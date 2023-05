Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230504 Nicolás Russo

–¿Cómo ve usted el panorama con respecto a la interna del oficialismo a nivel nacional? ¿Considera que con estas idas y vueltas se puede alcanzar una lista de unidad en los próximos días?

Yo estoy convencido. Acá lo que está en discusión y se está hablando es cuál es el proyecto. Son épocas en que es normal. No sólo en nuestro espacio, en todos los espacios hay este tipo de pujas. Pero estoy convencido de que el FdT va a armar la mejor fórmula presidencial, una excelente fórmula en la gobernación encabezada por Axel Kicillof y en los distritos, para retenerlos y, en caso de no tenerlos, ganar los distritos que nos faltan.

–Parece que en la provincia de Buenos Aires el panorama está un poco más claro. El tema es en Nación. ¿Cuál sería, a su criterio, el mejor candidato?

Yo entiendo claramente que el hombre que hoy puede representar mejor al FdT es Sergio Massa, porque es quien tiene la capacidad de gestión, es quien tiene condiciones naturales, para mí, muy buenas, pero además es alguien que consensúa, alguien que tiene diálogo con todos los sectores, y además ha demostrado capacidad de conducir y de liderazgo, ¿no? Y en este momento en que ha tenido que enfrentar algo tan poderoso como es lo que marcan los mercados, ha estado a la vista su capacidad de gestión.

–¿Usted considera que una interna podría debilitar al espacio? En los últimos días muchos referentes han señalado: “Cuando fuimos a las PASO, no nos ha ido bien”.

Yo coincido con eso, ¿eh? Yo creo que hay que llevar las mejores fórmulas, y en los distritos que hay que recuperar, lo mismo. Para mí, hay que ver los mejores hombres, ver los números, quién mide más, cómo estamos, y meter para adelante. Después, bueno, si no hay acuerdo, habrá interna, pero yo estoy convencido de que las PASO terminan complicando. Pero bueno, es una decisión, para eso están. Si no hay acuerdo, habrá que competir, ¿no?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¿Le sorprendió que en los últimos días surgiera el nombre de Victoria Tolosa Paz como una posible competidora de Axel Kicillof para la gobernación?

No, no me sorprende. Victoria es una muy buena dirigente, muy capaz. Te vuelvo a repetir: yo no creo que haya internas del espacio. Es una opinión particular.

–Si usted pudiera hacer un balance de estos cuatro años de Axel Kicillof en la Provincia, ¿los calificaría como positivos?

Los mejores desde que yo tengo uso de razón. Para mí, Kicillof es el mejor gobernador que tuvo la provincia de Buenos Aires. Alguien que ha demostrado capacidad de gestión, alguien que construyó más de 150 escuelas, 4500 patrulleros. No hubo un solo día de paro de docentes; los gremios estatales están por arriba de lo que fue la inflación en todos estos años. La cantidad de obras que ha hecho en toda la provincia de Buenos Aires. Hay lugares en el interior donde no somos oficialismo y están sorprendidos porque ni cuando hubo un gobierno de su color político, como fue el anterior, tuvieron la cantidad de obras que tienen ahora. Además, es un excelente administrador; eso está a la vista. Así que yo estoy convencido de que es la mejor gestión que tuvo la provincia, desde que tengo uso de razón. Y tengo 63 años.

–Por último, lo llevo al ámbito municipal. Usted tiene claras aspiraciones de competir por la intendencia de la ciudad de Lanús. ¿Cómo avanza la campaña?

Muy bien. Tenemos una excelente recepción en la gente. Nosotros tenemos un claro proyecto. Estamos basados en cuatro ejes pero hablamos de todo lo que necesitan los vecinos. Producción y trabajo: vamos a generar 5000 puestos nuevos de trabajo en Lanús. Hablamos de la obra pública, todo lo que necesita Lanús. Hablamos de seguridad, que es el principal problema que uno escucha de boca de la gente. Hablamos del sistema de salud municipal, que no está bien y hay que modificarlo. Realmente estamos convencidos de que Lanús necesita una transformación. Yo quiero ser el intendente de la producción y el trabajo, pero también quiero ser el intendente de una ciudad que sea verde, segura e inclusiva.