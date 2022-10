–Usted se ha movilizado por un nuevo 17 de Octubre, Día de la Lealtad Peronista. ¿Cómo encuentra al peronismo en este nuevo aniversario tan importante?

Para nosotros el 17 de Octubre siempre es un día fundamental para nuestro movimiento, pero también un día de celebración, de encuentro, donde movilizamos con mucha alegría. Por supuesto, cada año tiene características distintas. Hubo una plaza poblada de alegría, de festejo, también de reflexión. Tanto los secretarios generales de los sindicatos como Máximo Kirchner hicieron planteos relacionados con la coyuntura que me parecen fundamentales de cara a lo que queda de la gestión, una gestión que ha tenido muchas dificultades por la pandemia y por el contexto internacional.

Ha sido una de tantas plazas de sol. El 17 de Octubre para nosotros es un momento constitutivo, fundamental de nuestro movimiento, pero por sobre todo un momento de encuentro con los compañeros y compañeras, para poder celebrar formar parte de este movimiento, que yo creo que es uno de los movimientos más grandes del mundo.

–¿Por qué cree que no ha podido concluir este nuevo aniversario en una única movilización hacia Plaza de Mayo y ha habido, en cambio, diferentes encuentros encabezados por sectores sindicales y movimientos sociales?

Creo que se van dando las situaciones en relación a cómo va confluyendo cada uno de los sectores. Es sano que puedan encontrarse los movimientos sociales en La Matanza, porque también hay ciertos reclamos y cuestiones vinculadas al sector, que me parecen importantes. Lo que pasó en Plaza de Mayo, el encuentro de los distintos sectores gremiales, aun cuando se preveía que no iba a poder darse de una manera tan confluyente, al final se dio, y para nosotros fue una alegría que nos podamos encontrar de esa manera.

Obviamente, siempre preferimos las plazas en donde estamos todos y todas en conjunto, pero entiendo también que las coyunturas van marcando ciertos momentos y nosotros tenemos como prioridad fundamental en nuestro frente político poder construir las agendas necesarias para llegar al 2023 con las definiciones y con las propuestas de cara a la segunda parte de la gestión que nos permita que todos los sectores del Frente podamos confluir en una unidad de concepción, como decía Perón, para construir una unidad de acción.

Me parece que no tenemos que detenernos en los contextos o en las coyunturas, sino que tenemos que trabajar para lo que se viene, que es lo fundamental para nosotros, para el pueblo argentino y, en nuestro caso, para los y las bonaerenses, de cara a la posibilidad de la reelección del gobernador Axel Kicillof.

–¿Ve como una posibilidad que Kicillof vuelva a estar cuatro años más al frente de la Gobernación bonaerense? Es un pedido que en las últimas horas volvió a tomar fuerza por parte de los intendentes del interior.

Sin duda, si decide presentarse nuevamente, va a reelegir. La gestión de Axel está representada principalmente por la cantidad de obras, que ha sido inédita, por priorizar los temas importantes de nuestra provincia, entre ellos la educación. Hay un récord de inversión en infraestructura escolar que supera los 54.000 millones de pesos. Hay más de 110 edificios educativos nuevos, más de 4000 escuelas que fueron arregladas. Esto se suma a las obras que se están haciendo en el interior, a las patrullas rurales, a los patrulleros, al equipamiento en seguridad. Ni hablar de las cuestiones vinculadas a la salud, que hemos visto en la pandemia.

Me parece que Axel no solamente es un gobernador total y absolutamente comprometido con los temas importantes de la Provincia, sino que es un gobernador honesto, trasparente, que trabaja incansablemente para mejorarles la vida a los y las bonaerenses. Así que realmente me parece muy meritorio que el pueblo de la Provincia lo pueda volver a elegir.

Lucía Iáñez.

–Usted es platense y representa a la octava sección electoral. ¿Qué balance puede hacer de la gestión de Julio Garro a nivel local?

Me parece que es una gestión muy deficiente. Es la gestión de un intendente que ya no tiene ganas de ser intendente y creo que tiene otras aspiraciones políticas. Eso hace que realmente no haya ningún tipo de planificación ni proyección en relación a la ciudad, que no podamos atender los temas importantes, que no atienda a las agendas de los y las platenses. Porque no tiene que ver con la agenda de la oposición o de los legisladores, sino con la agenda de la gente, que ya no solamente está abandonada en la periferia, sino que ahora también hay un abandono total del centro, del casco histórico.

Realmente la situación de La Plata es muy preocupante. Nosotros venimos denunciándolo; yo, particularmente, en relación al Fondo de Financiamiento Educativo, que es un tema que me interesa mucho. La Plata es una ciudad que ha crecido exponencialmente en los últimos años, sin planificación, sin servicios, sin pensar cómo mejorarles la vida a los y las platenses. Y el Fondo de Financiamiento Educativo, que es un fondo nacional, que está previsto en una ley y que llega a los municipios directamente, está previsto que más del 50% debiera ser utilizado para infraestructura. Y hay unos acuerdos que ha hecho el intendente junto con Educación para llevar adelante obras, en las que no se ha avanzado.

Esto es sólo una muestra de lo que hoy vivimos, con una deficiencia muy grande en lo vinculado al acceso al agua, al acceso a tierras, a poder dialogar sobre cuál es la ciudad que queremos de cara al futuro, sobre cómo va a ser la licitación del transporte, que se venció este año y en una ciudad que ha crecido tanto debiera poder mejorarse. La recolección de basura... Son una serie de temas muy importantes que hacen a la vida cotidiana de los y las platenses, que nos llama la atención que no estén en la agenda del municipio.

Pienso que Garro es un intendente que ya no tiene ganas de ser intendente, que está pensando en otras cosas, y eso hace que vivamos en una ciudad que está muy abandonada.

–Usted estuvo presente en la apertura de sobres para la licitación de obras pluviales en el Barrio Cementerio. ¿Cómo avanza esta iniciativa?

Es una obra muy importante, de casi 3000 millones de pesos, que se suma a los más de 11.000 millones de pesos en obras de agua que el gobernador Axel Kicillof está haciendo en La Plata, con la planta potabilizadora, la bombeadora y las cloacas para el Sur, lo cual es realmente algo histórico: hacía 70 años que no se invertía en una obra de agua de este tipo.

Esta etapa tiene que ver con obras pluviales, que son tan importantes para los y las platenses. Yo recuerdo, como todo platense, la inundación que nos pasó. Vivo en Tolosa, así que nos inundamos muchísimo. Este tipo de obras son fundamentales para poder vivir mejor y, sobre todo, para estar seguros de no volver a pasar una situación como ésta.

Para mí, además, es un tema muy emotivo, porque las primeras obras que se llevaron a cabo para el entubamiento de los arroyos en La Plata las llevó adelante un compañero nuestro, con el que yo empecé a militar y me formé, que era Luciano Martini, que fue senador. Para nosotros, honrar la memoria de Luciano y avanzar con obras tan importantes y con una inversión tan grande habla realmente del proyecto que el gobernador tiene para la Provincia, pero también de la importancia que le da a la ciudad capital, que merece mucho más, merece volver a brillar como en otras épocas. Queremos trabajar mucho para que eso ocurra