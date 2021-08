GRUPOLAPROVINCIA.COM dialogó de manera exclusiva con el diputado nacional por el Frente de Todos, Lisandro Bormioli. En la charla, el legislador detalló cómo se prepara su espacio de cara a las PASO y destacó la gestión desarrollado por el Gobierno nacional y provincial en el contexto de pandemia.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lisandro Bormioli

-¿Cómo analiza las PASO en esta recta final y cómo ve al Frente de Todos de cara a las urnas?

Bueno la verdad que Victoria Tolosa Paz, nuestra primera candidata a diputada nacional y Daniel Gollan, nuestro segundo candidato, están recorriendo toda la provincia de Buenos Aires con un coraje y una fuerza enorme, hablando con los sectores de la producción, del trabajo, con los vecinos y vecinas de las localidades y escuchando sobre todo a los sectores que fueron afectados en el marco de la pandemia y que poco a poco a través de las políticas que lleva adelante nuestro gobierno nacional y provincial vienen recuperándose.

MIRÁ TAMBIÉN Entrevista GLP: Moreau dijo que a la gente le preocupa que aparezca una segunda ola pero no de coronavirus sino de macrismo

Ya queda poco de una campaña que es atípica, sabemos que la pandemia atravesó a todos los países del mundo. La gente de nuestro país está viendo la salida de esta pandemia a partir del gran proceso de vacunación que se dio y que hoy nos permite estar cerquita de la primavera y con muchos bonaerenses con las dos dosis. Nos da esperanza de poder volver a abrazarnos y encontrarnos con nuestros seres queridos, que nuestros jóvenes puedan volver a bailar y divertirse con sus amigos.

Por otro lado, también estamos viendo cómo los índices de recuperación se vienen dando fuertemente en la provincia y el país, en algunos rubros ya estamos en índices prepandemia, es decir, hemos recuperado la economía a como estaba antes de la pandemia. Esto significa que nuestro gobierno con las políticas públicas lo que está diciendo es “hemos logrado sortear la pandemia, ningún bonaerense se quedó sin cama o respirador. Obviamente, lamentablemente muchos murieron, en Argentina y en el mundo.

MIRÁ TAMBIÉN Entrevista GLP: Bevilacqua dijo que se necesitan más leyes para la reactivación económica

El gobierno nacional y provincial duplicaron y triplicaron las camas y respiradores, volvieron a poner de pie a un sistema de salud que estaba devastado por Vidal y por Macri. Invirtió lo que había que invertir para poder atender a toda la población en el marco de la pandemia. Esto por un lado, por otro lado, la vacunación. La oposición, Juntos por el Cambio o ahora Juntos -van cambiando el nombre, pero siempre es el mismo contenido- nos decía que la pandemia no era tal, que la cuarentena no servía, que la vacuna era un veneno, y hoy se encuentran que hemos logrado un proceso de vacunación enorme y recurren a la infamia, a la destrucción del adversario, a la crítica destructiva.

Ellos no tienen nada, ni una sola política pública de la cual estén orgullosos de su gobierno, tanto en provincia como en nación. Sino estarían haciendo campaña con lo que hicieron como gobierno nacional y provincial, pero como no tienen una sola medida a la cual aferrarse, lo que hacen es la crítica destructiva. En agosto y ni hablar en noviembre, la gente, el pueblo bonaerense, que no se dejan comer la cabeza por las operaciones mediáticas le van a demostrar a la oposición a través de su voto el acompañamiento a nuestro proyecto, al gobierno nacional y provincial que ha cuidado a los bonaerenses en estos casi dos años de pandemia, por todo lo que se ha hecho por sostener la economía, ATP, IFE, moratorias.

Hemos tratado en el Congreso de la Nación una promesa que siempre fue de Juntos por el Cambio que era el impuesto a las ganancias, que no solo no cumplieron esa promesa, sino que en el gobierno de Macri hubo más gente que pagó ese impuesto. Fue nuestro bloque junto con Sergio Massa, Máximo Kirchner y el Gobierno nacional el que impulsó la reducción de los trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias.

ATP, IFE, moratoria impositiva, créditos para monotributistas, hemos sacado el impuesto a las ganancias para miles y miles de trabajadores, Zona Fría -proyecto de Máximo Kirchner- con lo cual millones de argentinos y argentinas que hoy pueden calefaccionarse sin que le venga un tarifazo como el que le venía en la época de Macri. Yo siempre hablaba con vecinos que cada vez que le llegaba la boleta por debajo de la puerta era como una bomba que iba a explotar porque no se sabía con lo que se iban a encontrar. Hoy millones de argentinos y argentinas se puede calefaccionar sin que les venga una locura a pagar. Esto es lo que va a valorar el pueblo bonaerense. Ni hablar de otras leyes que hemos hecho en el Congreso ampliando derechos.

Lo que en definitiva se va a valorar es al gobierno que estuvo trabajando para cuidar la salud de los argentinos, quiénes estuvieron bombardeando la cuarentena y la vacunación que fue Juntos por el Cambio, va a valorar quién hizo políticas públicas activas para que se recupere la economía, va a castigar a aquellos que en plena cuarentena convocaban a las calles a movilizarse en contra del gobierno, cosa inédita, sólo en Argentina se vio una oposición tan irresponsable. No tengo ninguna duda que en agosto y noviembre nos van a acompañar con su voto nuevamente dándonos confianza y una responsabilidad todavía más grande que es poder salir de esta pandemia y cumplir con todo nuestro programa.

-Con respecto a la actividad del Congreso tras las elecciones, ¿cuáles cree que serán los temas más importantes a tratar?

No tengo información, pero hay un tema muy importante que es el etiquetado frontal. Imagino que en las próximas semanas vamos a estar tratándolo