ella es candidata a presidente, así que sería la autoridad máxima, y con esa decisión y esa firmeza que tiene de sacar la droga de la Argentina, de cuidar a nuestros chicos, de estar siempre por encima la vida y, obviamente, del lado de las víctimas, como lo viene manifestando en las últimas horas también.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

La acabo de acompañar en un acto muy importante y muy conmovedor, que tiene que ver con el acompañamiento a las familias argentinas que tienen familia en Israel, a todos los que lamentablemente ya han fallecido, sobre todo aquellas familias que todavía están esperando respuesta por familiares. Siempre del lado de las víctimas: de ese lado está Patricia.

No es utópico luchar contra las drogas. Tiene que ver con una decisión. Va a llevar un tiempo, pero claramente, como bien lo mencionabas, son los tres eslabones: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Los tres tienen que trabajar en conjunto para esta decisión. Y la decisión, lamentablemente, tiene que ser de arriba hacia abajo, y en esta oportunidad vamos a tener un presidente que va a tener la decisión clara.

–¿Cómo la vio a Patricia Bullrich en el debate presidencial?

Muy bien. Muy certera, con información, hablando sobre lo que va a hacer en cada una de las áreas que se debatieron. Seguridad, claramente, es un panel en el que ella ha podido sacar ventaja por su conocimiento, por su destreza en el área. Pero creo que ha estado en todo el combate, en todo lo que fue este debate general, muy bien. Digo combate porque hubo actores que han querido buscar complicidades, ¿no? Hay un caso ahí muy claro de (Javier) Milei, buscando complicidad con (Sergio) Massa, tratando de atraer los votos y llegar juntos a un ballotage. Eso no se va a dar. Patricia va a llegar al ballotage y va a ser la decisión de la gente, como lo hizo en la PASO, la que lo acompañe, como lo está haciendo ahora en esta marcha también.

–Usted acompaña permanentemente a Patricia Bullrich en su recorrida por distintos distritos de la provincia. ¿Nota un acompañamiento cada vez mayor a su figura y a su proyecto político?

Es genuino. La gente se acerca, le pide que nos cuide. Recién mencionaba esto, de familias enteras que están pasando muchísimo dolor porque tienen algún allegado, porque tienen familia, porque su tierra lamentablemente entra en una situación de un ataque abismal de Hamas, y ella está acá, dando la cara una vez más, siempre al frente de estas batallas, que no son batallas fáciles, en las que no todos estuvieron presentes. Que es más, han sido repudiados algunos por la DAIA y por la AMIA, por los representantes que presiden estas organizaciones, porque claramente, como el claro caso de la izquierda, se han manifestado a favor de Palestina en este ataque feroz que ha dejado cientos de muertos. Entonces, me parece que la decisión de Patricia llega y la gente lo vive desde ese lugar. Es una persona que tiene el conocimiento, obviamente la decisión, pero sobre todo el carácter necesario para este momento de la Argentina.