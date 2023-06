–Luciano, ha firmado su precandidatura para renovar banca como diputado encabezando la lista que acompaña a Diego Santilli en la cuarta sección electoral. ¿Con qué expectativas encara este nuevo desafío político?

Bueno, primero, muy contento porque vuelvo a casa. Vuelvo a mi sección “natal”, por así decirlo. Yo soy de la cuarta y la vez pasada por cuestiones de cupos y paridades terminaba desplazado, así que terminé engrechando por la primera sección. Y ahora es una felicidad poder venir a la cuarta, y sobre todo pudiéndola encabezar.

Desde el primer momento que asumí, desde el primer momento que ingreso a la política o me empiezo a acercar desde la época del 2008, siempre mi prioridad fue la agenda productiva. Por eso, volver a una sección que es 100% agro, que son todos pueblos y ciudades del interior ligadas al agro, es donde uno se siente muchísimo más cómodo. Y por supuesto, el compromiso es seguir trabajando con la agenda que hoy está reclamando del campo, la agenda que mueve la economía. Y cuando me refiero al campo no me refiero específicamente al productor agropecuario. En los pueblos chicos del interior, como el mío, Ascensión, por ejemplo, que es un pueblo de 5000, 6000 habitantes, toda la economía se mueve alrededor de lo que es la producción agropecuaria. Desde el comercio, una peluquería, hasta una zapatería, la tienda de ropa, la pizzería. Por eso, cuando uno enfoca en general políticas públicas que tienen que ver con mover, tener en funcionamiento ese motor de la economía del interior, es porque después repercute en todas las cadenas comerciales y demás. Así que mi compromiso es seguir trabajando con eso, que es donde yo me muevo, y que desde ahí, desde el interior, empiece a moverse el resto de la provincia y así todo el país.

En campaña vamos a escuchar a todo el mundo diciendo frases que terminan siendo clichés: que el campo es el motor de la economía, bla bla bla, pero después, fuera de la campaña, no todos están trabajando específicamente y con el objetivo puesto en el sector productivo. En estos últimos años, el único que monopolizó esta discusión, por una cuestión lógica porque provengo de ahí, fui yo. Por supuesto, con el acompañamiento de Juntos por el Cambio (JxC), tengo que reconocerlo, porque nunca tuve ningún obstáculo, ninguna limitación a la hora de presentar proyectos y la mayoría de éstos fueron acompañados con la firma de gran parte del bloque de legisladores.

Básicamente voy a seguir con la misma agenda productiva que tiene que ver con aquellos que cada mañana, pese al gobierno a turno, pese a las condiciones, pese a si

el dólar sube o si baja, si la inflación... todos los días están pensando en invertir, en arriesgar su capital, en acomodar su maquinaria, en actualizarla, en esperar la próxima cosecha. Hace dos años que vivimos con sequía y sin embargo el productor agropecuario, ahora que viene la campaña de trigo, está pensando en sembrar, en que tiene que comprar fertilizantes, después está pensando en qué semillas va a usar para cuando arranque la siembra de la gruesa. Uno mamó eso de chico y siente que desde este lugar quiere acompañar a todos esos chacareros, tamberos, ganaderos, al tipo que se levanta a las cuatro de la mañana a ordeñar, pese a que los números por ahí no le cierran en el tambo, y sabe que tiene que hacerlo porque en algún momento va a llegar una mejor época. Y siempre apostando para adelante.

–¿Por qué Diego Santilli–Gustavo Posse es la mejor opción en Provincia de Buenos Aires?

Mirá, yo a Diego lo conocí en la campaña anterior. Y te voy a ser sincero: tenía algunos prejuicios, porque los que venimos del interior tenemos distinta idiosincrasia que aquel que viene de Capital. Y no por una cuestión de broncas entre porteños e interior, pero son idiosincrasias distintas. Vos en Capital Federal tenés prácticamente todos tus servicios, tenés hasta wifi en la plaza, tenés trenes, subte, comunicación, teatro, y en el interior muchas veces no tenés agua potable y no tenés nada de celular. Vos me llamaste recién y te dije “Llamame por WhatsApp porque no tengo señal de celular y estoy a tres kilómetros de la ruta”. Y eso lo que pasa muchas veces en el interior.

Entonces, a veces vienen y te hablan en un idioma que al tipo del interior, no solamente al productor, no le llega. Y la verdad que cuando Diego iba a ser candidato dije Bueno, otra vez, y la verdad que me llevé una sorpresa impresionante, porque es un tipo abierto, humilde, que entiende, que pregunta, es un tipo que lo que no conoce lo investiga, lo aprende, busca informarse de todos lados. Y la verdad que en estos últimos dos años te diría que no noto diferencia entre lo que uno pensaba de alguien que viene de Buenos Aires a alguien de un pueblo chico del interior. Y cuando uno empieza a ver los equipos técnicos que lo están rodeando (de hecho yo estoy trabajando en conjunto con los equipos técnicos de agro), coincidimos en el 99% de la agenda productiva. Lo mismo con los otros compañeros de la coalición que están en otros temas, como por ejemplo el tema de infraestructura, educación, seguridad. Es como que estamos todos trabajando en la misma agenda por separado, y es casi una cuestión natural que se va dando de terminar todos en un mismo espacio. Más allá de las cuestiones que tiene que ver con otros ordenamientos más de índole nacional, pero yo te hablo en lo personal, cuando empezamos a decir “Bueno, a ver, ¿en qué estás trabajando?”, por ejemplo, yo en el último proyecto que presenté, en el tema de aplicaciones de fitosanitarios, eso lo tienen en agenda. Entonces mis proyectos terminan complementando, digamos, una agenda de temas. Cuando hablamos de eliminación de impuestos, no sé, el inmobiliario complementario, también lo tenían en agenda. Quizás yo ya lo abordé legislativamente, pero es como: “Che, venimos haciendo exactamente lo mismo”. Es casi una cuestión natural.

Así que la verdad que no tengo dudas. Y esto lo digo con un convencimiento 100%: el Colorado es el mejor candidato que hoy está, digamos, en la cancha. Y aparte, hay una cuestión hasta pragmática: es el que mejor perfilado está para ganar estas elecciones. Porque ya tiene una carrera hecha en las elecciones pasadas, porque estos dos últimos años no dejó de recorrer ningún distrito ni un pueblo chico. Y por ahí hay muchas cosas que no son mediáticas. La vez pasada estaba comiendo un asado en un campo, en Arenales, y charlando, y me dicen: “Acá estuvo en el pueblo hace cuatro meses, en este mismo lugar”. Y yo me enteré después. Hay cuestiones que se hacen y están y no son mediáticas. O sea, no es una cuestión de “Vamos a pasar a hacer una foto en un cartel para decir que estuvimos en Arribeños, Ferré o lo que fuera”. Y eso también habla un poco de la humildad y de las ganas de conocer, y aparte conocer cara a cara, no como muchas veces en campaña, que uno cae con tres fotógrafos, dos cámaras filmadoras, rodeado de diez personas, cuatro o cinco autos, y cuando vas a preguntarle algo, el gringo se tartamudea, se inhibe, y no se genera el ámbito donde uno puede hablar cómodamente y poder interiorizarse de las cuestiones reales que están pasando en el interior.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¿Es importante que en la fórmula esté acompañado por un intendente de la experiencia de Posse?

Yo creo que es un complemento, donde vos tenés interior y conurbano, donde tenés alguien con la experiencia de Diego, que ha estado en la gestión de la ciudad de Buenos Aires, que es prácticamente gobernar una provincia. Me parece que cuando uno llega al Estado, uno puede tener mucho conocimiento, digamos, de cuestiones políticas, mucho conocimiento de lo que es el interior, pero cuando te sentás enfrente del tablero de la gestión, donde tenés que ordenar un montón de ministerios, tenés que renegar con un montón de temas sindicales, de personal, de planta, de cargos políticos, y tenés que poner en funcionamiento toda esa maquinaria estatal, ahí tenés que tener una experiencia impresionante. Porque si no, se te pasan seis meses o un año. Y me parece que en esto ambos tienen sobrada experiencia.