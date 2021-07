En diálogo con Grupo La Provincia, la diputada provincial de la UCR, Anahí Bilbao, se refirió a su precandidatura para renovar su banca en la lista que encabeza a nivel nacional Facundo Manes. “Nuestra lista es muy competitiva”, sostuvo.

Anahí Bilbao

¿Cuáles son sus primeras impresiones tras confirmarse su candidatura a renovar su banca como diputada provincial?

Aún soy precandidata, pero siento una gran emoción porque realmente es difícil llegar y sostener. Junto a Emiliano Balbín, primero habíamos sido elegidos por toda la sección electoral en una asamblea que se realizó en Tornquist. Esa fue la primera emoción. Haberlo concretado redobló este sentir.

Anahí Bilbao

¿Cómo ve posicionada a la lista que representa dentro de Juntos de cara a las PASO?

Nuestra lista es muy competitiva. Está encabezada por el sector de Emilio Monzó, a través de Lorenzo Natali, de Bahía Blanca y está integrada por todas las fuerzas así que es una lista de enorme fortaleza por lo que creemos que, de cara a las PASO, estamos muy bien preparados.

"Hemos recorrido la sección de punta a punta y lo seguiremos haciendo"

Hemos recorrido la sección de punta a punta y lo seguiremos haciendo. Hemos trabajado intensamente a lo largo de todo este tiempo, por lo que va a ser natural seguir trabajándola y creemos que tenemos una enorme oportunidad.

Facundo Manes, que es quien lidera todo este proceso de cambio profundo, nos va a llevar a buen puerto. Nosotros estamos también acompañando de manera muy seria, sistemática, organizada y con enorme responsabilidad.

Anahí Bilbao

¿Qué se juega en estas legislativas en la provincia de Buenos Aires?

En nuestra coalición lo que se juega en las PASO es la elección de nuestros mejores hombres y mujeres para que integren la lista definitiva que competirá en noviembre.

"Facundo Manes, que es quien lidera todo este proceso de cambio profundo, nos va a llevar a buen puerto"

En las elecciones generales lo que se juega sí es muy serio, tanto para la Argentina como para la provincia de Buenos Aires porque tenemos un avasallamiento en las instituciones, una mirada muy sesgada de la realidad, una falta de conciencia de lo que en realidad sucede, un despropósito en cada acción que se emprende. A veces uno piensa que es intencional, otras veces suelo pensar que no se dan cuenta pero, en general, me inclino por un proyecto que no es bueno para los argentinos y, por lo tanto, no lo es para cada uno de nosotros.

"Tenemos un avasallamiento en las instituciones, una mirada muy sesgada de la realidad, una falta de conciencia de lo que en realidad sucede, un despropósito en cada acción que se emprende"

Poco a poco vamos perdiendo esta división de poderes, el federalismo, autonomía; todo pasa a ser manipulado y dirigido de manera arbitraria por el Estado.

No han trabajado bien, aún en las cosas que tuvieron un buen propósito la tarea fue desorganizada, mala, politizada, así que lo que se juega es la vuelta a la normalidad, la libertad, la división de poderes, la autonomía de las provincias, hay mucho en juego. Vamos a trabajar intensamente para que el destino de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, y de cada municipio, esté en manos de gente inteligente pero, a su vez, sensata, de buenos principios e institucional