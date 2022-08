Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con la diputada Ayelen Rasquetti.

Ayelén Rasquetti

En la última sesión de la Cámara baja se dio media sanción al proyecto de ley Artistas por su Nombre, un proyecto de su autoría, que impulsa la participación de artistas locales en espectáculos que son organizados por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo surgió esta iniciativa?

Comenzamos a trabajar este proyecto en 2017, lo hicimos cuando yo era concejala de la ciudad de Cañuelas, por pedido de artistas, músicos y músicas de nuestra ciudad, a quienes les costaba participar de los eventos que organizaba el propio municipio.

No solamente les costaba la participación porque eran llamados a último momento sino que además nunca aparecían sus nombres en las carteleras. Ellos entendían que no eran el artista convocante, pero que tenían su propio público y que para crecer tenían que darse a conocer sus nombres. Ese anonimato hacía que su esfuerzo no fuera remunerado, entre otras cosas.

Empezamos a trabajar con ellos este tema y también surgieron otro tipo de artistas: grafitteros, muralistas, bailarines que tenían la misma necesidad. No eran nombrados ni siquiera en sus propios pueblos dentro de los eventos.

También lo que busca este proyecto es que se empiece a trabajar en lo que se denomina “economía naranja” o “economía creativa”. ¿A qué refiere este concepto?

Las economías naranjas tienen que ver con todas estas cuestiones del arte. Son aquellas cuestiones artísticas que les dan un valor extra a nuestras comunidades y a través de esa revalorización de la comunidad se genera una nueva economía que tiene que ver con la hotelería, con la gastronomía, con todo lo que es turístico.

"La economía naranja trabaja la revalorización de nuestras comunidades a través del arte y la cultura"

Hace algunas sesiones atrás se declaró a Miramar como ciudad artística a cielo abierto por los murales y toda la reforma a una calle que se transformó en un polo turístico, que era un lugar que en su momento nadie utilizaba y que tenía poco valor inmobiliario.

A través de artistas que fueron e hicieron murales en las paredes de esos comercios, se le dio un nuevo valor que aumentó el valor de la propiedad inmobiliaria de los vecinos, se generó un polo comercial y además atrae un montón de turistas.

La economía naranja trabaja eso: que a través del arte, de la cultura, se revaloricen nuestras comunidades.

Ahora el proyecto pasa al Senado. Me imagino que tiene las mejores expectativas para que pueda aprobarse.

Sí. Tiene que pasar por las mismas comisiones que pasó en la Cámara de Diputados, va a pasar por Cultura, va a pasar por Legislación general y esperamos que en los próximos meses tengamos una grata novedad para todos los artistas de la provincia de Buenos Aires y que ya sea una ley