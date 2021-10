Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conAlejandro Bodart.

¿Qué balance hace de la movilización que convocó este lunes la CGT?

Me gustaría ver a la CGT encabezando movilizaciones por aumento de salario, contra la precarización del empleo y para buscar soluciones a las mayorías populares.

Lamentablemente de eso no se encarga y hace esta marcha que solo la hace en momentos complicados para el Gobierno pero termina dándole apoyo. Creo que las necesidades son otras.

La unidad, la movilización entre distintos sectores de la dirigencia sindical, a mí no me ilusiona porque no la veo al servicio de esto que decía antes. Yo soy muy crítico de la dirigencia sindical tradicional porque es responsable de la situación en la que se encuentran los trabajadores.

Son todos dirigentes ricos mientras los trabajadores son pobres.

Es fundamental trabajar para terminar con esta dirigencia y para que surjan nuevos activistas al frente de las organizaciones de trabajadores.

Así que yo impulso, junto con el Frente de Izquierda, la renovación de la dirigencia sindical. Creo que es fundamental trabajar para terminar con esta dirigencia y para que surjan nuevos activistas al frente de las organizaciones de trabajadores y por esa vía que las organizaciones estén al servicio de los trabajadores y no de los negociados.

Es evidente que fue una movilización grande, importante, no logró la movilización de todos modos tapar la crisis que existe en el Gobierno porque no pudieron hacer una sola, el día anterior hubo otra, no pudieron ir el Presidente ni los distintos referentes. Se hizo sin discurso.

Creo que está muy cuestionada la dirigencia sindical.

Tras esta movilización y la del día domingo 17 de octubre, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que el peronismo está más vigente que nunca. ¿Usted qué piensa al respecto?

Yo personalmente creo que el peronismo es una fuerza que está en retirada ya, incluso desde el 2001, por eso creo que no se animan a ir a una elección con los símbolos.

Creo que el peronismo también le pasa que esta dirigencia sindical actual no tiene incluso nada que ver con lo que fueron los postulados del ‘45, sino al revés, se han desmontado estos postulados.

Y como ha gobernado prácticamente desde la vuelta a la democracia, en la provincia 30 años de 38, y en el país algo similar, creo que es responsable de las situaciones…50 por ciento de pobreza, casi 15 por ciento de indigencia, los niveles de desempleo, de precariedad.

Creo que es responsable. Por lo tanto creo que está perdiendo la vigencia. Por eso viene de una derrota y creo que están surgiendo otras expresiones.

El discurso es para analizarlo uno por uno, porque dijo muchas cosas. Dijo que, por ejemplo, lo que garantizaba que el país anduviera mejor es este tema de la conciliación entre empresarios y trabajadores, yo personalmente creo que son dos intereses contrapuestos.

Como se gobierna para los grandes empresarios en general siempre las crisis las pagan los trabajadores pero jugar con hambre, miseria, salarios, salarios de hambre…

Los expropiadores son los del Gobierno y los empresarios y los grupos económicos que vienen dirigiendo los destinos del país.

Nos habló de expropiadores. Yo creo que en ese sentido nosotros no es que seamos expropiadores, pero sinceramente lo que creemos es que lamentablemente los expropiadores son los del Gobierno y los empresarios y los grupos económicos que vienen dirigiendo los destinos del país.

Le han expropiado a la gente el salario, la vivienda, la salud, la educación, que prácticamente son bienes de lujo en este país. Es para un pequeño sector.

En las últimas horas Sergio Massa hizo un llamado a un acuerdo pos elecciones, con distintos sectores de la sociedad, del sindicalismo, distintos sectores políticos. ¿Cree que llega tarde este llamado a un consenso?

Yo veo difícil que se pueda concretar. Creo que la oposición de derecha huele sangre y por lo tanto va a intentar desgastar al Gobierno, que ya de por sí con lo que hace se desgasta solo. Pero creo que va a intentar eso.

De todos modos, creo que la unidad que hace falta es de trabajadores populares. La verdad la unidad de los sindicalistas con los empresarios, tanto con el Frente de Todos, con Juntos por el Cambio, creo que es para aplicar la flexibilización laboral, para bancar el acuerdo con el FMI que va a venir con más ajuste.

No es nada beneficioso para los sectores populares. Yo creo que hace falta una unidad para abajo para resistir lo que se viene después de las elecciones que es nefasto, porque el acuerdo con el FMI, ya sabemos lo que es el FMI.

El FMI cada vez que viene, viene a mantener las cuentas para que se baje el déficit fiscal para pagar deudas. 19.000 millones de dólares hay que pagarle el año que viene. Es una cifra imposible de pagar sin un ajuste brutal, que a lo mejor va a haber una quita pero mínima.

Yo creo que Massa busca una unidad para hacer frente a eso porque no sé cómo va a hacer el Gobierno que está híper debilitado, una coalición de Gobierno híper dividida, como se vio este fin de semana.

En una plaza lo criticaban a Alberto, en el otro acto era contra Cristina, no sé cómo van a hacer para llegar a dos años de Gobierno y aplicar semejante ajuste. Para mí están buscando ese tipo de acuerdo que no sé quién se va a prender en eso.

